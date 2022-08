La nueva división de PlayStation mobile ya está trabajando en un juego de acción para celular

Sony anunció oficialmente su flamante división mobile dentro del paraguas de su conglomerado PlayStation Studios. La primera desarrolladora en sumarse a la iniciativa es Savage Game Studios, una compañía fundada en 2020 con bases en Helsinki y Berlín.

“Aceptamos este trato porque creemos que PlayStation Studios respetará nuestra visión de cómo operar y tener éxito, y porque sabemos que ellos también no tienen miedo de tomar chances. Además, esta posibilidad nos permite utilizar el maravilloso catálogo de IPs de PlayStation y el beneficio del tipo de soporte que solo ellos pueden proveer”, declaró Michail Katkoff, CEO y cofundador de Savage Game Studios.

En el comunicado oficial de PlayStation se le aclaró a la comunidad de fanáticos de la marca que esta nueva expansión operaría de forma independiente a la agenda de desarrollo para consolas y que aún están profundamente comprometidos con la creación de nuevas propiedades por fuera del mundo mobile.

PlayStation Studios. (foto: ciriondo.com)

“Nuestros esfuerzos en el área de mobile serán aditivos, con el fin de proveer más maneras en que las personas puedan encontrarse con nuestro contenido y alcanzar a nuevas audiencias que no están familiarizadas con nuestros juegos”, remarcó Hermen Hulst, cabeza de PlayStation Studios.

Aunque Savage Games Studios no parece tener trabajos propios, el equipo de cofundadores integraron la desarrolladora mobile Rovio (responsable de Angry Birds) y Wargaming (estudio que produjo World of Tanks). Según Hulst, la desarrolladora ya está trabajando en un shooter mobile de tamaño AAA exclusivo para celulares.

Desde el blog de la marca, se aclaró que PlayStation se está preparando para el lanzamiento inminente de PS VR2, el cual tendrá como título de lanzamiento el Horizon: Call of the Mountain. Además, se remarcó que la empresa está poniendo un considerable esfuerzo en sus lanzamientos de PC, entre los cuales está preparando Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

SEGUIR LEYENDO: