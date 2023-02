Carole Cadwalladr, la periodista británica que puso en jaque a Facebook con el escándalo de Cambridge Analytica

Carole Cadwalladr, periodista británica de investigación. (Foto: Columbia Journalism Review).

En el año 2016, cuando salió a la luz el caso de la consultora inglesa Cambridge Analytica, que manipuló los datos de millones de personas a través de sus cuentas de Facebook para influir en los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y del referéndum para el Brexit en ese periodo, el nombre de la periodista Carole Cadwalladr se hizo conocido por haber sido la encargada de destapar el escándalo.

Mientras investigaba, Cadwalladr fue víctima de múltiples amenazas, incluso de trabajadores al interior de la red social. En ese periodo, pudo constatar que, por medio de un test de personalidad, la consultora accedió ilegalmente a la información de alrededor de 87 millones de usuarios, con el fin de manipular sus decisiones mediante el uso de fake news para que votaran a favor del Brexit y, de manera paralela, por Donald Trump, en su camino a la presidencia de Estados Unidos.

Le puede interesar: El poder de la herencia afro: “No me toques el pelo”, de Emma Dabiri

Tras las revelaciones de la periodista británica, que terminaron de estallar en 2018, el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, fue notificado con una multa de 5.000 millones de dólares y se le ordenó comparecer ante el Congreso norteamericano. Posterior a eso, las acciones de la red social descendieron de manera estrepitosa.

FILE PHOTO: Mark Zuckerberg. Octubre 23 de 2019. REUTERS/Erin Scott.

La periodista británica es autora de tres libros y conferencista en charlas TED, espacio en el que relata cómo las altas esferas del poder han incurrido en delitos, en reiteradas ocasiones, con el fin de conseguir sus objetivos y así derrumbar, poco a poco, el buen curso del orden institucional.

Uno de sus títulos traducidos al español es “Album familiar” (The family tree), una historia de ficción en la que Rebecca, una mujer británica de treinta y tantos años, sin hijos, intenta acabar su tesis doctoral acerca de la cultura del pop de la década de los 70. Está casada con Alistair, un brillante científico genetista convencido de que las acciones humanas están determinadas exclusivamente por el ADN.

Le puede interesar: La escritora italiana Giovanna Giordano, África, el conflicto de Abisinia y la historia de su abuelo en “Un vuelo mágico”

A medida que Rebecca explica a su marido la historia de su familia, señala la contraportada, Alistair la convence de que entre a formar parte de sus estudios genéticos. Esto sacará a la luz los recuerdos más íntimos de Rebecca: la infancia en un típico barrio de clase media, la complicada relación con su hermana mayor y con sus padres, los oscuros secretos de la familia.

Portada del libro "Álbum familiar" de Carole Cadwalladr, en su versión original en inglés. (Penguin Books).

Durante su participación en el Hay Festival 2023, en Cartagena de Indias, la periodista sostuvo un par de conversaciones interesantes: la primera con Emma Graham-Harrison, y la otra con Ivan Krastev y Oleksandra Matviichuk, en un encuentro con Moisés Naím.

Cadwalladr reflexionó, entre otras cosas, sobre la importancia de la libertad de prensa para la democracia y los riesgos dentro de las redes sociales.

“Cambridge Analytica ayudó a visibilizar que estamos frente a un problema: Las formas nocivas en las que se usamos las redes sociales. ¿Cómo se regula? Creo que es la escala de la problemática. La analogía más útil tendría que ver con el invento de la imprenta, que fue lo que creo mucha inestabilidad política. Y creo que las redes sociales son un salto equivalente”.

Le puede interesar: Cuatro libros para recordar a Umberto Eco

Hoy, Cadwalladr, nacida en Gales y colaboradora de medios como The Observer y The Guardian, continúa investigando, pues ha asegurado, en reiteradas ocasiones, que lo que se reveló entonces es apenas “la punta del iceberg”. Para ello, tiene un crowdfunding cuyo objetivo es financiar su trabajo y contribuir con él a la recuperación de la democracia.

Respecto a lo que significó para ella hablar sobre esto, relató en un encuentro durante el Hay Festival en Queretaro:

“Era una historia muy difícil de contar porque Analytica ya nos había demandado durante más de un año, la empresa es de un millonario estadounidense, teníamos que tomarlo muy en serio, el periódico tenía miedo, era complicado convencerlo de seguir con la investigación. Sabíamos que iba ser devastador para Cambridge Analytica porque estaba involucrada en toda clase de cosas raras, pero no nos dimos cuenta que iba a ser tan devastador también para Facebook, Mark Zuckerberg desapareció durante 4 días y los precios de las acciones se fueron al suelo, creo que 150 mil millones de dólares fueron los que se perdieron en momentos, eso fue el punto final”.

Seguir leyendo: