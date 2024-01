El insólito evento que ocurre una vez cada 221 años. Millones de cigarras emergerán del suelo al mismo tiempo en EEUU

Millones de cigarras emergerán del suelo estadounidense en un insólito evento que ocurre una vez cada 221 años. (REUTERS/Cheney Orr)

Las cigarras periódicas son insectos que pertenecen al mismo orden que las chinches y pulgones, lo que las hace tan fascinantes es su largo ciclo de vida, ya que después de nacer, las crías pasan 17 o 13 años, dependiendo de las especies, bajo tierra alimentándose de raíces hasta que están listas para emerger cuando alcanzan la adultez.

Te puede interesar: Día Mundial de la Ardilla: algunos roedores famosos que conquistaron el Internet

Este curioso insecto será el protagonista de un evento que ocurre una vez cada 221 años; la generación conocida como XIX, que emerge cada 13 años y el grupo XIII que sale del suelo cada 17 surgirán durante el mismo período de tiempo en diferentes zonas de Estados Unidos.

La última vez que ambas generaciones surgieron al mismo tiempo fue en 1803, cuando Thomas Jefferson era presidente de EEUU y Lewis Clark comenzó su exploración para la compra de Luisiana.

El suceso que ocurre cada 221 años

La última vez que un evento similar sucedió fue en 1803, cuando Thomas Jefferson era presidente de EEUU. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

En 2024, a finales de abril e inicios de mayo, la generación XIX de 13 años, considerada como el grupo más grande de todas las crías periódicas de cigarras, emergerá al mismo tiempo que el grupo XIII, de 17, según informa la Universidad de Connecticut (UCONN).

Te puede interesar: Perros vs gatos: la ciencia demostró qué animal es más inteligente

Las crías de XIX emergen en el mismo año que los grupos de la generación XII aproximadamente cada 5 o 6 años. La última vez que sucedió algo similar ocurrió en 2015.

La coincidencia es algo más espectacular al notar que no es normal que las crías de ambas generaciones, normalmente separadas geográficamente, emerjan del suelo y estén en contacto. La última vez que ocurrió este fenómeno fue en 1998, es decir, hace aproximadamente 26 años.

Te puede interesar: La emotiva historia de Sinkie, la gallina maltratada y su nuevo comienzo junto a los duques de Sussex

Si bien lo anterior es fascinante, no es el hecho más sorprendente que ocurrirá durante la emergencia de 2024. Este año, las generaciones XIX y XII co-emergerán, algo que no sucede desde 1803 y la gente podrá observar a las especies de ambos grupos cuando sean adultas durante el mismo periodo de tiempo, algo que no ocurrirá hasta 2037.

Investigadores de la UCONN declaran que es “extremadamente difícil” estimar el tamaño de la población de cigarras periódicas por diversas razones, pero que la cifra frecuentemente excede el millón de individuos por acre.

Una estimación indica que habrá más de un billón de cigarras que emergerán del suelo de diferentes estados como Maryland, Oklahoma, Illinois y Alabama, sin embargo no estarán presentes en el mismo lugar ni al mismo tiempo.

¿Qué son las cigarras periódicas?

Las generaciones XIX y XIII emergerán del suelo estadounidense al mismo tiempo. (REUTERS/Carlos Barria)

Las cigarras periódicas (Magicicada spp.) son insectos que pertenecen al orden Hemiptera, mismo que se caracteriza por poseer un aparato bucal especializado para succionar savia o fluidos animales, como la hemolinfa o la sangre.

La mayoría de los hemípteros utilizan sus piezas bucales para extraer savia vegetal, mientras que otros son depredadores que se alimentan de otros insectos.

De acuerdo con investigadores de la UCONN, las cigarras periódicas se encuentran sólo en el este de América del Norte y existen siete especies; cuatro con ciclos de vida de 13 años y tres que emergen cada 17. Éstas últimas habitan la zona del norte, mientras que la primera generación vive a lo largo del sur y medio oeste de los Estados Unidos.

Las ninfas de las cigarras viven bajo tierra durante 13 o 17 años y construyen túneles de salida a la superficie cuando están a punto de emerger a la superficie. Durante todo este tiempo, realizan un seguimiento de los ciclos estacionales, sin embargo, los científicos todavía desconocen el mecanismo que utilizan para esto.

Las ninfas son extremadamente sensibles al clima, su aparición ocurre únicamente cuando la temperatura del suelo a una profundidad de entre 18 y 20 centímetros alcanza aproximadamente los 17 grados centígrados y tienden a emerger antes en lugares del sur y de menor elevación.