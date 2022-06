La estrella de Twitch que mantiene informada a una legión de adolescentes LGBT+

Las transmisiones de Clara Sorrenti son un popular espacio para hablar sobre la situación de las personas trans de Estados Unidos.

Durante más de un año después de unirse a Twitch por primera vez, Clara Sorrenti usó la plataforma de transmisión como la mayoría de sus usuarios: para transmitirse jugando videojuegos para un puñado de espectadores.

Pero cuando Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, lanzó una campaña contra los procedimientos para la afirmación de género de las personas jóvenes, esto sorprendió a Sorrenti, quien hizo la transición cuando era adolescente. La joven de 28 años recurrió a Twitch y habló abiertamente sobre su experiencia en transmisiones de larga duración.

Ahora, Sorrenti es una de los streamers abiertamente trans más populares en Twitch, donde acumula más de 3,000 suscriptores desde mayo, todos pagando $ 4.99 dólares por mes para apoyar sus transmisiones. Ella es parte de un nuevo tipo de estrella que ha abandonado el formato tradicional de transmisión de juegos de la plataforma para hablar sobre noticias y política. Esta cohorte de creadores, que han adoptado la categoría Just Chatting, han surgido como expertos para una generación desconectada de las noticias por cable.

En el tercer trimestre de 2020, Just Chatting se convirtió en la categoría más vista de Twitch y ahora representa el 13,2 % del contenido visto en la aplicación, según Streamlabs, una empresa de software de transmisión en vivo. Conocida en línea como “Keffals”, Sorrenti es una rareza en Twitch, un lugar famoso por su comunidad de combativos jugadores masculinos. A medida que una ola de legislación anti-trans y anti-LGBTQ se extendió por el país, su transmisión es uno de los pocos medios de comunicación donde los espectadores pueden escuchar las noticias de una persona trans.

“Cuando salí del armario como trans, no había figuras trans de alto perfil en los medios”, dijo Sorrenti. “Creo que es importante que haya figuras trans de alto perfil en el mundo de los creadores de contenido porque ahí es donde los jóvenes buscan noticias e información”.

A los 12 años Sorrenti supo que era trans e inició su transición a los 18 con el apoyo de sus padres.

Ubicada en su apartamento de la ciudad de Londres, el suroeste de Ontario, en Canadá, narra sus espectáculos con un peculiar sarcasmo inexpresivo. Sorrenti maldice con frecuencia, suspira a menudo, pero rara vez grita mientras lee tuits y artículos en línea. Desglosa las leyes y las noticias políticas para una audiencia que describe principalmente como adolescentes LGBT+, y usa con frecuencia el pronombre “we” (nosotros) para describirse a sí misma, a sus espectadores y a la comunidad trans.

Al describir una ley de Alabama que convierte en delito grave brindar tratamiento médico de afirmación de género a menores de 18 años, se dejó caer en la silla de su oficina y miró hacia la cámara. “Literalmente quieren que estos niños se maten a sí mismos”, dijo. “No sé cómo será el futuro”.

Una avalancha de mensajes llegó en respuesta: “Qué loco” y “Tengo el corazón roto”, escribieron sus fanáticos.

Celebró que un juez federal anulara una ley de Tennessee que exigía que las empresas colocaran señales de advertencia si permitían que las personas transgénero usaran el baño de su género, y criticó a Ohio por la posibilidad de revivir un proyecto de ley que prohíbe procedimientos médicos de afirmación de género para niños menores de 18 años, incluso con el consentimiento de los padres. Intercala las noticias con actualizaciones sobre su vida personal e interludios poco convencionales, como improvisaciones sobre el lanzamiento del videojuego Lego Star Wars o Elon Musk tomando el control de Twitter.

