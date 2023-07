Isabel Allende: uno por uno, todos los libros de la autora más leída, entre el amor, el dolor y el compromiso social

Isabel Allende es la escritora viva más leída en el mundo de la lengua hispana. Sus novelas hablan por sí solas: lleva más de una treintena de títulos publicados desde que comenzó a escribir, desde hace casi 50 años, con traducciones en más de 40 idiomas, y más de 77 millones de libros vendidos.

La consagrada autora nacida el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú ―pero de sangre chilena— adoptó un estilo de narrativa único, tan realista, sensible y directo que atrapa a los lectores, desde los más jóvenes a los más grandes. Pero, sobre todo, Allende seduce como ninguna al género femenino.

Sus novelas, tan atrapantes, estremecedoras, intimistas y reveladoras por sus historias, personajes o reflexiones que recrea, llegan al corazón y erizan la piel en mujeres de cualquier edad, desde las más jóvenes hasta las más grandes. De hecho, muchas de sus obras fueron adaptadas a distintos formatos como el cine, radio, ópera, ballet y musicales.

De su prosa se desprenden numerosas historias de amor, pasión, erotismo, ficción, fantasía, y realismo mágico, Allende también brilla con luz propia por su sensibilidad frente a la dictadura y las revueltas en Chile, manifestándose a favor de los Derechos Humanos y también reivindicando feminismo, una de sus especializadas al momento de producir best-sellers antológicos.

La escritora chilena publica nueva novela en 2023: "El viento conoce mi nombre". (Ph. Lorri Barra / Educación 3.0).

Su primera obra es el libro infantil La abuela Panchita, publicada en 1974, cuando tenía 32 años. Entre sus grandes obras se destacan las consagradas La casa de los espíritus (1982), su primera novela, y De amor y de sombra (1984), ambas, con adaptaciones al cine y al teatro; Paula (1994), una autobiografía dedicada a su hija fallecida, y La ciudad y las bestias (2002) por citar algunas, hasta llegar a El viento conoce mi nombre, su trigésima primera novela, publicada este año.

Hay mucho para escribir y sentir sobre Isabel Allende, la “heroína” del feminismo y de la literatura contemporánea está a punto de cumplir 80 años, de los cuales, desde hace casi medio siglo viene destacándose como como notable escritora.

¿Cómo son los libros de Isabel Allende?

Infobae Leamos le rinde tributo a la autora del mes, repasando la obra completa de la ganadora del Premio Nacional de la Literatura en Chile en 2010 y de otras 60 distinciones internacionales. Son 31 libros: desde su primera publicación, una serie de cuentos infantiles en 1975, hasta su última novela publicada en 2023.

“La abuela Panchita” (1974)

Tapa de “La abuela Panchita”.

Su primera obra es un libro de cuentos para niños con muñecos ilustrados en color por Marta Carrasco que acompañan los relatos de historias en el campo, como una vaca siendo ordeñada, un conejo, la abuela Panchita y una niña, entre otros personajes. Contiene 28 páginas sin numerar y fue publicado por Editorial Lord Cochrane, de Chile.

“Lauchas y lauchones, ratas y ratones” (1974)

Tapa de “Lauchas y lauchones, ratas y ratones”.

El segundo libro infantil de la autora chilena, también en el mismo año lanzó su primera obra, publicado por Editorial Lord Cochrane. El libro cuenta las aventuras de unos ratones que son muy amigables con los demás; viven llenos de ideas terribles y peligrosas. Los relatos de Allende transcurren en base a los mencionados aspectos y va narrando las travesuras de estos personajes. Sería la antesala de su primera novela que la consagraría como excelsa escritora.

“Civilice a su troglodita. Los impertinentes de Isabel Allende” (1974)

Tapa de “Civilice a su troglodita. Los impertinentes de Isabel Allende”.

Esta obra es una recopilación de artículos que la autora chilena publicó bajo ese mismo título en la revista Paula.

El libro, también publicado por Lord Cochrane, contiene once capítulos que abordan diversas temáticas como la paternidad, las diversiones, el sexo, el hombre y su alimentación o las diferencias de opinión bajo un estilo de manual o instructivo, que se inicia en una primera lección titulada “de la forma como puede atraparse un cavernícola”.

