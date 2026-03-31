América Latina

El gobernador de Goiás se lanzó a la carrera presidencial en Brasil como alternativa a Lula y Flávio Bolsonaro

Ronaldo Caiado, un político con larga trayectoria y estrecha relación con el sector agropecuario, representará al Partido Social Democrático, agrupación de centroderecha

Guardar
Ronaldo Caiado (REUTERS/Jorge Silva)
Ronaldo Caiado (REUTERS/Jorge Silva)

El gobernador del estado brasileño de Goiás, Ronaldo Caiado, anunció este lunes su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre como opción frente a la polarización entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

Caiado, un político con larga trayectoria y estrecha relación con el sector agropecuario, representará al Partido Social Democrático (PSD), agrupación de centroderecha conocida por su flexibilidad para respaldar tanto a progresistas como a conservadores.

Formado como médico, Caiado, de 76 años, se presentó como la alternativa para “pacificar” Brasil, enfrentar el avance del crimen organizado y promover la innovación en inteligencia artificial y la industria de minerales críticos.

“La polarización no es un rasgo de la política nacional; está sustentada por aquellos que realmente se benefician de ella ¿Puede ser desactivada? Sí, eso es lo que pretendo hacer llegando a la Presidencia”, declaró en la sede del PSD en San Pablo.

Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás, se lanzó a la carrera presidencial en Brasil (REUTERS/Jorge Silva)
Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás, se lanzó a la carrera presidencial en Brasil (REUTERS/Jorge Silva)

Entre sus primeras medidas en caso de ser electo, prometió una amnistía “amplia, general e irrestricta” para todos los condenados por el intento de golpe de enero de 2023, incluyendo al ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), actualmente bajo prisión domiciliaria.

Caiado también expresó que uno de sus objetivos es impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula pueda volver a gobernar, postura coincidente con la extrema derecha liderada por Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro.

Si no rompemos esa polarización, vamos hacia un atraso inimaginable en este país”, subrayó.

No obstante, las encuestas hasta ahora lo sitúan con un respaldo cercano al 5%, muy por detrás de los favoritos Lula y Flávio Bolsonaro, quienes serían los principales contendientes en una eventual segunda vuelta.

Ronaldo Caiado, un hombre de cabello blanco y traje azul, gesticula con las manos mientras habla en un podio con micrófonos de prensa frente a una audiencia
Ronaldo Caiado, con cabello blanco y vestido con un traje azul, habla ante los micrófonos de varios medios de comunicación (EFE)

Tras incorporarse recientemente al PSD, luego de que su anterior partido, Unión Brasil, descartara su candidatura presidencial, Caiado destacó la gestión realizada en Goiás, estado que atribuye su fuerte crecimiento a la industria agropecuaria.

Mencionó que su administración cuenta con cerca del 90% de aprobación entre los votantes de Goiás, donde afirma haber combatido el crimen, establecido marcos regulatorios para la inteligencia artificial y firmado acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos sobre tierras raras.

En materia de seguridad, aspecto débil para Lula según su visión, criticó la influencia de las bandas narcotraficantes, que aseguró controlan “a casi 60 millones de brasileños”.

Finalmente, Caiado se describió como un “enamorado” de su familia y de los numerosos perros que cuida en su hogar.

Temas Relacionados

Elecciones Brasil 2026Ronaldo CaiadoLula da SilvaFlávio BolsonaroÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Allanan una vivienda del expresidente Luis Arce en el marco de la investigación judicial contra su hijo

El procedimiento fue realizado por agentes de la Fiscalía y la fuerza policial contra el crimen. En el operativo se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y dinero equivalente a 14 mil dólares

Allanan una vivienda del expresidente Luis Arce en el marco de la investigación judicial contra su hijo

Chile: el gremio de camioneros aseguró que no irá al paro tras el alza de los combustibles

Los dirigentes se reunieron en La Moneda con el ministro de Interior, Claudio Alvarado, y a la salida señalaron que su compromiso es “mantener la cadena de abastecimiento”

Chile: el gremio de camioneros aseguró que no irá al paro tras el alza de los combustibles

Bolivia cambia al presidente de la estatal YPFB en medio del escándalo por el combustible

Yussef Alky fue removido del cargo tras más de un mes de cuestionamientos sobre su gestión. Lo reemplaza Claudia Cronenbold, una antigua ejecutiva de Petrobras

Bolivia cambia al presidente de la estatal YPFB en medio del escándalo por el combustible

El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llegó a aguas de Matanzas, en Cuba

Con 100.000 toneladas métricas de crudo, el navío obtuvo una exención de Estados Unidos para sortear las sanciones en vigor

El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llegó a aguas de Matanzas, en Cuba

El Gobierno de Bolivia reemplazó al presidente de YPFB y anunció medidas ante la crisis por combustible de baja calidad

El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, designó a Claudia Cronenbold en lugar de Yussef Akly y anunció un paquete de medidas para enfrentar la crisis por la calidad del combustible tras protestas y denuncias de daños en vehículos

El Gobierno de Bolivia reemplazó al presidente de YPFB y anunció medidas ante la crisis por combustible de baja calidad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ester Expósito se delata sobre su relación con Mbappé, tras ser pillada en su partido, cuando le preguntan si le gusta el fútbol: “La verdad es que no mucho”

Ester Expósito se delata sobre su relación con Mbappé, tras ser pillada en su partido, cuando le preguntan si le gusta el fútbol: “La verdad es que no mucho”

La AGIP extendió el plazo para que bares, hoteles y restaurantes pidan la exención de ABL en la Ciudad

Una gigantesca boa, un oso hormiguero y un tucán, entre otros animales, fueron rescatados durante operativo contra el tráfico de fauna en Antioquia

Bienpesca 2026: fecha confirmada para el pago anual de 8 mil pesos

Los migrantes regularizados en España serán devueltos si son detectados en situación irregular en otro país de la UE

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Portugueses impulsan una petición para que machismo en chats sea delito punible con cárcel

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 31 mar (16.00 GMT)

Meta presenta sus primeras gafas con IA optimizadas para cristales graduados

Trump, impaciente por terminar la guerra de Irán, pide a aliados que "tomen" Ormuz

Justicia de EE.UU. falla a favor del primer ministro de Antigua y Barbuda por yate ruso

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears retomó sus extravagantes bailes en redes sociales tras su arresto

Britney Spears retomó sus extravagantes bailes en redes sociales tras su arresto

Netflix confirma la fecha de estreno de la segunda temporada de “Avatar: La leyenda de Aang”

Channing Tatum reconoció atravesar “altibajos emocionales” durante su recuperación de cirugía de hombro

El calvario de salud de Jenny McCarthy: 9 cirugías, infecciones recurrentes y “seis meses de infierno”

Del éxito juvenil a carreras consolidadas: el presente de las estrellas de Disney y Nickelodeon