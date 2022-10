Olga Montero presenta “Cortejo”, un libro donde el concepto de felicidad se transforma

La psicoanalista es una de las invitadas al Hay Festival de Arequipa que iniciará el próximo jueves 3 de noviembre.

Luego de varios años dedicada al psicoanálisis, Olga Montero Rose creyó que ya había postergado por mucho tiempo una de sus metas planteadas a temprana edad. El libro que tanto soñó no tenía una página escrita, pero sí el título. De a pocos “Cortejo” fue tomando forma hasta convertirse en una de las publicaciones más comentadas del año hasta valerle a la autora una invitación al Hay Festival y, como no, una conversación con Infobae.

Montero Rose ríe cuando se le consulta si acaso detrás de la postergación de la publicación del libro no existe una explicación más racional en torno al temor por la escritura. “Seguramente había miedo, había temor de que no funcione o de no saber cómo hacerlo”, contesta para luego prometer que ahondará más en esta pregunta. De lo que sí está segura es que llegó un momento en que decidió que no dejaría pasar más años sin cumplir aquel sueño.

“Este libro está absolutamente influenciado por el psicoanálisis, por la búsqueda del mundo interno, por conocerse y saber de temas tan grandes que conciernen a la humanidad. Al estar cargada de contenidos emocionales se configuró como una historia narrada no en capítulos, sino en sesiones”, dice la autora sobre la historia de una mujer que pierde a su madre, pero suma a su vida un amor que le hará cuestionar todo.

Olga Montero Rose presenta su primer libro, "Cortejo".

Ángulos distintos

Lo que Montero Rose ha encontrado tras la publicación de “Cortejo” es un gran número de lectores que entienden cada uno de manera distinta la historia de Simona. “Ella se convierte en el personaje de quien lo lee”, señala la autora tras oír a lectores emocionarse con la mujer que ha creado sobre el papel mientras que otros incluso llegan a enojarse con ella. Pero la autora lejos de incomodarse dice estar fascinada por las interpretaciones recibidas.

Para Montero Rose la literatura entre el resto de las artes no solo da la posibilidad de vivir otras vidas y habitar diversos mundos, sino de identificarse plenamente con la historia. “Uno ya no se siente tan solo al verse reflejado en momentos que quizás ha vivido en soledad y hasta se le otorga una interpretación completamente distinta a la planteada por la escritora”, asegura en conversación con Infobae.

Dualidad presente

“Cortejo” lleva su nombre por las experiencias del personaje principal frente al cortejo fúnebre y al otro vinculado al enamoramiento. Esta dualidad es para la autora como “el eros y el tánatos freudiano donde en los humanos habitan las pulsiones de la vida y la muerte. Conviven por más contradictorias que sean”, indicó sobre un tema tan presente en su historia y que estuvo pensado de esa manera desde que el libro era tan solo una idea.

Olga Montero Rose se presentará en el Hay Festival de Arequipa.

Es en medio de esa dualidad en que el concepto de felicidad va adquiriendo nuevos rostros y significados. Si bien la protagonista inicia su historia señalando que los quince días más hermosos de su vida son los que llegan tras la muerte de su madre, se trata de tan solo un anzuelo que lleva al lector a un extenso y complicado recorrido a través de la mente de Simona. “La felicidad puede generar conflictos”, asegura Montero Rose.

Cumplida la meta de publicar su primer libro, la autora finalmente puede decir que coloca entre los mejores quince días de su vida aquella noche en que su historia llegó a mano de los lectores, aquella vez que el resultado de horas de escritura y reescritura provocaron que los reflectores cayeran sobre ella y Simona, el personaje que sigue conmoviendo a varios.

Actividades en el Hay Festival

Desde el jueves 3 de noviembre, la ciudad de Arequipa será el centro de la cultura. Ahí se llevará a cabo el Hay Festival, cuatro días en el que la ciudadanía estará cerca a figuras de la cultura y la ciencia. Entre los invitados se encuentra la autora de “Cortejo”, Olga Montero Rose. Ella participará en dos actividades.

