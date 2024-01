¿Existe el lenguaje del amor? En los 90 decían que sí pero ahora lo cuestionan y hay controversia

En el cálido instante previo al beso, esta pareja demuestra su amor con complicidad, manifestando la belleza de las relaciones, el enamoramiento y la conexión íntima en una romántica escena de citas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lenguaje del amor, una teoría sobre cómo las personas expresan y reciben amor, fue introducida hace 30 años por el pastor baptista Gary Chapman. La noción de que todos hablamos un lenguaje del amor se ha arraigado tanto en la conciencia pública que ha generado memes, sátiras e incluso una canción de Ariana Grande.

Pero algunos científicos cuestionan la validez del concepto. Y otros han sugerido que, en algunas situaciones, el lenguaje del amor puede ser perjudicial y animar a sus adeptos a permanecer en relaciones difíciles o incluso abusivas. Este mes, un artículo publicado en la revista Current Directions in Psychological Science revisaba la literatura científica y concluía que los supuestos básicos sobre los lenguajes del amor se asientan sobre un terreno inestable y carente de pruebas empíricas.

“Creo que los académicos no se han tomado esto en serio”, afirma Emily Impett, psicóloga y directora del Laboratorio de Relaciones y Bienestar de la Universidad de Toronto, coautora del artículo.

El libro de Chapman, Los 5 lenguajes del amor: El secreto del amor que dura, ha vendido más de 20 millones de ejemplares desde su publicación original en 1992 y se ha reimpreso en 50 idiomas. La premisa es que el amor significa cosas distintas para cada persona, y la clave de una relación feliz es entender el lenguaje del amor de tu pareja.

Su lenguaje puede consistir en palabras de afirmación (hacer cumplidos), regalos (grandes y pequeños), actos de servicio (ayudar a su pareja con las tareas domésticas o de otras formas), tiempo de calidad (hacer cosas juntos) o contacto físico (como abrazos, besos o sexo).

En respuesta a la nueva revisión científica, Chapman dijo que el éxito de su libro habla por sí mismo. “Creo que el hecho de que tantos millones de personas hayan leído el libro y tantas personas lo hayan encontrado útil en su relación, me convence de que puede tener un tremendo impacto positivo en el matrimonio”, dijo Chapman.

¿Ciencia o cultura pop?

La investigación académica sobre los lenguajes del amor es escasa. Pero cuando Impett y sus coautores, Haeyoung Gideon Park y Amy Muise, se adentraron en la literatura científica, descubrieron que algunos de los supuestos clave en los que se basan los “lenguajes del amor” no están respaldados por la ciencia de las relaciones. He aquí sus conclusiones.

1. En realidad, las personas no tienen un lenguaje amoroso primario

Descubrir y aprender a hablar el idioma primario del amor de tu pareja es un principio clave del libro de Chapman. Pero cuando los investigadores piden a los participantes en el estudio que evalúen los lenguajes del amor en una escala continua de 5 puntos, descubren sistemáticamente que las personas tienden a evaluar muy positivamente los cinco lenguajes del amor, lo que indica que la mayoría de las personas conectan con la mayoría o con los cinco lenguajes del amor.

“En la vida real, sabemos que la gente no suele tener que hacer este tipo de concesiones entre si quieres una pareja que te toque o que te exprese su amor de otra manera”, afirma Impett.

Aunque pueda parecer un punto sin importancia, encontrar el lenguaje del amor “primario” es la piedra angular de los consejos sobre el lenguaje del amor. “Si ése es el supuesto central, todo lo que sigue se desmorona de muchas maneras”, afirma Sara Algoe, psicóloga que dirige el Laboratorio de Emociones e Interacciones Sociales en las Relaciones de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y que no es autora del artículo.

2. Hay más de cinco lenguajes del amor

Chapman afirma que existen cinco lenguajes clave del amor. Pero la investigación indica que los seres humanos expresan el amor de más de las cinco formas definidas por Chapman. En la revisión, Impett y sus colegas plantean otras posibles expresiones de amor, como apoyar el crecimiento personal y la autonomía de la pareja.

