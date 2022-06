Federico García Lorca y su larga lucha entre vivir y ocultar su homosexualidad

162

Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo español, integrante de la generación del 27, al igual que Luis de Góngora y José María Romero Martínez. Nació el 5 de junio de 1898.

A pesar de ser un poeta reconocido, vivió en medio de una sociedad muy intolerante, en la cual, incluso algunos de sus amigos más cercanos tenían posturas claramente homófobas, por lo cual a pesar de que era consiente de su inclinación sexual y la aceptaba como algo natural, en público estuvo toda la vida tratando de ocultarla, una lucha que perduró hasta el día en que los fascistas lo mataron a la edad de 38 años. “Entre los hombres, entre sus amigos… Lorca ocultaba su homosexualidad”, asegura en una entrevista con el portal El Español, el periodista y escritor Aníbal Malvar, autor de una biografía novelada de Lorca llamada “Lucero”

“Lorca mantenía ocultas sus querencias sexuales a partir de figuras de mujeres en su poesía. No había un movimiento de vindicación de la homosexualidad. Es curioso porque en él ese sentimiento de pecado no se canjeaba en un “estar apartado”: era una persona tan segura de su talento que todas esas cosas no le afectaban. Él lo vivía con naturalidad, aunque con una discreción tremenda”, revela Malvar en su nota con El Español.

En el libro titulado Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca (1896-1936) de Ian Gibson, se brinda más información con respecto al poeta y genio que decidió abrir su propia vida, de erotismo y libertad.

Después de contar con la bibliografía que se tenía de Lorca, el autor del libro agradeció el aumento de archivos y datos del poeta, entre ellos la información de Isabel García Lorca que plasma en Recuerdos míos (2002) y también la obra de Francisco Federico y su mundo (1980).

En los primeros sonetos que Federico escribió de joven se puede ver que hay una ausencia de pasión, más depresiva, donde hay una “naciente toma de conciencia homosexual”. Es ahí donde el psicoanalista Emilio Valdiviesol Miquel señaló que en los versos de Lorca tiene “unos sentimientos totalmente depresivos”.

Mientras crece, Lorca va descubriendo la extensión de la poesía, sirviendo como un reflejo de los autores que lee y que a su vez sirven de autoexploración, ya que va sospechando sus tendencias homosexuales o incluso bisexuales, y más por lo que encuentra en los textos de Platón, la antigua Grecia y la indiferencia de la homosexualidad.

Escritores y cineastas como José Bello y Luis Buñuel tuvieron experiencias que recuerdan cómo dejaba claro que su vida privada lo separaba de la poesía.

Buñuel le atribuyó a Lorca el descubrir la poesía “y se complace recordando su afición a pegar a conocidos homosexuales a la salida de los urinarios públicos de la capital, sus experimentos con la hipnosis, sus bromas pesadas, su pasión por el jazz y su visita a los burdeles de Madrid”.

Retrato del poeta Federico García Lorca en Madrid. EFE//ct./Archivo

En cuanto José Bello recordó cómo era ir a un prostíbulo con el poeta, ya que cuando él, Buñuel y otros amigos “iban de putas” tenían cuidado de no decirlo ante Federico, porque según Bello “era extremadamente pudoroso en cuanto a su vida personal y, aunque no daba la impresión de ser homosexual, todos sabían que lo era”.

Se menciona que Buñuel tardó en darse cuenta de los gustos de su compañero, pero en su libro recordó un momento de discusión entre Lorca y un vasco de nombre Martín Domínguez.

El vasco propagó el rumor entre todos los amigos que Lorca era gay, y ante el pensamiento de Buñuel en el que “según su propia admisión detestaba a los pederastas” abordó al poeta para que le diera una aclaración.

“¿Era o no ´maricón´?”, “Tú y yo hemos terminado”, contestaría, tajante, Federico, levantándose y marchándose”. Según el cineasta realizarían las paces, pero Lorca se sentía “herido en lo más vivo”.

Junto a Federico García Lorca (Museo Caixaforum de Madrid)

Otro de los personajes con los que Lorca tuvo una cercanía fue con el pintor surrealista Salvador Dalí. Ambos estuvieron juntos en la Residencia de Estudiantes y Cuando el periodista Alain Bosquet le preguntó al pintor sobre la relación que tuvo con el poeta, éste le contesto:

“Era pederasta, como se sabe, y estaba locamente enamorado de mí. Trató dos veces de dar… lo que me perturbó muchísimo, porque yo no era pederasta y no estaba dispuesto a ceder. Además, me hacía daño. O sea que no pasó nada. Yo me sentía halagado desde el punto de vista del prestigio. ¡En el fondo me hacía la reflexión de que era un gran poeta y que le debía una pequeña parte del agujero del c… del Divino Dalí!”.

Según el crítico Rafael Santos Torroella el pintor no hablaba sobre su vida o incluso las escondía. Es más, estaba convencido que la paranoia de Dalí era por resistir sus tendencias homosexuales.

En varias obras de teatro y en poemas se puede ver “el problema del erotismo homosexual”, donde hay personajes, como en la Oda y burla de Sesostris, “Sardanápalo, legendario rey de Asiria, fue gay notorio”.

Otro de los trabajos en los que revela y alude su homosexualidad es Oda a Walt Whitman, en su texto dice:

“Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman,

he dejado de ver tu barba llena de mariposas,

ni tus hombros de pana gastados por la luna,

ni tus muslos de Apolo virginal,

ni tu voz como una columna de ceniza;

anciano hermoso como la niebla,

que gemías igual que un pájaro

con el sexo atravesado por una aguja.

Enemigo del sátiro.

Enemigo de la vid,

y amante de los cuerpos bajo la burda tela”.

La homosexualidad en la vida y obra del poeta fue una dura revelación en la época, muchos negaban a las personas con gustos distintos, pero eso no fue impedimento para que Lorca pudiera escribir sobre el tema.