Como todos los streamers exitosos, Sorrenti es experta en llamar la atención y no rehúye los conflictos. El día después del tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, mientras trolls intentaban difundir la teoría sin fundamento de que el atacante era una mujer trans, le dijo a su audiencia que el mundo sería mejor sin los conservadores. Meses antes había tuiteado que odiaba aún más a los progresistas.

Su respuesta a la decisión del CEO de Disney de seguir donando a los partidarios del proyecto de ley estatal “No digas gay” la dejó en un tuit: “El centrismo es una enfermedad”.

Cuando un tuit de Sorrenti que atacaba a los conservadores llegó a la cima de la cuenta r/Conservative, un subreddit con casi 1 millón de miembros, optó por la controversia. “Vengan a ver a los conservadores encogerse con el único streamer de Twitch actualmente en la portada de r/Conservative”, imploró a sus fans. Más tarde lanzó un video de YouTube titulado “Llegué a la cima de r/Conservative”.

Sorrenti aspira a hacerse más grande, como Hasan Piker –un comentarista político de izquierda que acumuló más de 50.000 suscriptores pagos–, y hablar específicamente para la comunidad trans.

“Conflicto es igual a crecimiento”, dijo Brendan Gahan, director social de Mekanism, una agencia creativa. “No son los que van a lo seguro los que aumentan las audiencias”.

Chelsea Manning, una mujer trans y ex analista de inteligencia que fue a la cárcel después de entregar documentos clasificados a WikiLeaks, apareció como invitada en una de las transmisiones de Sorrenti y la llamó “pionera”. “Este es un entorno con una enorme cantidad de toxicidad y aquí hay una persona que entra de forma directa, pero que normalmente no estaría dispuesta a hacerlo. No veo nada de lo que Keffals está haciendo que Hasan [Piker] o que Joe Rogan no lo estén haciendo”, dijo Manning.

Su audiencia en Twitch celebra que exista un espacio para hablar de los derechos de la comunidad LGBT+ por fuera de los medios tradicionales.

La audiencia de Sorrenti dice que es poderoso escuchar a una mujer trans hablar sobre la ola de leyes discriminatorias que ocurren en Estados Unidos. Para algunos, la comunidad que la rodea es una especie de grupo de apoyo.

“Especialmente con las leyes que se promulgan en todo el país, muchos niños no tienen un medio para hablar sobre su sexualidad de manera abierta”, dijo Will Larkins, un activista estudiantil de 17 años de Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ha buscado prohibir la atención relacionada con la transición para jóvenes transgénero. “El atractivo de las transmisiones en vivo es sentir que estás teniendo una conversación con el creador y saliendo con él. Poder tener ese medio donde puedes hablar con alguien a quien admiras como creador pero que también pasó por lo mismo cosa, eso es algo muy poderoso”.

Alrededor del 5 por ciento de los adultos jóvenes en los Estados Unidos se identifican como transgénero o no binarios, y el 53 por ciento de los menores de 30 años dicen que conocen a una persona trans, según el Centro de Investigación Pew. Sin embargo, las personas trans casi no existen en los medios tradicionales.

Y en Twitch, una plataforma sin control de acceso y con pocos costos iniciales, estas nuevas voces están encontrando una audiencia.

Sorrenti usó el nombre Keffals como su identificador en línea mientras crecía, para jugar juegos como “Team Fortress 2″ y “Garry’s Mod”. Cuando tenía 12 años, se dio cuenta de que era trans. Llegaba a casa de la escuela y pasaba horas buscando información y comunidad en línea. Se unió a salas de chat para personas trans y se enteró de un grupo de apoyo para jóvenes trans en su ciudad.

Alrededor del 5 por ciento de los adultos jóvenes en los Estados Unidos se identifican como transgénero o no binarios, según las últimas cifras.

Su familia se mostró escéptica acerca de su transición, pero finalmente la apoyó. Cuando viajó a Tailandia para someterse a una cirugía de afirmación de género en 2013 a los 18 años, sus padres la acompañaron y la pagaron. “Mi familia se dio cuenta”, dijo, “que a menos que me apoyaran activamente, las cosas empeorarían mucho”.

Después de la elección de Donald Trump, Sorrenti se lanzó a la política, asistiendo a mítines y eventos en defensa de los derechos laborales y la soberanía indígena y protestando contra la política exterior de Estados Unidos. Se postuló dos veces para el cargo de miembro del Partido Comunista, primero en 2018 para un escaño en el parlamento provincial, luego para un cargo federal canadiense en 2019. Perdió las contiendas y recibió solo 128 votos en 2018 y 127 votos en 2019. Ahora se identifica como socialista.

“Nunca esperé que me fuera bien [en las elecciones]”, dijo. “Lo estaba haciendo por experiencia política... Creo que si puedes llamar a cientos de puertas diciendo que eres parte del Partido Comunista , probablemente puedas ser un buen defensor de temas mucho menos polémicos”.

Cuando el coronavirus se afianzó, Sorrenti recurrió a Internet. Comenzó a pasar más tiempo en Twitch, principalmente jugando para audiencias pequeñas. Para 2021, la plataforma en sí misma había comenzado a cambiar a medida que las personas comenzaron a recurrir a ella para obtener contenido de noticias, y la categoría Just Chatting aumentó en popularidad. El cambio en Twitch coincidió con una erupción de legislación anti-trans que había comenzado a surgir en los Estados Unidos. En la primera mitad de 2021, las legislaturas estatales presentaron más de 100 proyectos de ley para restringir los derechos de las personas trans.

"Keffals" es el alias online de Sorrenti.

“Sentí que tenía que cubrir este tema y hablar de ello”, dijo. Comenzó a seguir a más periodistas en las redes sociales y a comentar artículos y noticias durante sus transmisiones. Mientras lo hacía, sus seguidores crecieron.

Hay pocas voces trans en la esfera de las noticias y la política, en parte debido al implacable abuso al que se enfrentan los creadores trans. Los streamers de entornos marginados a menudo son objeto de acoso despiadado y lo que se conoce como redadas de odio, donde las comunidades tóxicas inundan el chat de los streamers, lanzando ataques contra ellos y su audiencia.

“Hablar de políticas anti-trans es mentalmente difícil de una manera que no creo que lo sea para los streamers de política heterosexual o cis porque no los afecta personalmente” , dijo Sorrenti.

El año pasado, Twitch implementó un sistema de etiquetado renovado destinado a facilitar que los usuarios descubran contenido dentro de ciertas categorías, como “trans” y “LGBT+”. Pero algunos streamers trans argumentaron que las nuevas etiquetas simplemente facilitaban el acoso. Twitch se negó a comentar.

Sorrenti se ha enfrentado abiertamente con Destiny, otro transmisor centrado en la política que recientemente fue expulsado de Twitch, y Tim Pool, un YouTuber de derecha. Sus ataques conservadores populares, como Candace Owens y Lauren Southern, así como a la autora británica J.K. Rowling, le han traído un acoso significativo, así como atención y seguidores. También ha enfrentado críticas de un puñado de izquierdistas y un aluvión interminable de ataques de mala fe de trolls y acosadores de Internet.

Otros grandes creadores de contenido defienden su contundente presencia online. “No es lo mismo que el feed curado de un político”, dijo Mike Beyer, un popular streamer político de Twitch. “A veces, las cosas serán insensibles y ella se pronunciará. Es una streamer de Twitch y una organizadora en línea, no es una política y es ridículo esperar que tenga tweets enfocados en ciertos grupos”.

Sus roces con personalidades de derecha ocurren principalmente en Twitter, donde Sorrenti aprovecha una de las armas más confiables de la plataforma: la proporción o ratio. En la red social, un ratio es cuando las respuestas de un tuit superan con creces la cantidad de “me gusta” o retuits, una señal para los espectadores de que la publicación original fue polémica o incorrecta. Sorrenti se ha hecho conocida entre su audiencia como la “reina de la ratio”, una táctica que muestra el poder de su base de fans.

