El gobernador de Goiás se lanzó a la carrera presidencial en Brasil como alternativa a Lula y Flávio Bolsonaro

Ronaldo Caiado (REUTERS/Jorge Silva)

El gobernador del estado brasileño de Goiás, Ronaldo Caiado, anunció este lunes su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre como opción frente a la polarización entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

Caiado, un político con larga trayectoria y estrecha relación con el sector agropecuario, representará al Partido Social Democrático (PSD), agrupación de centroderecha conocida por su flexibilidad para respaldar tanto a progresistas como a conservadores.

Formado como médico, Caiado, de 76 años, se presentó como la alternativa para “pacificar” Brasil, enfrentar el avance del crimen organizado y promover la innovación en inteligencia artificial y la industria de minerales críticos.

“La polarización no es un rasgo de la política nacional; está sustentada por aquellos que realmente se benefician de ella ¿Puede ser desactivada? Sí, eso es lo que pretendo hacer llegando a la Presidencia”, declaró en la sede del PSD en San Pablo.

Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás, se lanzó a la carrera presidencial en Brasil (REUTERS/Jorge Silva)

Entre sus primeras medidas en caso de ser electo, prometió una amnistía “amplia, general e irrestricta” para todos los condenados por el intento de golpe de enero de 2023, incluyendo al ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), actualmente bajo prisión domiciliaria.

Caiado también expresó que uno de sus objetivos es impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula pueda volver a gobernar, postura coincidente con la extrema derecha liderada por Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro.

“Si no rompemos esa polarización, vamos hacia un atraso inimaginable en este país”, subrayó.

No obstante, las encuestas hasta ahora lo sitúan con un respaldo cercano al 5%, muy por detrás de los favoritos Lula y Flávio Bolsonaro, quienes serían los principales contendientes en una eventual segunda vuelta.

Ronaldo Caiado, con cabello blanco y vestido con un traje azul, habla ante los micrófonos de varios medios de comunicación (EFE)

Tras incorporarse recientemente al PSD, luego de que su anterior partido, Unión Brasil, descartara su candidatura presidencial, Caiado destacó la gestión realizada en Goiás, estado que atribuye su fuerte crecimiento a la industria agropecuaria.

Mencionó que su administración cuenta con cerca del 90% de aprobación entre los votantes de Goiás, donde afirma haber combatido el crimen, establecido marcos regulatorios para la inteligencia artificial y firmado acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos sobre tierras raras.

En materia de seguridad, aspecto débil para Lula según su visión, criticó la influencia de las bandas narcotraficantes, que aseguró controlan “a casi 60 millones de brasileños”.

Finalmente, Caiado se describió como un “enamorado” de su familia y de los numerosos perros que cuida en su hogar.