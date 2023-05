Victoria Donda: “Sentía culpa por querer hacer un ADN y dejar a las personas que me habían criado en una situación complicada”

Feria del Libro 2023 - Entrevista a Victoria Donda en el stand de Leamos - Bajalibros.

“Sentía culpa por querer hacer un análisis de ADN para encontrar a mi papá y a mi mamá y dejar a las personas que me habían criado en una situación jurídica complicada, porque ese ADN era la prueba principal para que los juzgaran por el delito de apropiación. Cuando hago terapia me ocupo de tratar esa culpa”, le dijo Victoria Donda a la periodista Belén Marinone en el stand de Leamos-Bajalibros de la Feria del Libro.

“No siento culpa por haber declarado. Es lo que sentía que tenía que hacer, mi responsabilidad ética y humana. Pero la culpa atravesó todo ese proceso, fue contradictorio pasar de ser Analía -el nombre que le otorgaron los apropiadores que la criaron- a Victoria -el nombre que sus padres habían elegido para ella-”, contó Donda. Y sumó: “Hay cosas que no se pueden perdonar porque ni siquiera se pueden nombrar. Que quien vos pensaste que era tu padre haya sido parte del proceso de represión en el que torturaron y desaparecieron a tu mamá y tu papá es algo que no se puede nombrar”.

La ex titular del Inadi, que publicó en febrero el libro Cuando el amor vence al odio, resumió: “Puedo mirar a la cara a mi hija y mirarme al espejo sin sentir vergüenza porque fui parte del proceso de justicia, y también puedo ir a ver a mi apropiador porque me quedé con la mejor parte de él”.

Consultada por Marinone sobre cómo es hoy ser mujer en la política, la actual funcionaria de la Provincia respondió: “En la política se exacerba la misoginia hacia mujeres que representamos ciertos valores y símbolos. Si no estuviese defendiendo lo que defiendo no habría tanto odio. En un momento me abrían las puertas de los canales donde hoy me odian pero porque era funcional a otro proyecto político”.

También se tomó un tiempo para reflexionar sobre la maternidad cruzada con el ejercicio de la política y de la función pública. “Cada una lleva la maternidad como puede, siempre vas a hacer lo que podés y creés mejor, y no hay nada peor que juzgar a otras mujeres que intentan llevar adelante su maternidad. En mi caso, decidí que mi hija iba a tener lo que yo no tuve con mi mamá, que es ser parte de mi vida. En mi vida hay sesiones en el Congreso, reuniones de comisión o partidarias, marchas en la calle… la vida de una mujer política. Decidí tener a mi hija y criarla, que esté conmigo todo lo posible, así que ella tiene su rutina en casa pero también en muchos momentos está conmigo en medio de mis actividades”, describió Donda.

“¿Qué hay después de que el amor venza al odio?”, preguntó Marinone. Donda se tomó su tiempo y respondió: “Creo que hay que preguntarse para qué lo vencés. En 2019 decíamos ‘vamos todos juntos que le ganamos al macrismo’, y fuimos, pero no pudimos cumplir las promesas hechas. Tenemos que tener claro para qué queremos ganarle a eso que representa la exclusión de una parte de la sociedad”.

“Esta sociedad es muy rica y profundamente injusta por cómo se distribuye la riqueza. Entonces hay que ganar para hacer lo que la política tiene que hacer, que es ser una herramienta para construir la felicidad de nuestro pueblo. El derecho a la felicidad es un derecho del que los políticos hablamos poco, y con amor se construye una sociedad mejor”, agregó.

“Hay un montón de gente enojada con la política, o más bien con los políticos, y tienen razón. Hay que redistribuir la riqueza, modificar la matriz impositiva y que se garanticen los derechos humanos, que son, por ejemplo, que los pibes vayan a la escuela. Pero la plata la gastamos en un mal acuerdo con el Fondo Monetario y no la invertimos en esa sociedad que necesita todos esos derechos”, disparó Donda.

Ser madre y ser política, y cómo articular las dos tareas: uno de los temas a los que se refirió Donda en conversación con Marinone. (Télam)

Para la ex diputada hay dos claves para destrabar el escenario económico: “Hay que resolver la existencia de la economía bimonetaria en la que estamos inmersos. En Argentina tenés 5 pesos de más y te comprás dólares, y esto nos exige tener más dólares de los que entran, lo que a la vez genera inflación y es un problema. Por otro lado, hay que cambiar la matriz productiva, invertir lo obtenido con exportaciones en una matriz que incluya a cada vez más gente en el sistema laboral”.

“Ahora mismo los y las jóvenes que lo único que tienen es la mochilita para salir a hacer repartos de Rappi y que arriesgan todos los días su vida sobre una bici quieren votar a Milei. No están viendo que se están poniendo un arma en la cabeza la construir ese tipo de personajes. Pero nosotros tenemos la obligación de proponer un futuro. Desentrañar qué hay que hacer para que cada vez más gente acceda al mundo del trabajo es una obligación de la dirigencia política”, remató Donda.

