Pidge, la paloma mascota neoyorquina que desafía estereotipos

Pidge fue encontrada por su dueña junto a un contenedor de basura cuando tenía un par de semanas de nacida. (Captura de pantalla/TikTok/abby_nyc_)

Pidge es una paloma entrenada que protagoniza una serie de videos publicados en la red social TikTok por su dueña Abby Jardine. La mujer entrenó al ave para que se comporte como una mascota que disfruta ser transportada por las calles de Nueva York, Estados Unidos, dentro de su bolsa como si de un caniche se tratara.

El inseparable dúo asiste a todos lados juntos sin importar que se trate de una fiesta de Halloween o una sesión de compras, pues Pidge tiene una personalidad sociable y relajada, además aprendió a hacer sus necesidades en el inodoro como si fuera una persona.

La vida junto a su dueña es feliz y tranquila, no obstante, a inicios de 2023 escapó de una muerte segura gracias a los cuidados de su nueva dueña. La mujer tiene la intención de cambiar el pensamiento de las personas hacia las palomas, quienes cargan el estigma de ser consideradas como una plaga.

Tener una paloma como mascota

Pidge y su dueña buscan derribar los pensamientos negativos de las personas que consideran a las palomas como una plaga. (Captura de pantalla/TikTok/abby_nyc_)

Jardine contó en entrevista para The New York Post que encontró al ave de 3 semanas de edad “asustada y sola” junto a un contenedor de basura cercano a su apartamento. “Era sólo una bebé, no podía volar; debió haber salido del nido”, agregó.

La preocupada mujer contactó al Wild Bird Fund, centro de rehabilitación encargado de cuidar aves y mamíferos pequeños enfermos o huérfanos, para después trasladarla a sus instalaciones, donde recibió el tratamiento adecuado para curar sus heridas.

Después de que el anima fue atendido, la mujer decidió convertirse en la nueva dueña a pesar de nunca haber tenido a una paloma como mascota y de no considerarse como “amante de los pájaros”.

A pesar de esto, Jardine sabía que las palomas podían domesticarse. “Cuando vi lo linda y amigable que era, supe que sería mi bebé para siempre”, dijo.

Desde ese entonces comenzó su travesía y ahora se encarga de los cuidados necesarios para mantener la buena salud de su paloma. “Si salimos a algún lugar, simplemente la llevo al baño cada 30 o 40 minutos, la sostengo sobre el inodoro y ella va”, comentó Jardiner.

La mujer señaló que el excremento de una paloma saludable es diminuto e inodoro, éste consta de una bola formada de orina y heces, por este motivo en alguna ocasión incentivó a su mascota a hacer sus necesidades sobre los botes de basura, pero ella “prefiere un baño de verdad”.

El entrenamiento y excelente comportamiento de Pidge le permite a su dueña tener una vida normal y llevarla a cualquier lugar a donde salga. Abby Jardine dijo a The New York Post que si quiere salir a “tomar unas copas” o cenar con sus amigos, ella “simplemente” la coloca dentro de su bolso y la paloma de inmediato sabe que hacer.

“Es super sociable y relajada, por lo que nunca nos han echado de ningún bar o restaurante”, celebró Jardiner.

Derribando los estereotipos

Pidge tiene una personalidad tranquila que le permite entrar a restaurantes y otros lugares públicos sin problemas. (Captura de pantalla/TikTok/abby_nyc_)

En uno de los clips de TikTok más populares protagonizados por la inusual mascota se observa la rutina que tiene el dúo a la hora del baño. Su dueña indica en los subtítulos del video que estas aves necesitan bañarse “múltiples veces a la semana” y que al estar en la calle eso no es una opción, sin embargo, una vez domesticados suelen ser “muy limpios”.

“Las palomas son ferales, no salvajes, entonces cuando sobreviven en las calles, prosperan con los humanos”, escribió la mujer, quien indicó que su esperanza de vida aumenta de 1 o 2 años a 15, cuando reciben los cuidados necesarios dentro de un amoroso hogar.

El video despertó la curiosidad de cientos de personas, quienes cuestionaron a la mujer sobre diferentes aspectos, siendo el tema principal la higiene de las aves, mientras que otros dijeron sentirse conmovidos con el contenido que sube Jardiner.