“La casa de los espíritus” (1982)

El amor, la familia, los fantasmas y los ideales se entremezclan en la primera novela de Allende y que sigue el ritmo de los movimientos sociales y políticos del período poscolonial de Chile.

La novela, cargada de realismo mágico publicada por Plaza & Janés, transcurre en el seno de una poderosa familia de terratenientes latinoamericanos envueltos en relaciones dramáticas en las que también abundan tensiones sociales y espirituales.

Esteban Trueba, un despótico patriarca, construyó un imperio privado que comienza a tambalearse a medida que el tiempo avanza y que arrastrará su descendencia hacia una dolorosa desintegración. Este año se cumplen 40 años de la publicación de esta novela, que en esta edición conmemorativa cuenta con un prefacio especial de la escritora.

En su primera obra como escritora, una de las más más aclamadas de todas, Allende despliega su narrativa con una prosa sublime y describe distintos acontecimientos que se vivían en esa época como el amor, la familia, la muerte, los fantasmas, las clases sociales, la revolución, la política, los ideales y lo maravilloso de la vida, entre otros aspectos.

La obra fue llevada al cine con el mismo nombre por Bille August. Su estreno fue en 1993 y contó con las actuaciones de Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas como protagonistas. También hay adaptaciones al teatro, como la de la dramaturga estadounidense Caridad Svich, que se ha presentado en países como Costa Rica.

“La gorda de porcelana” (1984)

Tapa de “La gorda de porcelana”.

El libro es un delicioso cuento infantil en el que ella es gorda y de porcelana, y va a causar un efecto demoledor (aunque benéfico) en el triste pasante de un notario cuando la vea en la vidriera de un anticuario.

Con mucho humor e imaginación, la historia además responde a la siguiente pregunta: ¿Qué le puede suceder a un hombre gris que se lleva a casa a una señora de porcelana?

En este relato para niños, la autora chilena se desenvuelve con mucha soltura, como en sus obras para adultos. El libro viene acompañado con ilustraciones del dibujante Fernando Krahn.

“De amor y de sombra” (1984)

Allende escribió su segunda novela durante su exilio en Venezuela. El amor entre Irene Beltrán y Francisco Leal es un alegato apasionado en favor de la fe en la libertad y la dignidad humana.

Según palabras de la propia autora, “es la historia de una mujer y un hombre que se amaron en plenitud, salvándose así de una historia vulgar. La he llevado en la memoria cuidándola para que el tiempo no la desgaste, y es sólo ahora cuando puedo finalmente contarla. Lo haré por ellos y por otros que me confiaron sus vidas para que no las borre el viento...”.

Su obra gira en torno al amor y al odio, desarrollándose acontecimientos como si fueran dos probables caminos que luchan por estar uno por encima del otro. Finalmente, el amor logra vencer con la fe puesta en la libertad y en la dignidad humana. El inicio de un amor, el sentimiento patriótico aún en el exilio.

Dictadura militar en Chile.

Al igual que en La casa de los espíritus, su primera novela, Allende decidió abordar el tema de la dictadura chilena tomando como referencia su propia experiencia, ya que es hija del diplomático Tomás Allende Pesce, (primo hermano de Salvador Allende), quien fuera presidente de Chile entre 1970-1973, derrocado y asesinado por la dictadura del General Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Su segunda novela se convirtió en gran éxito: después de diez años, fue llevada a la pantalla grande por la cineasta estadounidense Betty Kaplan, con Antonio Banderas y Jennifer Connelly como protagonistas.

“Eva Luna” (1987)

La novela contiene muchos elementos que más adelante serán retomados en El reino del dragón de oro, otras de las novelas de Allende.

Este relato cuyo origen transcurre después de la mitad del siglo XX, contiene semejanzas con el país de origen de la autora (Chile), la geografía y el contexto social de la historia muestran una sociedad más similar a la de Venezuela, país en que vivió durante 13 años en el exilio debido al golpe militar chileno.

La historia comienza desde el origen de la concepción de la protagonista, Eva Luna. Consuelo, su madre, una mujer pelirroja, fue rescatada por unos indios y a los 12 años la enviaron a la ciudad, al convento de “las hermanitas de la caridad”.

Luego fue a servir en la casa del profesor Jones, un médico que se dedicaba a embalsamar cadáveres. Allí, Consuelo conoció a un jardinero indio que fue envenenado por una serpiente pero ella se encargó de curarlo manteniendo relaciones sexuales con él.

