El secreto mejor guardado de Shohei Ohtani: el nombre de su perro y su significado

El pelotero japonés conviviendo con su perro durante la entrega del premio a Jugador Más Valioso de la Temporada (X MLB)

Shohei Ohtani dio a conocer la verdadera identidad de su mascota después de varias semanas en las que se avivó el debate sobre su futuro en las Grandes Ligas.

El pelotero japonés había sido visto con su perro durante la ceremonia de la entrega del premio a Jugador Más Valioso de la temporada y desde entonces los fans se cuestionaron cuál es la historia detrás del animal.

El jugador firmó recientemente el contrato más grande en la historia del deporte: 700.000.000 USD por 10 temporadas con Los Ángeles Dodgers y durante su conferencia de presentación dio a conocer el nombre de su perro.

El número 17 del equipo angelino explicó que la identidad de su canino es de origen japonés, pero hizo una “adaptación” en inglés para que las personas lo pudieran nombrar bien. “Su nombre Dekopin, es de origen japonés. Pensé que sería difícil para los estadounidenses pronunciarlo, así que tiene un nombre en inglés y es Decoy”, comentó Ohtani.

La polémica alrededor de Decoy

Dekopin durante la presentación de su dueño como nuevo jugador de Los Ángeles Dodgers (Instagram shoheiohtani)

Durante los días en que Shohei Ohtani estuvo en la Agencia Libre, el periodista deportivo Pablo Torre avivó los rumores de las negociaciones al decir que el animal se llamaba como el próximo equipo con el que firmaría la superestrella japonesa.

Jays o Yankees fueron los nombres que surgieron a raíz de este rumor y aunque el debate fue largo resultó que no era ninguno. “El rumor que he escuchado es que el nombre del perro de Shohei Ohtani es porque su nombre es el de uno de los equipos en los que está considerado lanzar la próxima temporada”, comentó el periodista en su podcast Pablo Torre Finds Out.

El 9 de diciembre, día en que se anunció la llegada de Ohtani a la novena angelina, el lanzador del equipo Walker Buehler publicó en la tarde un tuit en el que aseguró que la mascota de su nuevo compañero era Dodger.

“Me gustaría pensar que se llamaba Walker, pero supongo que lo descubriré pronto”, publicó después el pelotero haciendo referencia de que va a convivir más tiempo con la nueva estrella del equipo.

De acuerdo con información del medio Today, Dekopin significa golpear la frente de alguien con un dedo y este nombre puede generar aún más preguntas sobre la razón de bautizarlo de esta manera.

El éxito de Dekopin

El canino se conviritó en una de las mascotas más aclamadas por los fans del béisbol (X MLB)

Los fanáticos del béisbol arroparon al canino de inmediato y realizaron diferentes memes con su rostro, la principal intención era convencer a Ohtani por medio de su mascota vestida con la casaca de su equipo favorito. Seguidores de los Red Sox, Dodgers y Yankees hicieron sus propias ediciones pero al final el equipo azul y blanco fue quien se quedó con el mejor jugador del momento.

Ohtani ganó su segundo MVP consecutivo y las expectativas que hay sobre él en las Grandes Ligas lo ponen al mismo nivel que el legendario Babe Ruth. Los periodistas deportivos que acudieron a la presentación del lanzador esperaron que llevara a su mascota, sin embargo, Dekopin no estuvo presente.

El perro se ganó el cariño de los seguidores del béisbol y desde que se publicaron las primeras fotos del jugador con su mascota han comenzado a pedir más detalles sobre el animal en redes sociales.