Cinco canciones en inglés inspiradas en libros famosos

Libros que inspiraron canciones

La obras literarias a través de novelas, cuentos, horror y suspenso han inspirado al mundo musical, exponentes de este arte que entre métricas, ritmos y mezclas han tomado la inspiración para componer y escribir canciones que se han convertido en éxitos o álbumes completos de pop, rock, heavy metal o géneros más aventurados, si el cine se ha aventurado trasladar los textos a la pantalla grande en grandes producciones, los músicos y cantantes toman referencias de sus composiciones al devorar durante giras, trayectos y momentos descanso obras que han tocado fibras en la fuente de su inspiración, si la vida imita al arte y el arte se imita a sí mismo. artistas como Lady Gaga, David Bowie, Radiohead, The Cure o inclusive la banda BTS, han declarado dedicar su obra o tomar fragmentos para componer su éxitos.

ULTRAVIOLENCE

La canción fue incluida junto a más de una decena canciones dentro del álbum “Ultraviolence”, de la cantante estadounidense Lana Del Rey estrenado a principios de 2014, la segunda canción homónima al disco, fue inspirada en el concepto de violencia genera más violencia, lo que se puede observar en la narrativa del escritor Anthony Burgess en su exitosa novela “La Naranja Mecánica”, a pesar de no ser una referencia directa y literal, la compositora ha declarado que esta obra la inspiró de manera psicológica y emocional para retratar en su canción los sentimientos que le provocó leer la tórrida historia de Alex DeLagre; El concepto de la figura del hombre oscuro que asecha el paso de la pista musical, podría estar correlacionado por la energía que desborda en el protagonista creado por Burgess, además, la cantante ha referenciado a lo largo de su compendió musical otros libros como “En La Carretera” de Jack Kerouac, “Aullido” de Alen Ginsber e “Invictus” poema escrito por William Ernest Henley.

RESISTENCE

Para la banda Muse, el thriller político “1984″ escrito por George Orwell, inspiró no solo un tema, sino el álbum completo. El guitarrista, Matt Bellamy en el pasado quedó enganchado con este relato que despertó su gusto por leer sobre conspiraciones. Después de leer el libro por segunda vez comprendió los conflictos políticos que representaba la obra de Orwell, escrita en 1949.

El relato “1984″ fue una aventura adelantada a su tiempo en la que el escritor Británico, tomaba como primicia el control de los medios de comunicación, el control de la libertad, en una dura crítica a un sistema que corta la voz de muchos, bajo este concepto los integrantes de Muse, tomaró las referencias para verlas plasmadas en “The Resistence”, álbum compuesto por 11 temas musicales; Por su parte, “Resistence”, es una canción inspirada en la defensa constante del amor prohibido de Julia y Winston, quienes saben que algún día serán descubiertos, fanáticos de Muse han reportado que al reproducir la cancion al revés se puede escuchar la palabra slave, una peculiar coincidencia sobre el texto que desato la obsesion de Matt Bellamy.

LOVE STORY

El afamado título “Romeo y Julieta”, del escritor William Shakespeare, sirvió como la principal inspiración de la cantante Taylor Swift para crear su primer gran éxito, “Love Story”. Este tema fue lanzado en 2008 como parte del álbum “Fearless”, junto a 12 canciones más. En dicho trabajo, la intérprete resaltaba su lado soñador y aventurero en temas como “White Horse” y “The Best Day”, al contrario de su actual imagen como femme fatale.

La obra de Shakespeare, según la artista, guarda una gran similitud con la reacción negativa que tuvieron los integrantes de su familia después de escuchar la primer maqueta del tema, en el que Swift rescató un romance que tuvo a los 17 años y que sus padres no apoyaron, tras una discusión se encerró en su cuarto y escribió la letra en un corto tiempo, todo esto durante el tiempo que la joven dedicaba sus tiempos libres a leer la trágica historia de “Romeo y Julieta.

FOR WHOM THE BELL TOLLS

La banda Metallica, en su segundo álbum de estudio, “Ride the Lighting”, decidió incluir una canción inspirada en “Por quién doblan las campanas”, del escritor Ernest Hemingway, en el que narra algunos de los hechos que vivió durante su participación como corresponsal en la guerra civil española.

La canción “For Whom The Bell Tolls”, que tomo inspiración de la obra del escritor y periodista estadounidense, mantuvo el nombre del título en en inglés, fue lanzada como tercer sencillo promocional en 1985 y dentro de la misma los integrantes de la banda de metal, hicieron un claro homenje sobre la escena que involuca a 5 soldados en el libro, esta producción contó con la participación especial de la orquesta de San Francisco; Cliff Burton fue el encargado de darle vida a esta canción donde el deshonor de la guerra funciono como musa, tras la muerte de Burton en los conciertos en vivo. metallica decidió incluir un solo de bajo a mara de homenaje, para recordar la gran aportación y el vacío que dejo el bajista.

ALICE

La excéntrica cantante neoyorquina Lady Gaga incluyó el tema ”Alice” como primer sencillo en su más reciente producción musical ,“Chromatica”, un disco con influencias pop, electrónicas y orquestales. La cantante de “Judas”, se inspiró en el texto que relata las aventuras de una jovencita en su camino por un extraño y peculiar país; La letra del segundo sencillo dentro del disco de gaga se convierte en una clara referencia a “Alicia en el País de las Maravillas” del escritor Británico Lewis Carroll, la letra de la canción convierte el descenso de Alicia en un viaje electrónico donde gaga toma la busqueda de wonderland como una metáfora de su búsqueda personal de paz y tranquilidad, lugar donde búsca permanecer al contrario de la Alicia original que desea regresar a casa; El sexto disco de Lady Gaga fue lanzado el 29 mayo de 2020.