Fruto de esta relación nació Eva Luna en una habitación de la mansión donde trabajaba su madre Consuelo. Una sirvienta la ayudó a parir y más tarde será la madrina de Eva. Eva quedó huérfana muy temprana edad, ya que su madre murió tras haberse tragado un hueso de pollo. Desde ese momento, su madrina se encargó de ella.

Eva Luna creció y con el tiempo trabajó en distintas casa de familias adineradas como lo hacía su madre. En esta novela, Allende va tejiendo historias de la protagonista en torno al amor, pobreza, liberación de guerrilleros y servidumbre.

“Cuentos de Eva Luna” (1989)

El octavo libro de Allende relata historias que escribe Eva, la protagonista de Eva Luna, su novela anterior, ya que ella tenía facilidad para contar cuentos. Esta obra contiene 23 relatos.

Antes de leer esta obra habrá que leer primero la novela anterior para volver a lugares y personajes mencionados por la protagonista Eva Luna, y así comprender en qué contexto se sitúa cada historia.

Algunos de estos relatos fueron tomados para adaptarlos como obras de teatro, radio y TV. Incluso, sirvieron como base para algunas óperas: el coreógrafo Gary Palmer hizo un ballet basado en Una venganza, cuyo relato también fue convertido en ópera por el libretista Richard Sparks y el compositor Lee Holdridge. En mayo de 2013, esta obra fue estrenada en Los Ángeles Opera el bajo la dirección musical de Plácido Domingo bajo el título Dulce Rosa.

“El plan infinito” (1991)

En su sexta novela y novena obra, la escritora chilena narra la historia de Gregory Reeves, un blanco criado en el barrio latino de Los Ángeles. El relato va mutando entre la primera y tercera persona, según la perspectiva del protagonista.

Reeves cambia radicalmente de escenario al sentirse viviendo como extranjero en el barrio: padece escenas de racismo, entabla una amistad con Carmen Morales y se involucra en la trasformación de su dinámica familiar. Su personalidad cambió por completo luego de haber participado en la guerra de Vietnam.

La novela aborda diversas transformaciones internas del protagonista que va teniendo según el lugar donde habita, donde aparece una profunda introspección al final del libro.

“Paula” (1994)

Uno de los libros más aclamados de Isabel Allende por su historia y por la sensibilidad de la autora al narrar una historia desgarradora, la de su hija Paula.

La novela comienza como si fuese una carta dirigida a su hija, Paula: en diciembre de 1991 entró en coma y estuvo internada en un hospital de Madrid.

El hospital es el lugar donde Allende empieza a escribir las primeras líneas de su historia: los padres de sus padres, su infancia, sus dudas y romances, sus vivencias y anécdotas de las más inverosímiles, familiares y personales.

Isabel Allende y Paula, su hija, que murió en 1992, cuando tenía 28 años.

Paula es una obra autobiográfica que se convierte en un desahogo ante el dolor, ante la tragedia, una comunicación de una madre angustiada por la delicada situación que debe atravesar su hija y, luego, resignada al final.

La escritora chilena también aborda la historia del golpe militar chileno -como lo hizo en otras novelas-, y los viajes de su familia. En su séptimo libro, con una prosa tan aguda, tan sensible e impactante, escrito a corazón abierto, el lector podrá percibir cómo Allende lentamente acepta que Paula, su amada hija, ya no está en aquel cuerpo dormido.

“Afrodita” (1997)

Allende exhibe sus poderes mágicos como cuentista a un nivel muy personal, con un encanto peculiar a las entrelazadas y sensuales artes de la comida y el amor. Mezclando recuerdos personales con el folclore del mundo, leyendas históricas, y momentos memorables de la literatura erótica y de otros tipos, la popular escritora chilena enriquece su narración con porciones de humor y perspicacia.

Su octavo libro combina hechos fascinantes sobre los poderes afrodisíacos de los alimentos y las bebidas en el que la autora propone sugerencias -tanto antiguas como modernas- para atraer a un amante, encender el ardor sexual, prolongar el acto sexual y reactivar la decadente virilidad. Allende además se sumerge en los apetitos lascivos en la historia, desde el emperador Nerón a Catalina la Grande hasta Madame du Barry de Francia.

