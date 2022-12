El norteamericano Roger Steffens revela los detalles más importantes de la vida y muerte de Bob Marley en el libro “Tanto que contar”

AMSTERDAM, HOLANDA - El músico Bob Marley (1945-1981) posa en una foto tomada en 1976. (Gijsbert Hanekroot/Redferns)

Si de buenos libros de música hablamos, en español casi todos los tiene la editorial Malpaso. No podía ser distinto, entonces, con este que habla sobre la vida de uno de los músicos más populares del siglo XX, y también uno de los más trascendentales. Es, sin lugar a dudas, uno de los nombres más importantes de la industria en toda su historia.

La vida de Bob Marley estuvo marcada casi desde el inicio. Su muerte, a sus escasos 36 años, aún sigue siendo motivo de discusión.

Comprometido con la situación social y política de su país, y uno de los grandes defensores de la herencia afro en el mundo, Marley es recordado por temas como ‘I Shot the Sheriff’, ‘No Woman, No Cry’, ‘Jamming’, ‘Redemption Song’, ‘Three Little Birds’, y ‘Buffalo Soldier’, entre otros. Su álbum recopilatorio, en compañía de The Wailers, lanzado en 1984 y presentado por Island Records con el título Legend, en 1984, tres años después del fallecimiento del artista, es el disco de reggae más vendido de la historia. Aún después de muerto, habiendo pasado ya 41 años, sigue siendo uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos.

Bob Marley, durante un concierto en 1970. Foto: Michael Ochs Archives/Getty Images

Ícono popular, su figura ha dado paso a un sinnúmero de expresiones tanto a nivel artístico como político y religioso. De alguna manera, su idolatría ha terminado por convertirlo en una deidad, y ya se sabe que los dioses son inmortales.

De él se ha dicho de todo, se han escrito libros y se han filmado documentales, pero nunca será suficiente para seguir hablando de Bob Marley, y eso es lo que ha entendido bien Roger Steffens, este actor, productor, editor, investigador, conferencista, fotógrafo y escritor, el mayor historiador del reggae en Estados Unidos y uno de los mayores conocedores de la vida del artista jamaicano.

En su libro Tanto que contar, Steffens revela los detalles más importantes y los datos más devastadores alrededor de la vida y la muerte de Bob Marley, a través de los testimonios de quienes mejor lo conocieron. Durante décadas, el autor se dedicó a entrevistar a más de setenta y cinco amigos, gerentes de negocios, familiares y confidentes, dando paso a una historia sin precedentes. Mucho de lo contenido en estas páginas nunca había sido revelado.

"Tanto que contar. Historia oral de Bob Marley". de Roger Steffens. (Cortesía: Grupo Oceáno).

En casi 500 páginas, el lector será testigo de la más completa biografía que se haya escrito sobre el artista, de parte de un autor más que experto, quien no solo lo conoció, sino que llegó a compartir con él algunos de sus momentos más lúcidos, como la gira de presentación del ‘Survival’.

Steffens, que había combatido recientemente en Vietnam, conducía un influyente programa de radio en Los Ángeles que se enfocaba en el reggae, mientras dirigía una revista sobre música jamaicana a la que los lectores conocieron con el título The Beat. ¿Quién más si no él habría podido escribir esto?

Desde hacía más de cuarenta años, antes de la publicación del libro en 2017, andaba adentrándose en los orígenes del género y la vida de Bob Marley. Recopiló lo que pudo, mucho antes de saber que todo terminaría en estas páginas, y lo resguardó con recelo. Consigo tenía testimonios de músicos, vecinos, familiares, críticos, gente que vivía en Trench Town o en Kingston, quienes se lo toparon en Londres, o los que lo vieron en Estados Unidos. Por suerte, lo que guardaba sobrevivió y hoy hace parte de este valioso documento.

No hace falta ser fanático de la música de Marley para leer este libro. Cualquiera puede acercarse a su contenido. Además, de contar su vida, es también un retrato fiel de la condición humana en una época particular, y una gran pieza de investigación musical.

SEGUIR LEYENDO: