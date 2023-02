Barbra Streisand prepara sus memorias: romances silenciosos, pánico escénico y Broadway a sus pies

Streisand es una de las artistas más premiadas del siglo XX. (AP)

Las muy esperadas memorias de la globalmente famosa Barbra Streisand, un proyecto del que la estrella ha hablado durante años, saldrán a la venta este año. Viking, un sello de Penguin Random House, publicará My name is Barbra (Me llamo Barbra) el 7 de noviembre.

“Se han escrito docenas de libros sobre Streisand y ahora, en Me llamo Barbra, la actriz, cantante y directora cuenta su historia con sus propias palabras”, anunció Viking este martes. My Name Is Barbra es también el título de un álbum y un especial de televisión de la multipremiada artista, ambos de 1965.

La cantante contó a Jimmy Fallon en 2021 que Jacqueline Kennedy Onassis le pidió que escribiera unas memorias a principios de la década de 1980, cuando la ex Primera Dama era editora en Doubleday. En 2009, mientras era entrevistada por The Associated Press sobre un libro que escribió sobre su casa en Malibú, California, Streisand mencionó que había estado escribiendo capítulos sobre su vida, a mano alzada.

“Voy y vengo”, dijo Streisand entonces. “¿Realmente quiero escribir sobre mi vida? ¿Realmente quiero revivir mi vida? No estoy segura”. Las memorias fueron anunciadas por primera vez en 2015, y programadas para dos años después, aunque no tenían título en ese momento. Una referencia a ella en su sitio web, publicada en 2015, fue retirada más tarde.

Sin duda Streisand, que cumplirá 81 en abril, tendrá grandes historias para contar. Se trata de nada menos de una de las pocas artistas que conquistó el preciado EGOT, que es como el mundo del espectáculo llama a quienes consiguen obtener al menos un premio Emmy, uno Grammy, un Oscar y un Tony.

Los términos financieros de la publicación de las memorias no fueron revelados. Streisand fue representada por Robert Barnett, el abogado de Washington cuyos otros clientes han ido desde Barack Obama a Elton John.

Streisand, de 80 años, le dijo a Fallon que había escrito más de 800 páginas y que seguramente tenía suficientes historias para llenarlas. Ha conocido a todo el mundo, desde John F. Kennedy y Judy Garland hasta Celine Dion y Paul McCartney. Sus películas incluyen Funny Girl, Tal como éramos y Ha nacido una estrella, y las ventas mundiales de sus discos superan los 150 millones de copias.

Streisand ha sido durante mucho tiempo reacia a hablar de su vida privada, incluidas sus relaciones con el actor Elliott Gould y el productor Jon Peters. A principio de los años noventa, tuvo un romance con uno de los deportistas más célebres de aquellos años: la estrella del circuito ATP André Agassi, 28 años menor que la cantante. Desde 1998 está casada con el actor James Brolin.

En cuanto a su vida artística, la artista padeció, durante casi tres décadas, las consecuencias desgarradoras del pánico escénico. Fue a fines de los sesenta, cuando ya Broadway y Hollywood eran terreno conquistado para ella: olvidó parte de la letra de una canción, sintió la mente completamente en blanco, y la nube le impidió cantar en público durante nada menos que 27 años.

No sabemos cuánto de cada una de esas relaciones amorosas contará en sus memorias, si es que decide contar algo sobre eso, ni qué espacio ocupará cada instancia de su larga y prolífica carrera profesional, pero ya está encaminado el volumen con las grandes historias de una de las estrellas del mundo del espectáculo más importante de las últimas décadas.