Afrodita es una oda personal a los placeres de la comida y el sexo que celebra la vida sexual con alegría e imaginación. En esta biografía, los poderes narrativos de Allende y el sentido travieso de la diversión generan una invitación irresistible para los sentidos.

“Hija de la Fortuna” (1998)

En esta novela, Isabel Allende logra plasmar personajes entrañables para el lector, de esos que jamás se olvidan.

Eliza Sommers quedó huérfana desde su nacimiento y es criada en la colonia británica de Valparaíso, Chile, por Miss Rose, una mujer solterona de la alta sociedad y de buenas intenciones, y por su hermano Jeremy, un hombre más rígido.

La historia se ambienta en dos escenas: Valparaíso y California, entre 1843 y 1853, en plena época del descubrimiento de oro en ese lugar y con la revolución provocada en un país en crecimiento. Eliza se enamora de Joaquín Andieta, un humilde empleado que trabaja para Jeremy en California, un lugar donde se produce la denominada fiebre del amor que se une a la fiebre del oro. Ambas relaciones son devoradoras, llenas de intensidad y pasión, para bien y para mal.

Joaquín se marcha a San Francisco en busca de alcanzar la fortuna, y Eliza, embarazada de su hijo, decide seguirlo. Ella viaja en la bodega de un barco, sin conocer su verdadero destino, un lugar donde el oro es la joya más preciada por los hombres solos en California, como también las prostitutas.

Hija de la Fortuna es un magnifico retrato de época, una narración rica en personajes, historia, violencia y compasión. Allende creó a Eliza, una de sus heroínas más atractivas, una joven aventurera con una mente independiente y convencionalmente muy diferente que tiene el valor de reinventarse a sí misma y crear su destino duramente ganado en un país nuevo, en los Estados Unidos.

“Retrato en sepia” (2000)

Aurora del Valle, la protagonista de esta historia, es una joven chilena del siglo XIX. Tras sufrir un terrible trauma borra de su mente los primeros cinco años de su vida.

Aurora es criada por su abuela Paulina del Valle y crece en un ambiente privilegiado y libre, sin las limitaciones que oprimían a las mujeres de la época. Sin embargo, vive atormentada por sus propias pesadillas. Así, y cuando se debe enfrentar a luchar por el hombre al que ama o adentrarse en la soledad, la joven decide explorar cuál fue el misterio de su pasado que no recuerda.

Esta novela autobiográfica de Allende también detalla acontecimientos muy anteriores al nacimiento de Aurora para poder situar al personaje dentro del contexto de las familias Sommers y Del Valle.

En Retrato en sepia existen algunas similitudes con la vida de Isabel Allende, por lo que se presume que algunos fragmentos fueron tomados de la vida real de la escritora.

La novela además describe la historia política de Chile, particularmente la Guerra del Pacífico, en la que la autora manifiesta su rechazo a la guerra promoviendo su actitud pacifista. Algunos personajes femeninos como Nívea, Aurora y Matilda son feministas con ideas liberales, a diferencia de Paulina del Valle, que es totalmente conservadora.

“La ciudad de las bestias” (2002)

En esta novela de aventura y fantasía, por primera vez la autora chilena se dirige a los lectores adolescentes y corresponde a la primera parte de la trilogía Las memorias del Águila y el Jaguar. Las otras partes son: El reino del dragón de oro y El bosque de los pigmeos.

El protagonista es Alexander Cold, un joven estadounidense de 15 años que viaja con su abuela, la escritora Kate Cold, al Amazonas como parte de una expedición encomendada por la revista ficticia International Geographic. La finalidad de esta travesura consiste en documentar la existencia de una extraña criatura conocida como “La bestia”, considerada un mito del lugar.

En esta obra, Allende añade nuevos elementos de realismo mágico en medio de la naturaleza, un lugar en el que la realidad y los sueños parecen confundirse y donde los espíritus se dan la mano con los vivos.

“Mi país inventado” (2003)

Esta novela autobiográfica funciona como un libro de memorias en el cual la verdad se fusiona con la ficción. En su duodécima obra, la autora relata su infancia y juventud transcurridas en Chile durante el gobierno de su tío, Salvador Allende, y el posterior exilio cuando fue el ex presidente trasandino derrocado y asesinado por la dictadura de Pinochet.