“No creo que la política de civilidad funcione cuando me relaciono con personas que ni siquiera me ven como humana” , dijo.

Joe Rogan, quien es el conductor de podcasts más escuchado de Estados Unidos, empezó haciendo videos y streamings desde YouTube (Douglas P. DeFelice/Getty Images)

Sorrenti dijo que el abuso la ha llevado a volverse hipervigilante y, a veces, incapaz de conectarse con su audiencia tan directamente como le gustaría. Después de un aluvión de ataques, ya no mantiene abiertos sus mensajes privados en las redes sociales o DM. Con frecuencia es tildada de pedófila y “groomer” (acosador online), un término cada vez más utilizado por la derecha estadounidense para difamar a los miembros de la comunidad LGBT+ al tratarlos de pedófilos.

“Pasé de que nadie supiera quién era yo a que las peores personas en internet lo supieran”, dijo Sorrenti. “Documentan cada cosa que hago en línea. Odian ver cada una de mis transmisiones. Me hace sentir bastante sola”.

Recientemente, Sorrenti ha estado aprovechando su plataforma para campañas de recaudación de fondos. En una sola transmisión en abril pasado, recaudó más de $205,000 dólares para el esfuerzo de la Campaña por la Igualdad del Sur para proteger a los jóvenes trans. “Este dinero literalmente salvará vidas” , tuiteó.

Aparte de sus suscriptores de Twitch, Sorrenti tiene una página de Patreon, donde los fanáticos pueden pagar de $3 a $200 dólares mensuales por contenido exclusivo, y recibe donaciones directas de los fanáticos a través de PayPal. Ella usa este dinero para mantenerse a sí misma y su pequeño equipo. Un editor monta sus clips de sus transmisiones de Twitch y cambiar el formato de contenido para las diferentes plataformas, y un diseñador gráfico optimiza sus miniaturas de YouTube, creando reacciones de estilo emoji personalizadas llamadas gestos y animaciones.

El mes pasado, comenzó a trabajar con un gerente para optimizar el aspecto comercial de sus transmisiones. “Cuando te estás convirtiendo en un streamer de Twitch... estás invitando a la controversia, estás monetizando eso, y esa es la industria”, dijo Manning. “Así es como te conviertes en un importante actor político, tienes que jugar el juego y no hay otra manera”.

+Sorrenti también ha ampliado el alcance del tipo de noticias políticas que cubre, cambiando hacia noticias nacionales y electorales. “No hay forma de hablar sobre la legislación anti-LGBT+ sin hablar de los partidos demócrata y republicano y las personas involucradas en el proceso electoral”, dijo.

A medida que crece, Sorrenti tiene que navegar por un clima político polémico. Mientras que los creadores de contenido de derecha a menudo se disparan hacia la popularidad con un pequeño retroceso, muchos creadores de izquierda luchan con los ataques de su propios partidarios. “Son cangrejos en un balde”, dijo Mike Beyer, un gran streamer político de Twitch. “Cada vez que alguien se levanta y gana prominencia, hay personas que intentan agarrarse a los faldones de esa persona y perseguir su influencia”.

Sorrenti ha inspirado a algunos en su audiencia a iniciar canales ellos mismos.

“Está encaminando las cosas a un espacio más progresista y haciendo que sea más difícil argumentar en contra de los derechos de las personas trans” , dijo Jay, un joven de 19 años de Texas que pidió que se le mencionara solo por su nombre de pila por temor a sufrir acoso. “Me hizo darme cuenta de que puedo crear un espacio para mí y para otros hombres trans en Twitch. Ver a Keffals llegar al punto en que es una streamer y una persona trans conocida públicamente, es como, wow, realmente puedes hacer eso”.

(The Washington Post)

