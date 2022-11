La escritora Nagore Suárez le da fin a su trilogía con “El final de la fiesta”

La escritora madrileña Nagore Suárez presentó recientemente su novela “El final de la fiesta”, un libro editado bajo el sello de Ediciones B, con el que le da cierre a la trilogía ubicada en Navarra, España y protagonizada por Anne Aribe. Este nuevo lanzamiento es el fin de la historia que desarrolló a lo largo de “La música de los huesos” y “El ritual de los muertos”.

La historia arranca un 6 de julio en las calles de Pamplona, tan solo unas horas antes de que se lance el primer cohete por las festividades de San Fermín, el cuerpo de una joven aparece en un parque cerca del río Arga.

“Anne, trabaja en este diario ficticio y ahí se ve como ella se enfrenta a este mundo periodístico, que es la realidad a la que se enfrenta mucha gente y mucha gente joven que está comenzando; En esta novela hay un tema que se repite, que es esas cosas que intentamos enterrar, pero que acaban saliendo a la luz y acaban arrasando con todo lo que hay por delante y efectivamente en la historia reflejo, esa rabia, que a veces puede más que todo y se abre paso”, declaró la autora en entrevista con RTVE Radio.

Tiempo después de que las autoridades encuentren el cadáver de la joven, llega una fotografía firmada por el asesino, a la redacción del diario La Crónica de Navarra, donde trabaja Anne Aribe. Con el avance de este misterio se pondrá a prueba la relación de la periodista con el policía foral, Gabriel Palacios y tendrá que hacerles frente a los fantasmas que oculta su familia. El ambiente festivo de la provincia española y la relación de Aribe, se verán ensombrecidas por este oscuro acontecimiento.

Para Anne Aribe, tan solo unos días atrás la vida le parecía sonreír y todo parecía ir perfecto en la relación que mantenía con Gabriel Palacios. Pero pronto los dos se verán envueltos en una pesadilla que acrecienta al paso que las muertes se multiplican. Estos crueles asesinatos harán que un pasado oscuro y un odio que lleva gestándose durante años, salgan a la luz, al tiempo que la protagonista vivirá una catarsis personal. Nagore Suárez, en “El final de la fiesta”, promete entregar un thriller lleno de giros peligrosos, con un ritmo frenético, que mantendrá al lector en una tensión constante durante el final de esta trilogía.

El libro “El final de la fiesta”, se ha presentado durante la Feria del Libro de Madrid 2022, una oportunidad para la escritora, ya que, por el confinamiento, no puedo presentar de forma presencial las dos primeras partes de esta trilogía. En esta nueva entrega, Nagore Suárez complementa la narrativa sobre el pasado, presente y hasta el futuro de Anne Aribe, al tiempo que dibuja pinceladas del panorama español, y afianza la naturaleza de su narrativa y su forma de escritura.

“Al final escribir, como cualquier otro trabajo o arte, influye mucho la práctica y al final, como vas progresando, van progresando tus tramas y tus personajes. Es cierto que tocó temas que me interesan o temas de actualidad, y siempre intento que los personajes crezcan conmigo, porque los conozco; pero también existe una dificultad, a que ellos evolucionen y no se queden estancados, entonces ese ha sido el reto que he tenido con esta última novela”. Dijo Nagore Suárez en entrevista con el periodista Juan Yeregui para RTVE Radio.

Nagore Suárez en “La música de los huesos”, le da comienzo a la historia de Anne, quien solo busca resguardarse de su vida cotidiana en vieja casa familiar ubicada en la Ribera de Navarra, un momento para reconectar con ella y su pasado; pero unos extraños hueso son hallados en el jardín de la casa. La investigación de este peculiar caso es encargada a Gabriel Palacios, un caso que desentraña una realidad cada vez más oscura. En la segunda entrega “El ritual de los muertos”, tan solo siete meses de lo ocurrido, se ven obligados a regresar a Navarra a un funeral, pero el hallazgo de un cadáver los sumerge de nuevo en otra investigación misteriosa.