Salvador Allende.

La historia de Chile converge con su historia personal en una exploración de las relaciones familiares, las costumbres de la sociedad chilena y su propia identidad, que emergen como una memoria lejana y teñida de una nostalgia que la convierte en fantasía.

Entre las temáticas que atraviesan la narración de Allende se encuentran: la omnipresencia del pasado, el dolor por la patria ausente y un incipiente feminismo. Por esta novela, en 2018 la escritora chilena recibió la medalla de la Fundación Nacional del Libro de los Estados Unidos.

“El reino del dragón de oro” (2003)

Isabel Allende continúa con el género juvenil como parte de la segunda parte de la trilogía Memorias del Águila y del Jaguar, iniciada con La ciudad de las bestias. En este caso, Nadia Santos y Alexander Cold acompañarán a la periodista y escritora Kate Cold al Reino Prohibido, un pequeño país imaginario ubicado en el corazón del Himalaya.

Apenas unos meses después que el joven Alexander Cold se introdujera a la selva del Amazonas para descubrir a La Bestia legendaria, el equipo se traslada a los Himalayas con la misión de localizar al legendario Dragón de Oro, una estatua sagrada y un oráculo que puede predecir el futuro del reino Dil Bahadur.

“El bosque de los pigmeos” (2004)

Con esta novela juvenil, Allende completa su trilogía Las memorias del Águila y el Jaguar con las dos anteriores: La ciudad de las Bestias y El reino del dragón de oro.

Alexander Cold y su abuela Kate emprenden una nueva aventura cuando la International Geographic le encomendó escribir un artículo sobre los primeros safaris con elefantes en África. Juntos, se dirigen con Nadia Santos y el equipo de fotografía de la revista a la ardiente llanura de Kenia.

Después de comenzar la gira, un misionero católico se acerca a su campamento en busca de sus compañeros, quienes desaparecieron misteriosamente.

Kate, Alexander, Nadia, y su equipo se lanzan para el operativo rescate y cuentan con la ayuda de un piloto de la zona para llevarlos a los bosques pantanosos de Ngoubé. Allí descubren una tribu de pigmeos que revela un mundo duro y sorprendente de corrupción, esclavitud, y caza furtiva.

Entonces, Alexander y Nadia llaman a las fuerzas mágicas de Jaguar y Águila, sus espíritus de animales totémicos, mientras combaten para restaurar la libertad y regresar el liderazgo a quien le corresponda.

El libro está dedicado al hermano Fernando de la Fuente, uno de los mártires maristas del Zaire, llamado “el chileno”, quien realizó trabajos como misionero en África.

“El Zorro: comienza la leyenda” (2005)

Tapa de “El Zorro: comienza la leyenda”.

Se trata de una biografía ficticia y la primera historia de los orígenes de El Zorro, creado por Johnston McCulley, en 1919. Además contiene referencias a otros trabajos relacionados con este personaje especialmente a La máscara del Zorro, la película de 1998. En esta precuela, Isabel Allende le cambia la etnia al mítico personaje, pasando de español a mestizo.

En la novela de Allende, El Zorro es un mestizo nacido en la década de 1790 en Alta California, hijo del capitán asturiano, Don Alejandro de la Vega y Toypurnia, una guerrera amerindia. El joven Diego es enviado a Barcelona por su padre para completar su educación, poco antes que el ejército francés de Napoleón Bonaparte invadiera España.

Mientras Barcelona se encuentra invadida en la década de 1810, Diego de la Vega se enamora de una mujer y se convierte en un luchador en contra de la opresión extranjera.

Tras la derrota de los franceses, De La Vega regresa a California, en los Estados Unidos, donde decide continuar luchando en contra de la tiranía de su enemigo de España, el presuntuoso Don Rafael Moncada, y los nobles dueños de las tierras sobre el pueblo californiano.

Para evitar ser reconocido, De La Vega se viste de negro, usando botas, un antifaz, una capa y un sombrero negro, asumiendo la identidad secreta de El Zorro. En su cruzada es ayudado por su amigo mudo Bernardo y Tornado, su fiel caballo.

Isabel Allende conjuga personajes ficticios prestados de trabajos anteriores de El Zorro y otros que ha inventado para narrar esta novela, junto con un grupo de personajes históricos.

