Romance y más romance en las páginas de “Mejor que en las películas”, un bestseller que llega por primera vez a Latinoamérica

Entre las novedades que trae el sello Puck, del grupo Urano World, para el mes de agosto, aparece la primera traducción al español de Better than the movies, de la autora bestseller Lynn Painter, quuen cuenta con una amplia lista de novelas exitosas en su haber, como Accidentally Amy, Mr. Wrong Number y The Do-Over.

Traducido bajo el título de Mejor que en las películas, este libro nos adentra en la historia de Liz Buxbaum y su relación con Wes Bennett. Ella siempre tuvo claro que él no era el tipo de chico adecuado para una relación. A pesar de ser su vecino, Wes no encajaba en sus fantasías de comedia romántica, pero diez años después de un incidente que los distanció, en su último año de secundaria, Liz debe acercarse de nuevo a él porque necesita su ayuda.

El chico del que está enamorada, Michael, ha regresado a la ciudad y parece llevarse bien con Wes, que, paradójicamente puede ser su mejor opción para conseguir que Michael la note y quizás sea su cita para el baile de graduación.

Lo que Liz no espera es que mientras planean su mágica graduación, descubrirá que disfruta estar cerca de Wes. A medida que se acercan más, comenzará a cuestionar sus creencias sobre el amor y replantearse su idea de lo que realmente significa el “Felices para siempre.”

La novela nos adentra en el terreno de los clichés románticos, pero lo hace con sutileza y sin pretender apropiarse de ellos. Lynn Painter rinde un interesante homenaje a los tópicos que han caracterizado el género de la comedia romántica, tanto en el cine como en otras formas artísticas.

La protagonista, Liz, está obsesionada con el concepto del romance, especialmente con el amor tal como se retrata en las comedias románticas que solía ver con su madre antes de su fallecimiento. La pérdida temprana e inesperada de su madre la llevó a aferrarse a ese universo ficticio y a adoptar comportamientos inspirados en las heroínas de la gran pantalla, manteniendo un optimismo casi cegado por el final feliz.

Su plan para alcanzar ese desenlace ideal implica convencer a su vecino y ferviente némesis, Wes, para que la ayude a conquistar a un viejo amigo en común, quien, según Liz, es el héroe romántico destinado a ser su pareja ideal. A partir de aquí, la novela explora diferentes tropos comunes, como las citas falsas, enemigos que se enamoran, el chico que se enamora primero y otros elementos igual de conocidos, pero igualmente encantadores.

A pesar de que Liz no sea la heroína romántica más icónica y sus acciones puedan resultar absurdas, egoístas o incomprensibles, finalmente logra reconciliar expectativas y realidad, resignación con crecimiento, lo que la acerca al corazón de los lectores. Además, el elenco de secundarios se gana fácilmente el cariño del público a lo largo del relato, siendo Wes, en particular, un personaje que conquista el corazón de cualquiera.

Mejor que en las películas, calificada con 4.3 en Goodreads, es una novela que captura la esencia de las comedias románticas, sin pretensiones y con una trama conmovedora. Lynn Painter ha logrado crear un relato que destaca por la autenticidad de sus personajes y las emociones que despierta en el lector. Una lectura ideal para aquellos que buscan una historia de amor encantadora y agradable de leer en cualquier momento.

Sobre la autora: Lynn Painter

♦ Escribe comedias románticas tanto para adolescentes como para adultos.

♦ Entre sus obras se encuentran Better Than the Movies, Mr. Wrong Number, The Do-Over y Betting on You.

♦ Es colaboradora habitual en el Omaha World-Herald.

♦ Vive en Nebraska con su esposo y su grupo de niños traviesos, y cuando no está leyendo o escribiendo, es muy probable que esté bebiendo bebidas energéticas y viendo comedias románticas.

