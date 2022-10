Congreso de la República de Perú promueve mensaje discriminador usando el logo de la OEA

Congreso autorizó ingreso de vehículo con cartel que promueve mensaje de odio | Foto: Twitter

Un vehículo ingresó este lunes a las instalaciones del Congreso de la República de Perú promocionando un mensaje de discriminación. “A la mujer la define la biología, no la ideología”, se lee en el cartel. La acción se desarrolló en el marco de la 52° Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país y durante la gestión de José Williams Zapata como presidente del Poder Legislativo.

Un mensaje de intolerancia fue percibido como una defensa a los derechos humanos, según señaló el tercer vicepresidente del Congreso, el conservador Alejandro Muñante de Renovación Popular. El legislador, irónicamente, compartió en sus redes sociales un video donde afirmó que este poder del Estado pretende proteger los “derechos y libertades” de las personas. “La libertad de expresión y de pensamiento son fundamentales en nuestra democracia y no claudicaremos en su defensa. Apúntenlo muy bien, progres”. dijo.

La llegada de este vehículo despertó la indignación de diversos grupos parlamentarios, quienes se mostraron en contra de la utilización de espacios estatales para fomentar mensajes de odio. En el caso del Bloque Parlamentario por la Igualdad y Género, este envió un oficio al presidente del Congreso, José Williams, para solicitar información sobre este hecho.

“Dicho camión que se encontraba estacionado sobre las líneas peatonales en el frontis del Palacio Legislativo ha invadido un espacio prohibido con la finalidad de transmitir un mensaje de odio, intolerancia y completamente opuesto a nuestra Constitución y a los tratados internacionales de los que el Perú forma parte”, detalló el documento.

Bloque por la Igualdad y Genero solicitó al presidente del Congreso de la República de Perú información sobre cammión que ingresó al Palacio Legislativo para promover mensaje de discriminación.

Este oficio fue respondido por Adriana Tudela en la red social, quien aseguró que lo sucedido con el vehículo se trata de un acto que corresponde a la libertad de expresión. “Hablan de intolerancia mientras pretenden censurar una idea por el simple hecho de no compartirla. Eso jamás ha pasado cuando desde distintos espacios del Congreso ustedes han transmitido ideas que no necesariamente todos comparten. Se llama libertad de expresión, colegas”, acotó.

Dicha publicación también fue compartida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes rechazaron la decisión del Poder Legislativo de permitir este tipo de eventos. “Los espacios públicos e institucionales no deben ser utilizados para promover los discursos de odio y la intolerancia porque atentan contra los derechos humanos. El Congreso de la República debe informar quiénes son los responsables del ingreso de este camión a su instalaciones”, indicaron.

Congresistas protestan

Las integrantes del Bloque Parlamentario por la Igualdad y Género, conformada por legisladores de diversas bancadas, se pronunciaron en contra de este mensaje. “Los congresistas del Bloque IG nos hemos pronunciado en contra de los actos provocadores producidos en el frontis del Palacio Legislativo, utilizando indebidamente el logo de la OEA. Hemos pedido explicaciones al presidente Williams Zapata sobre estos hechos”, escribió Kira Alcarraz.

Asimismo, la congresista Susel Paredes protestó junto a una bandera LGBT. En el video que publicó en su cuenta de Twitter, se ve a la activista caminar junto a este símbolo y a sus colegas detrás del camión que salía de las instalaciones estatales.

Los miembros del Bloque Parlamentario por la Igualdad y Género se mostraron en contra de cartel que accedió a las instalaciones del Parlamento peruano por atentar contra mujeres trans.

En comunicación con Infobae, la funcionaria recalcó que este mensaje atenta principalmente contra las mujeres trans. Por ende, no es posible concebir un mensaje de odio como parte de la libertad de expresión.

“La libertad de expresión no incluye insultos y actos discriminatorios. Poner un aviso gigantesco diciendo que a las mujeres no las hace la ideología, sino la biología, ¿qué cosa se está diciendo ese mensaje para las personas trans? ¿que no son mujeres? Entonces, la libertad de expresión sirve para manifestar ideas, no insultos, no descalificaciones, no actos discriminatorios”, señaló.

Por otro lado, Paredes afirmó que espera que presidencia del Congreso responda al oficio que ha enviado para conocer a los responsables de este acto, pues aseguró que no se trató solo de un mensaje discriminatorio, sino que atentó en contra de ciertas medidas de seguridad. “Contra el odio, contra la discriminación, contra la descalificación y el insulto no se puede ser tolerante porque no son actos de libertad, son actos de agresión”, añadió.

