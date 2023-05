Hay “Heartstopper” para rato: Alice Oseman amplía su universo en “Radio Silencio”

Alice Oseman, autora de "Heartstopper", publicó una nueva novela en la que profundiza en la historia del mejor amigo de Charlie. (Netflix)

Heartstopper no para. La exitosa novela gráfica de Alice Oseman, adaptada a la pantalla chica por Netflix, continúa expandiéndose y, mientras sus fanáticos esperan la segunda temporada de la serie y los últimos dos libros de la saga, la autora acaba de publicar otra novela que amplía su universo.

Radio Silencio, editada por VR, está conectada a Heartstopper ya que cuenta la historia del mejor amigo de Charlie (protagonista junto a Nick de la saga principal). En esta novela, Aled, un “chico tranquilo de calificaciones perfectas”, conocerá a Frances Janvier, una joven estudiosa, confiada y decidida.

Pero eso que podría ser un típico y adorable romance nerd adolescente termina por convertirse en una aventura compartida y un trabajo en secreto: Univers Ciudad, un podcast de ciencia ficción. En un universo determinado a callarlos y derrotarlos, los protagonistas de Radio Silencio van a tener que luchar por hacer oír sus voces. ¿Podrán encontrar el valor de mostrarle al mundo quiénes son realmente o terminará por ganar el silencio?

Así empieza “Radio Silencio”

Portada de "Radio Silencio" de Alice Oseman, editado por VR.

Hola.

Espero que alguien esté escuchando. Hago esta llamada a través de una señal de radio, algo ya en desuso, lo sé, pero quizás es una de las pocas vías de comunicación que la Ciudad ha olvidado monitorear, porque necesito ayuda con desesperación.

Las cosas en Univers Ciudad no son lo que parecen.

No puedo decirles quién soy. Por favor, llámenme… Por favor, solo díganme Radio. Radio Silencio. Después de todo, solo soy una voz en una radio y tal vez nadie esté escuchándome.

Me pregunto: si nadie está escuchando mi voz, ¿produzco sonido alguno?

Futuros

–¿Escuchas eso? –preguntó Carys Last al detenerse frente a mí de modo tan repentino que estuve a punto de tropezar con ella. Estába mos en el anden del tren. Teníamos quince años y éramos amigas.

–¿Qué? –dije, porque no oía nada excepto la música que estaba escuchando a través de un auricular. Creo que era Animal Collective. Carys rio, lo cual no sucedía con demasiada frecuencia.

–Tu música está demasiado alta –respondió ella antes de rodear el cable del auricular con el dedo y apartarlo de mí–. Escucha. Permanecimos quietas y escuchamos, recuerdo cada cosa que oí en ese instante. Oí el traqueteo del tren del que acabábamos de bajar alejándose de la estación, continuando el recorrido por la ciudad. Oí al guardia de la boletería explicándole a un anciano que el tren rápido hacia San Pancreas hoy estaba cancelado debido a la nieve. Oí el chillido distante del tránsito, el viento sobre nuestras cabezas, el inodoro de la estación y “El tren ingresando a la plataforma uno - es el tren de las - 8:02 - con dirección a - Ramsgate”, las palas que apartaban la nieve y un camión de bomberos y la voz de Carys y…

Humo. Volteamos y observamos la ciudad a lo lejos, nevada y muerta. En general veíamos nuestra escuela desde aquí, pero hoy había una nube de humo de por medio.

–¿Cómo no vimos el humo mientras viajábamos en el tren? –ex clamó Carys.

–Estaba dormida.

–Yo no.

–Estabas distraída.

–Bueno, supongo que la escuela se quemó –concluyó Carys y caminó para tomar asiento en la banca de la estación–. El sueño de la Carys de siete años se volvió realidad.

La observé un instante más y luego me senté a su lado. –¿Crees que fueron esos bromistas? –pregunté, en referencia a los blogueros anónimos que habían hecho bromas pesadas en nuestra escuela durante el último mes, cada vez con más violencia. Carys se encogió de hombros.

–No importa quién fue, ¿no? El resultado final es el mismo.

