Gatos desafían a la ciencia: cuatro de cada diez juegan como perros y nadie sabe por qué

Un estudio descubrió que al 40% de los gatos domésticos les gusta jugar como perros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es bien conocido que uno de los juegos favoritos de los perros es ir detrás de una pelota para devolverlas a sus dueños, sin embargo, no es una diversión exclusiva para los caninos del hogar. Algunos gatos, aproximadamente el 40% de ellos, adoran esta actividad, según descubrió un equipo de investigadores estadounidenses.

De acuerdo con su estudio publicado el 4 de septiembre en la revista científica Plos One, cuatro de cada diez gatos adoran pasar el tiempo jugando a buscar la pelota con sus dueños. Aunque este comportamiento podría basarse en los instintos naturales de ambas especies, los investigadores no están seguros de cómo se convirtió en una actividad lúdica.

El equipo de científicos consultó miles de datos de encuestas realizadas en línea a propietarios de gatos y perros domésticos entre los años 2015 y 2023, según informaron los especialistas a través de un comunicado de prensa.

Una actividad que muchos gatos disfrutan

Jugar a buscar la pelota no es una actividad exclusiva de los perros del hogar.

Entre las preguntas realizadas por el equipo encabezado por Mikel Delgado, de la Universidad de Purdue, EEUU, se encontraban las relacionadas con el comportamiento de las mascotas a la hora de jugar a buscar objetos.

Más de 8.000 dueños de gatos fueron encuestados y el 41% aseguró que sus felinos domésticos jugaban “a veces, con frecuencia, o siempre” a recuperar juguetes u objetos que les eran arrojados. Dicha cifra fue significativamente superior a los datos con los que el equipo contaba anteriormente.

También hallaron que los gatos más activos, juguetones y que viven en interiores aquellos que tienen una mayor probabilidad de mostrar un comportamiento de búsqueda, ya sea de objetos o juguetes, muy similar a la de los perros.

Dicho comportamiento no es exclusivo de una raza felina, sin embargo, el equipo de investigadores descubrió que los gatos birmanos, siameses y tonquinés los que tienen una mayor predilección por este tipo de juego.

Especialistas explican que los gatos anteriormente mencionadas se criaron en el Lejano Oriente durante los principios de la domesticación felina, lo que hace que sean genéticamente distintos a otras razas.

No sólo los perros juegan a buscar objetos

Los hallazgos aportaron valiosa información sobre un comportamiento que se creía era menos común.

En contraste, 74.000 dueños de perros fueron encuestados. El 78 por ciento aseguró que sus mascotas “a veces, con frecuencia o siempre” buscaban palos, pelotas u otros objetos. El grupo de científicos averiguó que los animales de compañía que participan en estas actividades suelen tener una mayor capacidad de adiestramiento.

Al igual que lo observado con los gatos, perseguir objetos no es exclusivo de una raza en particular, no obstante, existen algunas que prefieren hacerlo más que otras.

Las razas caninas que son más propensas a “buscar objetos” incluye a los labradores, golden retrievers, border collies y cocker spaniels ingleses.

“Las razas caninas que fueron desarrolladas para pastorear ganado o como compañeros de caza son más propensas a buscar objetos que otras”, señalaron en el comunicado.

Según informaron los especialistas, éste es el primer estudio que estima la frecuencia con la que algunos perros deciden buscar objetos y pone en evidencia que este comportamiento es más común en gatos de lo que se tenía pensado.

“Aunque los gatos y perros son muy diferentes en muchos aspectos de su comportamiento y en cómo acabaron siendo animales de compañía, nos parece fascinante que tantos de ellos compartan algo tan interesante: ‘ir a buscar algo’”, comentaron los investigadores.

Esperan que su estudio incentive a otras investigaciones que se centren en cómo dicho comportamiento “se relaciona con el juego, la caza y las interacciones sociales” de ambas especies domésticas que acompañan a la humanidad desde hace miles de años.