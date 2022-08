Coleccionó ojos humanos, lo protegió Perón, murió libre: los días del nazi Josef Mengele después de la Segunda Guerra

Con bigote. Josef Mengele, con su rostro un poco cambiado.

Todos los que entraron en el campo de exterminio nazi de Auschwitz entre la primavera de 1943 y enero de 1945 observaron, y con demasiada frecuencia sufrieron, la maldad que se escondía en el capitán de las SS Dr. Josef Mengele (1911-1979). Hoy se lo recuerda como “el arquetipo de nazi frío y sádico: un monstruo”, escribe Olivier Guez en La desaparición de Josef Mengele, su novela, detrás de la que hay una profunda investigación, sobre qué fue en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial de uno de los fugitivos más perseguidos y odiados del siglo XX. Es tan truculenta como indeleble. Quizá por eso, además de ganar el prestigioso premio literario Prix Renaudot en 2017, la novela francesa ha sido traducida a 25 idiomas y se ha convertido en un bestseller mundial.

Guez abre su crónica de estilo documental con la llegada en 1949 a Buenos Aires de Helmut Gregor, un reservado alemán de 38 años que oculta su rostro tras un bigote crecido y un sombrero cuya ala ensombrece sus ojos. Ha estado huyendo durante cuatro años, viviendo bajo diferentes disfraces en Baviera e Italia, y espera ahora, por fin, encontrar refugio en una ciudad que se ha convertido en un conocido refugio para los nazis que -al menos, hasta ahora- han evitado ser arrestados por sus crímenes de guerra, entre ellos el compañero de Gregor emigrado Ricardo Klement, alias Adolf Eichmann.

Sin embargo, a pesar de su nueva libertad, Gregor, el alias de Josef Mengele, se siente afectado por la necesidad de ocultar un pasado nazi del que sigue estando gloriosamente orgulloso. Se siente agraviado por la ausencia de su mujer, Irene, y de su hijo, Rolf, que se negaron a acompañarlo al exilio, y amargado por lo que considera la inexplicable derrota de Hitler en la guerra . Lo más doloroso de todo ha sido el abandono forzoso del trabajo de su vida como autodenominado “soldado de la biología” en el campo de la “higiene racial”, un eufemismo nazi para librar al acervo genético alemán de cualquier rastro “impuro”.





Era su deber moral, creía, “descubrir los secretos de la gemelidad, para producir superhombres y aumentar la fertilidad alemana ”. A riesgo de revelar su verdadera identidad, incluso se trajo de Alemania una maleta llena de especímenes de sangre, muestras de células y registros de investigación con la esperanza de salvar, quizá incluso de continuar, sus estudios interrumpidos.

En privado, Mengele se deleita con su espeluznante pasado. Se había ganado su infame apodo, el Ángel de la Muerte, por su brutalmente eficiente “selección” entre los prisioneros que llegaban a Auschwitz , enviando rutinariamente a la gran mayoría a la muerte inmediata en las cámaras de gas y señalando a una pequeña minoría para que viviera al menos un poco más como trabajadores esclavos que podían ser descartados a su antojo. Su principal capricho era su pasión por la tortura humana, llevada a cabo, o racionalizada, como experimentación genética y médica diseñada para promover la causa nazi de la pureza racial.

Lo hizo con lo que algunos llamarían el celo de un científico loco y otros describirían más clínicamente como amoralidad patológica, buscando sistemáticamente gemelos, mujeres embarazadas, individuos de ojos azules y aquellos con cualquier tipo de anormalidad física para ser utilizados como especímenes humanos de laboratorio, y sometiéndolos a todo tipo de “inyecciones, mediciones, sangrías; cortes, asesinatos, realización de autopsias”, escribe Guez. De hecho, Mengele estaba tan obsesionado con el ideal nazi de pureza racial simbolizado por los ojos azules que decoró una pared de su oficina con “ojos clavados como mariposas” .

Camino a la "selección". Mujeres y niños judíos, entre quienes se elegirá a quiénes vivan y quiénes serán gaseados por Josef Mengele. (Hulton Archive/Getty Images)

Obsesionado con su vida y su estatus perdidos, Mengele hierve de rabia y se hunde en la autocompasión. Sin embargo, a medida que avanza la década de los 50, empieza a aceptar su nueva vida. Disfruta de la compañía de sus compañeros nazis expatriados mientras celebran el cumpleaños de Hitler y brindan por su visión de una patria reconquistada bajo el nuevo liderazgo nazi. Vive cómodamente gracias a los pagos regulares de su acomodada familia en Alemania; a cambio, trabaja como representante de ventas en Sudamérica para el creciente negocio internacional de maquinaria agrícola de la familia Mengele . En este capullo nazi, llega a creer que por fin está a salvo, que el presidente argentino Juan Perón y su régimen favorable a los nazis nunca permitirán su detención. Una vez recuperada la confianza en sí mismo -y su arrogancia-, abandona audazmente su identidad falsa, saca un pasaporte con su nombre real , vuelve a visitar a su familia en Europa y, a su regreso a Sudamérica, se vuelve a casar.

Pero el momento lo es todo. En 1960, Perón ha sido expulsado del poder y el nuevo gobierno argentino, deseoso de borrar su reputación de “santuario nazi” , comienza a desmantelar los clubes y lugares de reunión nazis más populares. Las filtraciones están por todas partes. El fiscal de Alemania Occidental, Fritz Bauer, informa al servicio de inteligencia de Israel, el Mossad, sobre el paradero en Argentina del planificador del Holocausto, Adolf Eichmann.

Después de que Eichmann fuera capturado, llevado a Israel para ser juzgado, declarado culpable y ejecutado , un nuevo escrutinio público recae sobre Mengele y su espectáculo de horror de experimentos humanos. Pero incluso con las agencias gubernamentales y los cazadores de nazis de todo el mundo tras su pista, se las arregla para desaparecer una vez más , esta vez a Paraguay, y más tarde a Brasil, pasando de un escondite aislado a otro, cada uno más ruinoso, ruinoso y totalmente deprimente que el anterior, con el propio Mengele involucionando cada vez más hacia la rabia incontrolable, el terror paranoico y los delirios narcisistas de grandeza.

Esta es la trayectoria de los últimos 19 años de la vida de Mengele, y la última mitad del libro de Guez, que es terriblemente espeluznante. Aunque Mengele se ahogó tras sufrir una apoplejía mientras nadaba en 1979, su familia en Alemania no confirmó su muerte hasta 1985. Mengele no tenía piedad de nadie, excepto de sí mismo, y el retrato de Guez no contiene ningún detalle redentor que nos disuada de su malicia tóxica.

Al terminar de leer, pensé que no necesitábamos este libro para recordar que el mal que hizo Mengele sigue vivo, en las amargas cenizas de los millones de asesinados en el Holocausto. Pero, de nuevo, en nuestro mundo actual, tal vez sí.