“Inés del alma mía” (2006)

En esta novela de ficción histórica, Isabel Allende se centra en la vida de Inés Suárez, la primera mujer española en llegar a Chile. También narra su relación con Pedro de Valdivia y los obstáculos que tuvieron que atravesar para conquistar el país trasandino y fundar la Ciudad de Santiago.

Inés Suárez es una joven y humilde costurera española que se embarca hacia el Nuevo Mundo en el siglo XVI para buscar a su marido, que se marchó al otro lado del Atlántico.

Escena de la serie televisiva "Inés del alma mía" (Gentileza Amazon Prime Video)

Finalmente, Inés no logra encontrarlo en Sudamérica, pero sí descubrió un amor apasionado: Pedro de Valdivia, maestro de campo de Francisco Pizarro. Junto a él, la joven Inés desafía los riesgos e incertidumbres de la conquista y la fundación del reino de Chile.

Inés del alma mía es una especie de diario de vida que la protagonista deja escrito por temor a que su memoria pueda quedar en el olvidado, a la espera de que algún día se erija un monumento en su honor.

En 2020, se emitió la serie de televisión basada en esta historia, protagonizada por Elena Rivera y Eduardo Noriega.

“La suma de los días” (2007)

Isabel Allende escribió esta novela autobiográfica para su hija Paula, quien en 1994 falleció a causa de porfiria.

En esta obra, narra la vida de su peculiar “tribu” que vive con ella en California: las andanzas que vivió con su madre, como conoció a su excéntrica amiga Tabra Tunoa y su alocada búsqueda para encontrar una pareja, sus viajes, las peripecias que vivió junto a su marido, Willie.

También detalla rupturas, encuentros, desencuentros, sus miedos y triunfos de la infancia a la madurez y cómo se inspiró en sus recientes novelas. Allende le cuenta a su fallecida hija Paula el día a día de su familia desde la fecha de su muerte.

“Los amantes del Guggenheim. El oficio de contar” (2007)

Tapa de “Los amantes del Guggenheim. El oficio de contar”.

La escritora chilena su talento en este volumen que reúne dos textos breves pero magistrales. El primero, Los amantes del Guggenheim, es un cuento que indaga los misterios del amor: un vigilante encuentra a un hombre y a una mujer durmiendo a las cinco de la madrugada en una sala del moderno museo de la ciudad de Bilbao.

Ella está vestida de novia y él, completamente desnudo. La presencia de la extraña pareja durante la noche no fue captada por las cámaras de seguridad; tampoco ha sonado ninguna alarma ¿Qué hacían allí? ¿Por qué no fueron descubiertos antes?

En El oficio de contar, su segundo texto, la autora chilena revela sus secretos a la hora de escribir, en el que detalla sus procesos de escritura.

En esta especie de diálogo directo al corazón de sus lectores de todo el mundo, Allende confiesa cómo es su proceso narrativo, por qué escribe y cómo se originan sus historias, entre otras cosas. Tal vez sea el mayor regalo que podía recibir aquellos que la autora denomina “los locos que leen”.

“La isla bajo el mar” (2009)

La novela romántica cuenta la historia de Zarité (conocida como Teté), una esclava del siglo XVIII en Haití.

La historia transcurre Santo Domingo, entre 1770 y 1793. Contra el despiadado telón de fondo de los campos de caña de azúcar, en esta isla caribeña se entrelazan las vidas de Tété, la hija de una madre africana a la que nunca conoció por la esclavitud, y la de Valmorian, un joven marinero blanco recién llegado a la isla.

Cuando la sangrienta revolución de Toussaint Louvert llega a la colonia francesa, los jóvenes deciden huir de las brutales condiciones de la colonia (que más tarde se convertirá en Haití) hacia Nueva Orleans, donde forjarán una nueva vida.

Su conexión con Valmorain es más profunda de lo que la gente imagina y no se rompe fácilmente.

Con una riqueza de detalles y un ingenio narrativo que roza con los superlativo, Allende crea la fascinante historia de una mujer decidida a encontrar el amor entre la pérdida para ofrecer humanidad –aunque que su vida ha sido maltratada-, y forjar una nueva identidad en la más cruel de las circunstancias.

Allende se metió de lleno en la creación del personaje central de esta maravillosa novela. “De todos los personajes que he creado, el de Zarité es para mí el que más tengo la sensación de que existió”, reconoció la escritora.

