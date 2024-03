Reggie, el beagle de laboratorio que encontró una segunda oportunidad después de años de explotación

Reggie aprendió a confiar en las personas gracias al amor y atención de sus nuevos dueños. (Instagram/reggietherescue605)

Reggie es el nombre de un beagle que pasó 6 años y medio dentro de una jaula antes de ser rescatado por Beagle Freedom Project (BFP), una organización benéfica encargada de salvar y realojar a perros utilizados en investigaciones experimentales, de un laboratorio de pruebas en Arkansas, Estados Unidos, donde soportó numerosos abusos.

Te puede interesar: La glamorosa vida de Bao, el chihuahua que enamoró a miles con sus viajes y estilo

Debido a su traumático pasado, Reggie era demasiado temeroso, incluso de Laurie Karlson, su nueva dueña que hizo todo lo posible por ayudarlo a salir adelante y superar todos sus miedos mediante el cariño constante y mucha paciencia.

Gracias a los cuidados y el esfuerzo de su propietaria, Reggie pasó de ser un beagle extremadamente temeroso de sus alrededores a encontrar su voz y se convirtió en una mascota que disfruta de los paseos en la nieve, los viajes en auto, la comida y sobretodo recibir el amor y afecto de toda su familia.

Las marcas de años de abusos

En su nuevo hogar disfrutó de correr y jugar por primera vez en su vida. (Instagram/reggietherescue605)

Karlson contó en entrevista para el medio The Dodo que su primera impresión sobre el animal fue que era muy cauteloso, tímido, pero sobre todo temeroso.

Te puede interesar: Turbo, el chihuahua con ruedas que derriba barreras y su esperanzadora historia de superación

“Aquel día (de su adopción) condujimos cerca de 11 horas de regreso a casa. Me senté con él en la parte trasera del auto y se acurrucó junto a mí y durmió durante el resto del viaje a nuestro hogar”, contó la mujer.

La paciencia fue parte importante del proceso de recuperación de Reggie y su “madre” entendía esto a la perfección; sabía que no sólo estaba rescatando a un perro, sino que también comprendía que salvó a una mascota que cuenta con un traumático pasado.

Te puede interesar: La resurrección de Theo, el chihuahua que venció la obesidad para encontrar una nueva vida

“Nació dentro de unas instalaciones de pruebas. Puedes darte cuenta con rapidez la forma en la que fueron tratados con sólo acercarte e incluso al entrar a una habitación, como si eso fuera a asustarlos”, señaló Karlson.

En entrevista durante un video para Lauriebelles, empresa propiedad de Karlson, la mujer indicó que no saben con exactitud qué clase de experimentos realizaban con Reggie, debido a que cuando BFP rescata a los perros, los laboratorios los hacen firmar un acuerdo de confidencialidad.

“(No saber) puede ser una bendición en cierta forma porque ya estoy muy enojada de que él (Reggie) y otros caninos soportaran y continúen aguantando, pues no sabría qué haría si lo supiera”, expresó la mujer.

Aunque prefiere no saber por lo que pasó el beagle, admite que esa información le podría ayudar a comprender mejor su situación y entender todo lo que “gatilla” sus miedos.

Ser parte de una familia

Al superar sus miedos, Reggie descubrió que ama correr por la nieve. (Instagram/reggietherescue605)

La propietaria del perro le dijo a The Dodo que el contacto físico es muy importante porque le ayudó a generar confianza en su nueva familia pero especialmente con ella, ya que se convirtió en un “niño de mamá”.

“Si no me siento con él o si no lo sostengo, vendrá y me exigirá con sus patas para que lo levante y lo cargue”, dijo Karlson antes de celebrar “las pequeñas cosas” que son normales en otros perros como verlo correr y utilizar un juguete por primera vez.

“Uno de los logros más grandes que celebramos fue cuando escuchamos su ladrido por primera vez. Desde entonces no se detiene”, celebró la mujer.

Otro de los hitos más recientes de la familia es que oficializaron su adopción al firmar los documentos necesarios y después de retirarle su collar de BFP y ponerle uno con su placa se incorporó oficialmente a su familia.

“Le hicimos un pastel para perros y organizamos una fiesta con sus ‘hermanas’; fue un dulce y pequeño momento que tuvimos que hacer para conmemorar que oficialmente es parte de la familia”, concluyó Karlson.