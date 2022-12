Daniela Tarazona recibió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en la FIL Guadalajara

Un jurado compuesto por Sara Poot Herrera (México), Andrea Jeftanovic (Chile) y Daniel Centeno Maldonado (Venezuela), decidió, de forma unánime, otorgarle el prestigioso Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2022 a la mexicana Daniela Tarazona por su obra titulada “Isla Partida”, una novela que, a partir de eventos autobiográficos, desarrolla una historia narrada en segunda persona, en la que ella misma se repite, se multiplica y se desdobla. Con este reconocimiento, la Tarazona se unió a un listado de mujeres de América Latina y el Caribe reconocidas con este galardón por su trabajo escrito en idioma español. “Daniela tiene el lenguaje como principal protagonista” expresó la directora general de la FIL, expresó la editora Marisol Schulz.

Ahora, en el marco de la edición número 36 de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara 2022, se realizó la ceremonia de entrega del Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

“La deriva hacia una sociedad uniforme en la que seamos puros e idénticos, aparejada al olvido de nuestra riqueza interior, que va de lo horrendo a lo sublime, solo nos acarreará sufrimiento. No somos correctos, no podemos ser lo que no está en nosotros, pero sí lo que guarda nuestro corazón”, afirmó la galardonada durante su participación en la FIL Guadalajara.

La entrega del reconocimiento se convirtió en un momento emotivo y especial para Daniela Tarazona. La integrante del jurado Sara Poot Herrera, aprovechó esta ocasión para calificar “Isla Partida” como una obra de alto nivel intelectual, escrita por una de las mujeres fuertes de las letras latinoamericanas. Por su parte, la chilena Andrea Jeftanovich expresó que la ganadora es “dueña de una voz narrativa enigmática que escala profundo”.

El libro “Isla Partida” fue seleccionado entre 107 obras de escritoras de habla hispana, “por ser una novela que pone en alto nivel la novela breve, en donde conviven la poesía y sus significados; por apelar a lo profundo, al poder de la evocación en la literatura; por ser magnífica, difícil, plena de emoción y significaciones, de deslizamientos por las pendientes de la cordura y la locura literarias; por estar partida en dos y reconstruida con los pespuntes de la escritura”, según la sustentación del jurado en el acta leída por Sara Poot Herrera.

Ricardo Villanueva, rector de la UdeG y Daniela Tarazona

Durante el discurso de entrega, la directora de la FIL, Marisol Schulz, recordó que el Premio Sor Juana Inés de la Cruz se viene entregando desde 1993 a mujeres influyentes de la literatura en habla hispana, entre las que se encuentran Elena Garro, Margo Glantz, Laura Restrepo y Gioconda Belli, estas dos últimas quienes también participaron en la FIL Guadalajara 2022 dentro el foro Escribir lejos de casa, junto a Sergio Ramírez; Daniela Tarazona es la octava mexicana en llevarse este premio, las anteriores ganadoras fueron Fernanda Trías (Uruguay), Camila Sosa Villada y María Gainza (Argentina).

“Cuando me avisaron que sería la ganadora de este Premio, el primero en mi vida, estaba dentro de un edificio antiguo en Madrid, en el barrio de Chueca; bajé las escaleras alrededor de la herrería que resguardaba el camino vertical del elevador y me quedé en la entrada del otro lado de la puerta que da a la calle. Tras recibir la noticia apenas podía hablar, gracias, muchísimas gracias, debo haber dicho unas siete veces”, expresóó Daniela Tarazona en la entrega del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2022.

Para el final de la ceremonia, la autora de “Isla Partida” reconoció que este galardón representa “un sueño cumplido”. Tarazona, tras recibir esta distinción de parte del rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, dedicó el premio a su madre “Con amor infinito, y por nuestros ojos que se parecen”. Al tiempo que reconocía como su escritura en su mayor parte del tiempo transita entre las sombras, se pronunció no como la narradora de esta novela, sino como un testimonio dentro de una ficción, y que este reconocimiento entregado en la FIL Guadalajara 2022, la honra y la anima a seguir escribiendo.

“Estas ideas también reverberan en el ánimo de la protagonista multiplicada de Isla partida, ella siente la amenaza de un sistema que comercia con las emociones de las personas que manipula y nos arrebata la capacidad de elegir, de desear, y nos aleja de lo que somos para esterilizar nuestra vida interior”, concluyó Daniela Tarazona.

