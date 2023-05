Alberto Cormillot: las claves del médico para vivir 104 años

Entrevista a Alberto Cormillot: obesidad hoy, ley de etiquetado y cómo llegar a los 104 años

Educador para la salud, escritor, conferencista. El médico Alberto Cormillot es un referente internacional en nutrición y obesidad. Fundador y director de una clínica que lleva su nombre y de una fundación que ayuda a las personas con sobrepeso, Cormillot dialogó con la periodista Daniela Banco en el stand de Leamos-Bajalibros de la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Con Blanco, quien dirige las áreas de Tendencias, Salud y Ciencia de Infobae, el médico pionero en la búsqueda de cómo adelgazar saludablemente recordó cuándo y cómo comenzó a trabajar sobre esta problemática.

“Fue hace 60 años y, en ese entonces, las cifras de obesidad eran mucho más bajas. Había menos de dos personas cada diez que tenían sobrepeso. Hoy en Argentina siete de cada diez personas tienen sobrepeso. Y de los chicos 3 ó 4 cada 10. Las cifras de obesidad han crecido en Argentina y en el mundo”, señaló Cormillot y advirtió: “Argentina es uno de los países de la región con mayor obesidad infantil”.

El escenario de la pandemia y el aumento de la pobreza son dos factores que contribuyen a que la cifra siga creciendo. “Es muy probable que la cifra aumente en unos años”, dijo el médico.

¿Cómo se comienza a hablar con alguien sobre la obesidad? ¿Cómo se aborda esta enfermedad? “Es muy difícil trabajar sobre una enfermedad donde la gente tiene mucha información distorsionada y hay tantas creencias. La gente no tiene creencias sobre la neumonía o sobre la apendicitis. Pero sí tiene creencias sobre la obesidad”

Cormillot, quien además es autor de numerosos libros, recordó las cuatro leyes del médico argentino Pedro Escudero. “La ley de la cantidad, de la calidad, de la armonía y de la adecuación. La alimentación se tiene que adaptar a las personas y no las personas adaptar a la alimentación. Entonces tenemos por un lado información científica y por otro lado, personas que tienen creencias y que no creen en la información científica. ¿Entonces qué hacemos? Mi conclusión final es que uno tiene que ayudar a todas las personas”.

Para ejemplificar, el médico citó una de las dietas de moda, “la dieta keto”. “Es una dieta que surgió en 1863 y se va repitiendo cada tanto tiempo con diferentes nombres. Una dieta basada en proteínas y grasas. Si una persona quiere hacer la dieta keto entonces yo tengo que ver cómo hago para minimizar el daño”, señaló Cormillot, quien además advirtió: “Sí se sabe que una persona que hace una dieta rica en grasas va a vivir 10 años menos que una persona que haga una dieta con vegetales, legumbres, granos”.

En una época de sobreabundancia informativa, de redes sociales, influencers y los infaltables “tips para adelgazar”, Cormillot elige hablar de salud. “Hablar de obesidad es hablar de salud. El 90% de los diabéticos son obesos y son personas que van a vivir unos 10 años menos”.

Frente a las alarmantes cifras sobre el aumento de personas con sobrepeso, el médico -quien fue Ministro de Acción Social en la provincia de Buenos Aires y secretario de Calidad de Vida de la Ciudad de Buenos Aires- hizo hincapié en el rol indispensable de las políticas públicas. “Hoy hay una parte de los ministerios que busca despatologizar la obesidad, es decir, afirmar que no es una enfermedad”.

Alberto Cormillot y Daniela Blanco en la Feria del Libro. (Franco Fafasuli)

¿Qué pasa con la ley de etiquetado frontal? En relación a este tema, Cormillot conversó con Blanco sobre la legislación que busca promover la alimentación saludable mediante avisos en los envases de los productos. “Es una ley que tenía que salir. Ahora, sale una ley muy discutida porque tiene muchos errores. Lo que tiene etiquetado es el 35% de lo que se consume. La ley da para muchos errores: aparecen yogures con más sellos de los que deberían tener. Es bastante poco claro el etiquetado y no se ha acompañado de una campaña fuerte de información. Y además en este momento la gente compra básicamente con el bolsillo. El etiquetado es solo una de las cosas que hay que hacer. El resto no se hace. Yo creo que es una ley que no va a tener impacto”.

El año pasado, el médico especializado en nutrición y obesidad publicó La alimentación inteligente para vivir 100 años. “Hay mucha información científica pero muy accesible. Alimentación para vivir más años, para bajar de peso, para bajar el estado inflamatorio, es un compendio de estilo de vida”, contó. En el libro, la palabra “dieta” está tachada y en su lugar está escrito “alimentación”. “La palabra dieta es restrictiva, suena a dieta para adelgazar, por eso lo tachamos”, explicó el médico.

Cormillot, quien visitó la feria junto a su pareja, Estefanía Pasquini, y su hijo de un año y medio, Emilio, brindó también sus consejos para vivir más y mejor. “Me preparo para llegar a los 104 años”, afirmó el médico. Pero, ¿cuáles son sus claves para cumplir esta meta tan desafiante y precisa?

“Primero hay una carga genética, algo de suerte y acceso a la salud. Hay otra parte que tiene que ver con los hábitos y que implica tener una alimentación saludable. Actividad física cuatro o cinco veces por semana, 150 minutos. No fumar. Beber alcohol en forma moderada y hacerte los chequeos”, recomendó el médico.

Y señaló un dato que asegura tener mucho impacto en la salud: el humor. “La gente que tiene mal humor tiene más hipertensión y aumentan hormonas que hacen daño al cuerpo. El corazón se daña en las personas malhumoradas. Tener una buena convivencia con los demás es una de las cosas que ayuda a vivir mejor. Y después tener un propósito: yo tengo un propósito porque tengo que entregarle un diploma a ese niño que está ahí”, concluyó Cormillot, señalando a su pequeño hijo Emilio.

Seguir leyendo