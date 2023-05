“El niño del cuento es él”: Jorge Fernández Díaz lee a Borges y se lo puede escuchar acá

Cuando termine de leer, en un ratito, Jorge Fernández Díaz va a tener los ojos rojos.

Acaba de leer un cuento de Borges, sentado en el stand de Leamos/Bajalibros en la Feria del Libro. El cuento es El encuentro, que forma parte del libro El informe de Brodie, publicado en 1970. Tiene algunos toques autobiográficos, tiene algo de inquietante. ¿Qué es lo que hace llorar a Fernández Díaz?

“Es impresionante, ¿no? Pero además en modo en que está escrito, está escrito como un encuentro realista de infancia en el campo, cómo se van transformando las cosas de manera extraña, cómo se llega a ese duelo a cuchillo y cómo la explicación que hay es una vuelta de tuerca a estilo policial. Lo que parece una cosa es otra”, dirá al final. Pero antes dirá muchas otras cosas.

Fernández Díaz lee, esta vez, para una edición especial de La oreja que lee, el podcast literario de Infobae. Es la edición de la Feria del Libro, donde en vez de ir al estudio de Infobae los autores leen en el stand.

La oreja que lee les propone a distintas personalidades de la cultura que elijan un cuento y lo graben. ¿Por qué Fernández Díaz eligió este cuento? Lo explica así:

“Mirá, los grandes críticos dicen que Borges llega a lo máximo en Ficciones. Y luego... Borges luego se convierte en ciego y ya no escribe sino que dicta. Yo creo que Borges continuó siendo inmenso después de su ceguera y después de Ficciones”.

En El Informe de Brodie, dice Fernández Díaz, “él dicta una serie de cuentos que intenta que no sean barrocos, que intenta que sean de lectura sencilla pero que mantengan la complejidad. De alguna manera, emular al Kipling de los 20 años. Ese (Rudyard) Kipling que escribía muy sencillo pero que tenía un calado profundo muy grande. Y dicta una serie de cuentos para mí extraordinarios bajo esta consigna; éste es uno que tiene mucho de autobiografía y que tiene un final increíble”.

-Va dando señales

-Va dando señales de que está ocurriendo como un sueño, como algo extraño, un temblor. Todo está minuciosamente pensado y ejecutado de una manera brillante, pese a que, insisto, Borges ya no podía escribir, dictaba.

Entrevista en el stand de Leamos/Bajalibros.

-El niño que narra tiene 10 años y él tenía 10 años en ese momento.

-Era él, era claramente él.

Toda la charla, toda la lectura, está en el video que grabó Fernández Díaz en la Feria.

Jorge Fernández Díaz nació en Buenos Aires en 1960. Es un periodista de larga trayectoria. Como novelista, publicó títulos como Mamá y Fernández y también una serie policial que protagoniza “Remil”, un investigador cuyas características están dadas en su nombre. En la serie hay títulos como El puñal y La herida. También es autor de Una historia argentina en tiempo real. Su último libro publicado en Las mujeres más solas del mundo, la reedición de cuentos a la que agregó relatos nuevos.