“El cuaderno de Maya” (2011)

Una novela de suspenso diferente, ya que los nietos de Isabel Allende le sugirieron que escribiera un libro que contenga historias que puedan interesarles al público adolescente.

La obra relata la vida de Maya Vidal, una niña estadounidense que encuentra refugio en Chiloé, una isla remota en la costa de Chile después de un pasado de prostitución, alcohol y drogas.

En la isla, acompañada de un sobreviviente de torturas, Maya escribe su historia en la que aborda la persecución de una banda de asesinos a manos del FBI e Interpol. En este proceso de escritura, la protagonista descubre un secreto familiar y logra comprender el significado del amor y la lealtad para iniciar una aventura aún más grande: el viaje hacia su propia alma.

“Amor” (2012)

Consiste en una recopilación de escenas de amor y erotismo seleccionadas entre los libros de Allende, desde ensayos sobre sus primeras experiencias sexuales pasando por el primer amor, la madurez o diversos episodios marcados por la pasión y el romance. Están todos organizados según las etapas de la vida.

“El juego de Ripper” (2014)

Una novela policial en la que Allende narra la vida de una familia de San Francisco a punto de cambiar tras una ola de crímenes que sacuden a la ciudad.

Con ayuda de su abuelo, Amanda, utiliza el “Ripper”, un juego de rol que también comparte con su abuelo y con miembros de todo el mundo, para colaborar en la investigación de los asesinatos, convirtiéndose en experta en resolver cada caso.

Sin embargo, su madre Indiana es secuestrada y su vida corre peligro, por lo que la protagonista deberá resolver el misterio más complejo de su vida antes de que sea tarde. El libro ganó el Premio Libro de Oro 2014.

“El amante japonés” (2015)

La historia se desarrolla en la ciudad de San Francisco y gira en torno a Alma Belasco, una anciana de 81 años muy reservada que vive en el primer piso de la residencia para ancianos “Lark House”.

Alma lleva una vida misteriosa en la que muy pocos residentes conocen al detalle. Pero Irina, una de las cuidadoras de este hogar para la tercera edad, comienza a indagar junto a Seth Belasco (abogado y nieto de Alma) sobre su vida, con la idea de publicar un libro sobre la vida de la familia Belasco.

Lentamente, comienza a revelarse la vida de Alma hasta que la mujer desaparece por unos días, por lo que se desconoce su paradero.

Finalmente, Alma regresa muy feliz a la residencia. Irina sospecha que Alma tiene un amante y cree que es un señor japonés que aparece en una fotografía que la anciana tiene en su habitación.

En esta novela, Allende expone varios temas como el amor, el desarraigo, los prejuicios raciales, la familia y la eutanasia.

“Más allá del invierno” (2017)

La escritora chilena eligió la ciudad de Nueva York como escenario narrativo de esta novela fantástica. Una fuerte nevada se avecina en el barrio de Brooklyn, Lucía Maraz, Richard Bowmaster y Evelyn Ortega, los tres personajes centrales, vivirán una historia de amor inesperada que irá más allá del frío polar que deberán compartir en este distrito de la Gran Manzana.

Lucía Maraz es una chilena culta de edad madura que vive en el sótano de la casa de Richard Bowmaster, un prestigioso profesor universitario estadounidense propietario de un departamento en Brooklyn.

Pero Richard sufrirá un accidente que cambiará sus vidas para siempre. Este hecho introduce un nuevo personaje: la joven guatemalteca Evelyn Ortega, quien arrastra una dura realidad. Los personajes conformarán un trío tan simpático como polifacético en el que emergen historias que atrapan al lector, la emoción y la risa.

La narrativa de Allende invoca el sueño americano y la esperanza de las segundas oportunidades.

“Largo pétalo de mar” (2019)

Isabel Allende vuelve a asombrar a sus lectores con esta novela de ficción y suspenso con esta historia que tiene como origen las primeras décadas del siglo XX.

En plena Guerra Civil española, el médico Víctor Damlau y su amiga, la pianista Roser Brugera, se sienten obligados a abandonar Barcelona y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. Allí se embarcan en el Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo Neruda, que llevó a más de 2.000 españoles rumbo a la ciudad chilena de Valparaíso en busca de paz y libertad.

