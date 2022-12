Cuatro meses después de que lo apuñalaran, publican extractos de la nueva novela de Salman Rushdie

Salman Rushdie, el autor condenado por su libro "Versos satánicos" (Evan Agostini/Invision/AP)

Pasaron sólo cuatro meses -pero parecen años- desde el día en que una noticia sobre el escitor indio Salman Rushdie conmovió al mundo: el autor -que había sido condenado a muerte por el Islam- acababa de ser apuñalado en Nueva York. Hoy otra noticia lleva su nombre y tiene gusto a revancha: Salman Rushdie acaba de publicar extractos de una nueva novela.

El extracto salió en el sitio web de la revista The New Yorker. Se titula “A Sackful of Seeds” (Un saco de semillas) y es parte de la decimoquinta novela de Rushdie, quse se llamar “Victory City” (Ciudad Victoria) y que se publicará a principios de febrero por Penguin Random House.

El libro narra la “historia épica” de una mujer en el siglo XIV en lo que hoy forma parte de la India, según informó la editorial. The New Yorker dijo que este extracto se publicará en su edición impresa fechada el 12 de diciembre y que saldrá a la venta el lunes.

Rushdie, británico nacido en la India, confirmó en Twitter que la revista había publicado un extracto de “Ciudad Victoria”. Fue la primera vez desde el 9 de agosto que Rushdie publicaba algo en Twitter. Lo hizo entonces para anunciar que su próximo libro saldría en febrero de 2023.

Tres días después, mientras Rushdie estaba en el escenario preparándose para dar una conferencia en Chautauqua, Nueva York, un joven se acercó corriendo y lo hirió con un cuchillo. El mundo retuvo el aliento.-

El escritor, de 75 años, que había recibido amenazas de muerte tras la publicación de sus Versos satánicos en 1988, recibió varias puñaladas en el cuello y el abdomen.

Rushdie fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano para ser operado de urgencia, pero finalmente perdió la visión en un ojo y el uso de una mano, según declaró su agente Andrew Wylie en octubre.

El autor había vivido oculto durante años después de que en 1989 el primer líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, ordenara su asesinato por lo que consideraba el carácter blasfemo de Los versos satánicos. Pero últimamente las precauciones se habían aligerado: había pasado demasiado tiempo desde que la emisión de la orden y ya no se esperaba que alguien la ejecutara.

Pero hubo alguien dispuesto a llevar adelante la tarea encargada a cualquier musulmán. El sospechoso del apuñalamiento, Hadi Matar, un joven de 24 años de Nueva Jersey con raíces en Líbano, fue detenido inmediatamente después del ataque y posteriormente se declaró inocente de los cargos. No había nacido cuando la fatwa se emitió.

El ataque provocó indignación en Occidente, pero fue elogiado por extremistas de países musulmanes como Irán y Pakistán.

Rushdie está nacionalizado estadounidense y vive en Nueva York desde hace 20 años.

Irán negó cualquier implicación en el ataque con arma blanca contra Rushdie.