“Sabemos que estas cosas son realmente clave para la satisfacción en la relación y podrían ser más significativas para las parejas con valores más igualitarios”, dijo Impett. La investigación demuestra que desarrollar estrategias de gestión de conflictos e integrar a la pareja en una red social más amplia también son comportamientos distintivos que mantienen la satisfacción en la relación.

Los expertos en relaciones afectivas afirman que hay otros comportamientos importantes que no encajan perfectamente en una categoría de lenguaje amoroso. “Hay cientos de ellos”, afirma Helen Fisher, antropóloga biológica del Instituto Kinsey y autora de Anatomía del amor. “Ser amable con la suegra, llegar a tiempo a la ópera, crear intereses juntos, aprender cosas juntos, hacer cosas novedosas juntos. Es algo diferente a pasar tiempo juntos”.

3. Compartir el mismo lenguaje del amor puede no mejorar la relación

La implicación práctica de los lenguajes del amor es que descubrir y hablar el mismo lenguaje del amor que tu pareja es clave para una relación exitosa. “La versión negativa de esta teoría es que si alguien no habla ese idioma, la relación está condenada al fracaso”, afirma Algoe.

Pero los estudios demuestran que las parejas con lenguajes de amor primarios coincidentes no manifiestan una mayor satisfacción en la relación que las que tienen lenguajes de amor diferentes. Según Impett, rigurosos análisis estadísticos sugieren que recibir expresiones de amor en cualquiera de sus formas se asocia a una mayor satisfacción en la relación, independientemente de que el lenguaje del amor coincida o no.

John Gottman, uno de los pioneros de la investigación científica sobre las relaciones, también se muestra escéptico ante la idea de que aprender el lenguaje amoroso de la pareja sea la clave de la felicidad. “Mi conclusión general es que estas dimensiones no son muy distintas conceptualmente, ni son muy importantes a la hora de explicar la variación en la felicidad conyugal y la satisfacción sexual”, afirma Gottman, psicólogo y cofundador, junto con su esposa Julie Gottman, del Instituto Gottman de Seattle.

¿Pueden estar equivocados 20 millones de lectores?

Chapman, licenciado en antropología y doctor en educación de adultos, explicó que formuló las cinco lenguas y escribió el libro tras una década asesorando a parejas como pastor en Carolina del Norte y observando patrones en las áreas problemáticas que seguían apareciendo.

“No soy un investigador”, dijo Chapman. “Pero sí creo que hay un número significativo de personas a lo largo de los 30 años que han descubierto que ese concepto fue lo que dio un giro emocional a su matrimonio”.

Según él, 133 millones de personas han hecho el test de los 5 lenguajes del amor en Internet. Cuando habla en conferencias sobre el matrimonio o va de gira a iglesias de todo el país, “media docena de parejas se acercan y dicen: ‘Sólo queremos decirle que ese libro salvó nuestro matrimonio’”.

Chapman se mantiene firme en su creencia de que casi todo el mundo tiene un lenguaje del amor primario que “tiende a quedarse con nosotros durante toda la vida”, dijo. Los únicos que dicen que los cinco son igual de importantes son los que siempre han sido amados o los que nunca lo han sido. También hay “épocas de la vida y circunstancias en las que otro lenguaje amoroso puede saltar a la cabeza” durante un periodo de tiempo, añadió.

“Quiero decir que las cinco son formas en las que cualquiera puede recibir amor”, dijo Chapman. “Creo que no vamos a rechazar ninguna de ellas, pero si no recibimos amor en nuestra lengua principal, no nos sentiremos amados, aunque nuestros cónyuges hablen en alguna de las otras lenguas”.

También dijo que algunas de las investigaciones que critican los lenguajes del amor hacen una interpretación demasiado estricta de su obra. “Nunca he sido dogmático al afirmar que sólo existen cinco lenguajes del amor”, afirma Chapman. Pero señala que, tras años de gente proponiendo un sexto, “sigo abierto, pero estoy un poco más seguro de que estos (cinco) son más o menos fundamentales para la naturaleza humana.”

Críticas a los lenguajes del amor

Una de las principales preocupaciones que suscitan los consejos sobre el lenguaje del amor es que podrían interpretarse como una sugerencia a la pareja infeliz para que cambie o ceda en sus propias necesidades, en lugar de encontrar un terreno común. Los críticos citan una anécdota del libro de Chapman como especialmente preocupante.

Se trata de la historia de Ann, una mujer a la que él aconsejó, que era infeliz en su matrimonio. Ella le preguntó: “Dr. Chapman, ¿es posible amar a alguien a quien odias?”. Ann dijo que se había “sentido utilizada más que amada” en los encuentros sexuales con su marido.

Aunque el marido de Ann nunca había asistido a terapia, Chapman supuso que el lenguaje principal del amor de su marido era el contacto físico y que su lenguaje secundario eran las palabras de afirmación. Chapman aconsejó a Ann que centrara su atención en esas dos áreas durante seis meses: que diera afirmaciones verbales pero que “dejara todas las quejas verbales”. También le dijo que tomara “más iniciativa en el contacto físico”.

En ediciones impresas anteriores y en el libro electrónico actual, Chapman animaba a Ann a iniciar las relaciones sexuales con su marido más a menudo y a “sorprenderle siendo agresiva” con el objetivo de tener sexo al menos una vez a la semana al principio, y dos veces a la semana con el tiempo. El ejemplo se ha cambiado en la edición impresa más reciente de 2015, y el consejo de Chapman a Ann es sorprender a su marido “acercándose con gestos físicos” como “despeinarlo”. Su consejo sobre el sexo ahora es “ir poco a poco”.

En el libro, Chapman escribe que aplacó la incertidumbre de Ann, en parte citando la Biblia. Señaló que Ann vio un “cambio tremendo” en el trato de su marido hacia ella y que su marido “jura a sus amigos que hago milagros”.

Chapman dijo que el ejemplo pretendía ilustrar que “podemos amar a una persona que no nos gusta”. “Porque si la gente empieza a sentirse querida, tiende a responderte de otra manera”, dijo

La historia de Ann ha provocado la reacción de algunos críticos. “Estoy de acuerdo en que esa ilustración en particular no era buena”, dijo Chapman. Señaló que, aunque Ann no sufrió malos tratos, “el maltrato físico es hoy mucho más evidente y aparente que cuando escribí el libro. Y ha habido gente que se ha quejado de ello, y lo entiendo”.

¿Debemos renunciar a los lenguajes del amor?

Impett dijo que espera que la investigación que cuestiona los lenguajes del amor pueda iniciar “conversaciones entre las parejas sobre la importancia de todo tipo de necesidades, tal vez abra la conversación de que hay otras necesidades idiosincrásicas que la gente tiene en las relaciones”.

Brian Swope, un terapeuta matrimonial y familiar licenciado de Filadelfia, dijo que los clientes han llegado a las sesiones de terapia discutiendo los lenguajes del amor.

“Hace que las parejas se planteen algunas preguntas y que empiecen a hacer algún cambio”, dijo. “Si esas preguntas no son lo suficientemente profundas, entonces ese cambio sólo llegará hasta cierto punto”.

Gottman dijo que también ha oído a parejas hablar de los lenguajes del amor en sesiones de terapia. “Creo que el terapeuta tiene que ampliarlo y decir: ‘Parece que parte del problema es que no te sientes muy querido y apreciado’. Y eso parece caracterizar realmente a casi todas las parejas que acuden a terapia.”

Gottman cree que centrarse en los lenguajes del amor elude la cuestión importante, que es: “‘¿Qué puedo hacer para que te sientas más amado ahora, y ayudarme a entender dónde estás en este momento?”.

Chapman es consciente de que los lenguajes del amor no son “la respuesta a todo en el matrimonio, seguro. Pero creo que puede ser una herramienta útil para cualquier persona o pareja que quiera mejorar su relación y, sobre todo, satisfacer la necesidad del otro de sentirse amado.”

Fuente: The Washington Post