–Sí importa. –Fue en ese momento que comencé a asimilar lo ocurrido–. Es… Parece muy grave. Tendremos que cambiar de escuela. Parece que todo el edificio C y D están… destruidos. –Apreté mi falda con las manos–. Mi casillero estaba en el edificio D. Mi cuaderno de dibujo de CGES estaba ahí. Pasé días trabajando en algunos dibujos.

–Oh, mierda.

Temblé.

–¿Por qué harían algo así? Han destruido tanto esfuerzo. Han arruinado los exámenes CGES y los A levels de muchas personas, cosas que afectan en serio el futuro de los demás. Han arruinado la vida de muchos, literalmente.

Carys pareció reflexionar al respecto y luego abrió la boca para responder, pero al final la cerró otra vez y no dijo nada.

Portada de "Solitario" de Alice Oseman, editado por VR.

Era inteligente

–Nos importa la felicidad de nuestros alumnos y nos importa su éxito –dijo nuestra directora, la doctora Afolayan, frente a cuatrocientos padres y estudiantes de sexto año durante mi reunión de padres del semestre de verano de mi penúltimo año. Yo tenía diecisiete años y era delegada, y estaba sentada tras bambalinas porque mi turno para hablar en el escenario era en dos minutos. No había planificado un discurso y no estaba nerviosa. Estaba muy satisfecha conmigo misma.

–Consideramos que es nuestro deber darles a nuestros jóvenes acceso a las mejores oportunidades que ofrece el mundo de hoy. Había logrado convertirme en delegada el año pasado porque mi póster de campaña era una fotografía mía con papada. Además, había usado la palabra meme en mi discurso electoral. Eso expresaba la idea de que me importaba una mierda la elección, aunque la verdad era lo opuesto, y eso hizo que las personas quisieran votar por mí. No pueden decir que no conozco a mi público.

A pesar de eso, no sabía con certeza sobre qué hablaría en mi discurso de la reunión de padres. Afolayan estaba diciendo todo lo que yo había garabateado en el folleto del club nocturno que encontré en el bolsillo de mi blazer hace cinco minutos.

–Nuestro programa Oxbridge ha sido particularmente exitoso este año…

Hice un bollo con el folleto y lo dejé caer al suelo. Hora de improvisar. Ya había improvisado discursos antes, así que no era nada grave, además de que nadie jamás se había dado cuenta de que fueron improvisados; nadie siquiera se preguntaba si lo eran. Tenía la reputación de ser organizada, de hacer siempre la tarea, de tener constantemente notas altas y la ambición de ir a la Universidad de Cambridge. Mis profesores me adoraban y mis pares me envidiaban.

Era inteligente.

Era la mejor estudiante de mi año.

Iría a Cambridge y obtendría un buen empleo y ganaría mucho dinero y sería feliz.

–Y creo que el personal docente también se merece un aplauso por todo el esfuerzo que ha hecho este año –dijo la doctora Afolayan. La audiencia aplaudió, pero vi que algunos alumnos ponían los ojos en blanco.

–Y ahora, quisiera presentarles a nuestra delegada, Frances Janvier.

Pronunció mal mi apellido. Vi que Daniel Jun, el otro delegado, me observaba desde el extremo opuesto del escenario. Daniel me odiaba porque ambos éramos máquinas de estudio despiadadas.

–Frances siempre ha sido ambiciosa, desde que se unió a nosotros hace unos años, y es un honor absoluto para mí que ella represente todo a lo que aspiramos en la institución. Hoy ella les hablará acerca de su experiencia como alumna del penúltimo año y de sus planes para el futuro.

Me puse de pie y subí al escenario y sonreí y me sentí bien porque nací para esto.

Quién es Alice Oseman

♦ Nació en Kent, Inglaterra, en 1994.

♦ Es escritora, guionista e ilustradora.

♦ Es principalmente conocida por su novela gráfica Heartstopper, que ha sido adaptada con éxito por Netflix.

♦ Otros de sus obras son Radio Silencio, Solitario, Nací para esto y Sin amor.

