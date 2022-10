“Historia de las cosas perdidas”: un recorrido al interior de los deseos

Jorge Alberto Gudiño

El escritor mexicano Jorge Alberto Gudiño presentó su más reciente novela, titulada “Historia de las cosas perdidas”, una historia que cuestiona de entrada cuánto conocemos a los otros, qué estamos dispuestos a hacer para conseguir lo deseado y cómo, finalmente, los deseos son un reflejo que delatan la naturaleza del ser y del actuar.

Es una novela compuesta por varias líneas temáticas, un texto que se aleja de los anteriores lanzamientos sobre narrativa policiaca de Gudiño y se convierte en una aventura experimental por muchos géneros literarios.

El libro se compone a partir de la aventura, el ensayo y la novela negra, esta última en la que el escritor tiene más experiencia. El escenario de “Historia de las cosas perdidas” es el turbulento México contemporáneo. En sus primeras líneas, el autor describe una escena de madrugada donde el teléfono de Roger comienza a sonar, lo que lo hace reaccionar y pensar que hay de dos: una llamada sobre malas noticias o Denise, su ex, que lo busca para intentar una segunda oportunidad; pero la verdad es que lo están contactando desde un hospital.

Roger, ante la inesperada llamada donde le piden autorización para poder amputar el brazo de Andy, su jefe; se enfrenta a un dilema, una decisión que le dará un giro de 180 grados a su vida. En este cambio repentino se verá orillado a reconstruir una historia en la que su presencia no es esencial, pero en la que se va involucrando cada vez más y la salida se vuelve cada vez menos visible. Desde ahí, Roger se sentencia a enfrentar sus propios dramas: su incapacidad para olvidar a su ex, el complicado embarazo de su hermana, la presión de su jefe y el dilema de hacer cosas que jamás pensó siquiera intentar.

“Historia de las cosas perdidas”

“Lo que me interesaba era mostrar o enfrentar el personaje con la conciencia de su propia mediocridad, que me parece algo más interesante y en cierta medida mucho más grave. Tiene que ver con la resignación, la aquiescencia del destino o aceptar que no podemos ir más allá; reflexionar sobre nuestra propia calidad humana” dijo Jorge Alberto Gudiño en entrevista con Reporte Indigo.

En “Historia de las cosas perdidas”, el escritor Jorge Alberto Gudiño, recurre al auto murmullo de su protagonista, él cuál no puede parar de contarse historias, aunque se pronuncie como incapaz de urdirlas, en la trama el escritor resalta el paso por la violencia, el amor, la muerte y la impunidad. Elementos desde los que se pintan las impresiones de la novela negra, en la que Gudiño ya ha trabajado antes en textos como “Tus Dos Muertos” e “Instrucciones para mudar un pueblo”; es así como esta nueva novela se pronuncia como un parte aguas experimental, con respecto a sus anteriores escritos, ya que, en la búsqueda de sus cosas perdidas, interviene la aventura y el ensayo con el que presenta el territorio turbulento mexicano.

La novela no solo se presenta mediante las cosas que se han perdido, sino también se pinta desde las pocas de las que se decide conservar, sobre que tanto se conoce a los demás, las relaciones fallidas, la idealización sobre una pareja, la complicado que resulta soltar; un relato en que Gudiño, intenta intimar con el lector sobre el reconocimiento de su propio ser, desde el uso de pasajes anecdóticos y la interioridad con la que desarrolla a los personajes que giran alrededor de Roger; la novela “Historia de las cosas perdidas” ya se encuentra disponible en formato físico y de e-book.

A sus 48 años de edad, Jorge Alberto Gudiño, ha consolidado su carrera en la literatura como uno de los exponentes mexicanos de la novela policiaca; entre su obra publicada se encuentra “Con amor, tu hija”, “Justo después del miedo”, “Siete son tus razones”, “Instrucciones para mudar un pueblo” Y “Tus Dos Muertos”; en 2011 fue galardonado con la primera entrega en México del Premio Lipp de Novela, un reconocimiento de tradición francesa; desde el año 2004 conduce La Tertulia, un programa radiofónico dedicado el mundo de la literatura.

