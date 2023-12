El rescate que cambió la vida de Zola, la perra que fue abandonada en la basura

Zola fue abandonada en un jardín lleno de basura en la ciudad de Liverpool. (Instagram/rspca_official)

Zola es una perra de raza boxer café que fue encontrada abandonada en un jardín lleno de basura en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra.

Sus antiguos dueños dejaron que Zola permaneciera sola sin agua ni comida dentro del jardín lleno de basura. La propiedad estaba cercada, lo que le impedía salir y la obligaba a permanecer bajo el sol abrasador.

Durante varios días, vecinos de la zona lograron acercarle algo de comida y agua para ayudarla a sobrevivir, pero al notar que sus dueños habían abandonado por completo la propiedad, reportaron la situación a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), que intervino para salvar al animal.

Un tesoro entre la basura

Rescatistas llevaron a Zola a las instalaciones de la RSPCA, donde trataron su mal estado de salud y le buscaron un hogar permanente. (Instagram/rspca_official)

La historia del rescate y posterior rehabilitación de Zola fue compartida por la RSPCA a través de un comunicado publicado en su sitio web oficial.

Miembros de la organización arribaron al lugar del rescate, pero primero debían asegurarse que la propiedad estuviera abandonada. Una vez confirmaron que no había nadie en casa, el rescatista Anthony Joynes entró al jardín lleno de basura y sacó a la perra sin ningún problema, pues parecía entender que el equipo estaba ahí para ayudarla.

Joynes declaró que Zola acababa de dar a luz, pero parecía que sus antiguos dueños los vendieron a todos y descartaron a la madre “como si fuera basura” una vez cumplió su “propósito”.

Zola fue trasladada a una clínica veterinaria de la organización para que su estado de salud pudiera ser valorado. Durante un tiempo se recuperó sin problemas y, al ver que ningún propietario se presentó para reclamar por su perra, fue llevada al RSPCA Chesterfield y North Derbyshire donde pudo continuar con su largo proceso de recuperación.

Durante el proceso de recuperación, Zola recibió el amor que parecía no haber tenido en un largo tiempo, el equipo de voluntarios cuidó de ella y le dio todo el amor posible mientras le encontraban un hogar permanente que estuviera dispuesto a brindarle toda la atención y el cariño que se merecía.

Al finalizar su recuperación de Zola, el equipo de la RSPCA anunció en su sitio web que estaba disponible para adopción y rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La segunda oportunidad que siempre mereció

Zola encontró un amoroso hogar luego de su recuperación. (Instagram/rspca_official)

Sahra Webb exploraba el sitio web de la RSPCA cuando se encontró con la historia de Zola y al ver la fotografía de cuando fue abandonada en la basura “se enamoró” y de inmediato contactó con la organización, quienes ayudaron a la mujer durante todo el proceso de adopción.

Webb relata en el comunicado que el primer día que Zola llegó a casa corrió directo al jardín y “simplemente se volvió loca de emoción”. “Era como si ella supiera que este sería su nuevo hogar”.

Sus nuevos dueños están encantados con la personalidad de Zola, a la que describieron como “adorable pero torpe” debido a su enorme tamaño. Aún así le dan todo el amor posible.

Hoy en día Zola ama visitar la playa y jugar con otros perros, especialmente otros cachorros y recientemente participó de un programa de entrenamiento canino donde ganó una medalla de bronce por su buen comportamiento. “Es maravilloso tenerla cerca, es tan amorosa y divertida. Es una delicia”, dijo Webb.

La RSPCA compartió en sus redes sociales la historia de Zola como parte de una iniciativa para encontrarle un hogar a los perros que habitan en sus refugios y logró tocar las fibras sensibles de todos sus seguidores.

Muchas personas expresaron en la sección de comentarios su cariño hacia Zola y aplaudieron la labor de rescate y rehabilitación de la RSPCA.