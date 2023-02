Qué significa ser ‘no binario, concepto que generó polémica entre los fanáticos de Camilo y Evaluna Montaner

Hasta diciembre del 2022, de acuerdo con lo que comentó la Registraduría, más de 400 personas modificaron su identidad en el registro civil para establecerla como ‘persona no binaria’

Recientemente, la familia conformada por Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se sintió en la necesidad de aclarar los comentarios que circulaban en redes sociales y medios de comunicación respecto a la identidad sexual de Índigo, la primera hija de la pareja de artistas. Aunque ellos han manifestado que quieren que su hija se sienta en libertad de escoger ser quien ella quiera, circularon rumores de que la estaban criando como una persona ‘no binaria’. ¿Qué significa ser ‘no binario’?

A través de sus redes sociales, la pareja aclaró que lo que circulaba en internet era información falsa consecuente de malas interpretaciones. “Hace varios días hemos recibo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija fuera reconocida como no binaria”, inició diciendo el cantante detrás de canciones como ‘Despeinada’ y ‘Vida de rico’.

“Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías. Nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse las personas de la comunidad LGBTIQ+ frente a un mundo que los señala, juzgándoles, con dedos, apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera señal para lanzarlas”, concluyó el colombiano.

¿Qué significa ser ‘no binario’?

Cuando una persona se define a sí misma como no binaria se refiere a que no se identifica ni en espectro masculino ni en el femenino. “Algunas personas en su día a día no siguen los estereotipos que forman parte de este binarismo y transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica”, explicó, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, una organización que trabaja en pro de los derechos de la comunidad LGBTI.

En Colombia, el término ‘no binario’ ha tomado fuerza en la conversación pública en los últimos meses. Fue en marzo del año pasado cuando se conoció la resolución de una acción de tutela interpuesta por Dani García Pulgarín, quien afirmaba que no se identificaba en ninguna de las categorías que se presentan como opción en los documentos de identidad: M (masculino) y F (Femenino).

García Pulgarín interpuso aquel recurso legal en enero del 2022. La solicitud llegó hasta la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, organismo que ordenó a la Notaría Novena de Medellín y a la Registraduría incorporar centro de las opciones: no binario o NB.

Para interponer la tutela, Dani García Pulgarín argumentó que, presuntamente, con actitudes previas de las autoridades, en diferentes escenarios, habían afectado sus derechos a la dignidad humana, a la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de conciencia, al negarle el cambio de su nombre en dos ocasiones y al no aceptar que en el componente de sexo existiera una categoría distinta a masculino o femenino.

Hasta diciembre del 2022, de acuerdo con lo que comentó la Registraduría, más de 400 personas modificaron su identidad en el registro civil para establecerla como ‘persona no binaria’.

“Hemos venido evolucionando los documentos de identidad de los colombianos para que sean inclusivos y con enfoque diferencial, el cual no existía anteriormente, ni en la cédula ni en el registro civil. Hoy, incorporamos elementos diferenciales respecto del cambio en el componente sexo que es necesario para dar cumplimiento al ordenamiento legal y respetar derechos de los colombianos”, explicó Didier Chilito, registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación.

425 personas, entonces, detalló él, realizaron el cambio en su registro civil, mientras que 26 han logrado también hacerlo en su cédula.