Salvador Allende y Pablo Neruda (AFP PHOTO/ PUNTO FINAL****)

Víctor y Roser son recibidos como héroes en Chile y se integrarán a la vida social chilena durante décadas hasta el Golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende en1973, momento en que dará comienzo a la dictadura del General Augusto Pinochet, por lo que sus vidas volverán a cambiar nuevamente.

En esta obra, Allende plantea la idea del desarraigo y crea estos dos entrañables personajes que deberán huir de su país en busca de una vida mejor en el exilio. Además, la autora deja una frase que permite la reflexión: “si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran”.

“Mujeres del alma mía” (2020)

Es la más reciente obra autobiográfica de la popular escritora chilena. Allende experimenta un viaje emocional y también personal en el que repasa su vínculo con el feminismo, desde su infancia hasta la actualidad: recuerda a las mujeres imprescindibles, aquellas que marcaron su vida como Panchita, su hija Paula y la agente Carmen Balcells, entre otras.

También le rinde homenaje a sus escritoras favoritas como Virginia Woolf o Margaret Atwood, quienes le marcaron su camino, y a las jóvenes artistas que construyeron su generación con su rebeldía, entre tantas mujeres anónimas que han sufrido violencia de género.

Asimismo, la autora reflexiona sobre los movimientos sociales actuales como el #MeToo, las revueltas sociales en Chile y repasa la nueva situación global tras la pandemia.

Un libro en el que además de hablar sobre feminismo y el hecho de ser mujer, reivindica la importancia de vivir y sentir sin límites la vida adulta.

“Violeta” (2022)

En esta novela, Isabel Allende se centra en Violeta, una niña española que llegó al mundo en 1920. Es la primera mujer de cinco hermanos varones.

Su nacimiento estará marcado por acontecimientos extraordinarios como la llegada de la gripe española. Por más que familia saliera airosa de todas las crisis, la Gran Depresión hará que pierdan todo, por lo que deberán comenzar con una nueva vida en una región salvaje y remota de España.

En una carta dirigida a su amante, la mujer recuerda los desengaños amorosos, romances apasionados, episodios de pobreza que ha padecido como también la prosperidad y la alegría.

Violeta además enfatiza cómo los grandes sucesos de la historia global terminan por moldear su vida en la lucha por los derechos de la mujer, el crecimiento y la caída de tiranos, con dos pandemias de por medio.

“El viento conoce mi nombre” (2023)

Portada del libro "El viento conoce mi nombre", de Isabel Allende. (Penguin Random House).

Las vidas de Samuel y Anita quedarán marcadas a fuego cuando se unan para salvarse mutuamente, en una historia en el que el pasado y el presente se entrelazan en un drama de desarraigo, solidaridad y compasión.

La última novela de la gran obra literaria que Isabel Allende publicó este año narra la historia de un niño judío cuya madre le consigue un boleto en el último tren que lo llevará desde la Austria nazi de 1938 hasta Inglaterra para poner su vida en resguardo, dado que su padre había desaparecido en “La noche de los cristales rotos”, en los albores de la Segunda Guerra Mundial.

Samuel viaja solo, sin su madre. Lleva tan solo lleva un violín, el instrumento más preciado que contaba como recuerdo del hogar que se vio obligado abandonar. Pero sobre sus espaldas lleva el peso de la pérdida de la infancia, la soledad y la latente incertidumbre que deberá soportar acerca de su destino.

Después de 80 años, en 2019, una niña de siete años llamada Anita se subía con su madre a un tren para salvar sus vidas en Arizona (Estados Unidos) y así poder dejar atrás el peligro inminente que reinaba en El Salvador.

Pero Anita es separada de su madre cuando llega a la frontera. Deberá enfrentarse sola, y con mucho temor, en un lugar donde el maltrato contra los migrantes suele ser una constante.

La pequeña Anita se refugia en Azabahar, un universo imaginario que le permite alejarse del dolor. A su vez, deberá luchar contra algo que ninguna niña de su edad debería afrontar. En tanto, una joven trabajadora social y un abogado se hacen cargo de su caso e intentarán generar el reencuentro con su madre frente a todo tipo de adversidades.

En esta novela, la escritora chilena retrata la capacidad de los niños de sobrevivir sin dejar de soñar y la terrible realidad que se vive en las fronteras de Estados Unidos.

