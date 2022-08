Gamescom 2022: los anuncios más destacados, los premios y todo lo que dejó el evento gamer

Pasó una nueva edición de Gamescom, el evento gamer por excelencia para la audiencia europea, y fue una plataforma ideal para que decenas de títulos independientes y no tanto mostraran sus novedades en forma de trailers, demos y mecánicas innovadoras . Después de la noche de apertura y el Future Games Show, el sitio IGN también celebró a la industria independiente y se entregaron los premios oficiales del evento, lo que dejó también muchos títulos a tener en cuenta en los próximos meses.

Con el cierre del evento, decidimos hacer un pequeño recorrido por algunos de los anuncios más destacados de la semana. Gamescom 2022 contó con una gran cantidad de videojuegos para todos los gustos, pero muchos de ellos mostraron trailers de anuncio que presentaban alguna cinemática atractiva que seguramente no formará parte del producto final. Esos títulos, muchos de los cuales vienen de equipos llenos de veteranos de la industria, auguran una generación cargada de ciencia ficción y acción fotorrealista, pero la lista de títulos que destacamos hoy resalta la innovación y la originalidad en lo visual y lo jugable .

Friends vs Friends

Un divertido party shooter incorpora cartas a la fórmula y un apartado visual extremadamente colorido

Uno de los videojuegos que más llamó la atención en la noche de apertura fue lo nuevo de Brainwash Gang, distribuido por Raw Fury. Se trata de otra experiencia donde lo visual tiene prioridad, pero en esta ocasión se aleja de los escenarios bidimensionales que suele hacer el estudio para abrazar los shooters de manera diferente. El título invita a enfrentarse a nuestros amigos en lo que parece ser un party game que mezcla disparos con cartas de manera similar a lo que vimos en Neon White este año. Siempre con un tono bizarro y una paleta de colores intensa propios del mundo indie.

Esta última edición de Gamescom demostró que nombres destacados de la industria pueden llamar la atención, pero que los jugadores prefieren, en su mayoría, ver la experiencia en acción para saber qué está ofreciendo. Viendo las presentaciones de Everything o Wyrdsong podemos entusiasmarnos por lo que se viene, pero la realidad es que ninguno de sus trailers da indicios del tipo de experiencia que nos espera. Esos títulos AAA requieren de mucho más tiempo de desarrollo y posiblemente sean los protagonistas de futuros eventos, pero en lo que respecta a esta semana, fueron otros los videojuegos que lograron llamar la atención.

Where Winds Meet

Where winds meet (Everstone Games)

La industria china de videojuegos dijo presente una vez más con experiencias con gráficos impactantes. Dentro del grupo de videojuegos fotorrealistas que utilizan los últimos motores gráficos, sin dudas Where Winds Meet fue de los nombres que más llamaron la atención. El trailer oficial de jugabilidad recorre numerosos paisajes que parecen haber tomado nota de lo hecho en Ghost of Tsushima, pero lo más destacado de la experiencia está en las novedades jugables. Los usuarios van a poder elegir entre numerosas profesiones en este título de rol de mundo abierto, lo que puede hacer que renuncien por completo a la violencia y el combate para llevar a su personaje por un camino muy distinto.

Desde hace tiempo que la industria china está deslumbrando a la audiencia con una gran cantidad de videojuegos que están en camino y prometen dejar su marca en el mundo de la acción y la aventura. Pero no solo de la mano de desarrolladores de China, sino también a cargo de equipos occidentales como Team Ninja, que en esta ocasión también presentó un nuevo trailer de Wo Long: Fallen Dynasty, título situado en una versión fantasiosa y oscura del periodo de los Tres Reinos.

A pesar de no contar con la popularidad de la E3, la Gamescom continúa siendo un espacio lleno de novedades para los jugadores de todo el mundo, puedan hacerse presentes en Alemania o no. Al igual que sucede con Summer Game Fest desde hace algunos años, varios de los títulos presentados esta semana cuentan con su demo jugable en plataformas como Steam . La idea de estas iniciativas es que los gamers puedan experimentar esos títulos innovadores que en más de una ocasión se ven demasiado buenos para ser ciertos.

Lies of P

Lies of P (Neowiz)

El soulslike que toma la historia de Pinocho y la traslada a un terreno mucho más oscuro y con una estética en las líneas de Bloodborne fue uno de los videojuegos más llamativos de esta semana. Después de haber presentado su primer adelanto hace meses, en Gamescom 2022 el estudio Neowiz reveló mucho material de la jugabilidad y los personajes que hacen tan única a esta experiencia. Por supuesto, los fans del género están más que encantados con lo que vieron y Lies of P se perfila como uno de los juegos más esperados del próximo año .

El entusiasmo de jugadores y desarrolladores por igual quedó demostrado en los tres premios que se llevó el título: fue elegido como Mejor Videojuego de Acción y Aventura, Mejor Videojuego de Rol y Juego más esperado de PlayStation, a pesar de que también va a llegar a Xbox y PC. En otros premios destacados, Metal: Hellsinger, el shooter rítmico que homenajea a títulos como DOOM, se llevó el premio a Mejor Juego de Acción, superando en las votaciones a la nueva versión de System Shock. Aunque no ganó en esa categoría, Warhammer 40.000: Darktide sí logró consagrarse como Mejor Juego Multijugador.

Return to Monkey Island

Uno de los videojuegos que más reacciones generó en la noche de apertura fue la nueva entrega de la franquicia Monkey Island a cargo de Ron Gilbert. El título continúa mostrando pequeños adelantos que no revelan demasiado material de la aventura, pero la gran novedad en esta ocasión es que se confirmó su fecha de lanzamiento: Return to Monkey Island llega a Nintendo Switch y PC el próximo 19 de septiembre. Algunos fans se mantenían escépticos respecto a un posible lanzamiento este mismo año con tantos retrasos recientes, pero la esperada aventura gráfica está a menos de un mes de su gran estreno.

DualSense Edge

En medio de decenas de anuncios de videojuegos, Sony presentó su nuevo control DualSense Edge, una evolución del mando de PlayStation 5 con elementos modificables, botones extra y renovadas opciones de personalización . Más adelante se van a compartir más detalles, así como también la fecha oficial de lanzamiento y su precio, pero el aumento de precio de la consola anunciado esta semana no augura opciones demasiado accesibles.

A diferencia de la E3, donde las grandes compañías tienen sus propias presentaciones cargadas de exclusividades, en Gamescom se vio muy poca presencia de las “grandes”. Ni PlayStation ni Nintendo compartieron novedades de títulos exclusivos y Xbox se concentró en el contenido de títulos ya lanzados, como Sea of Thieves, ganador del premio Mejor Juego En Curso. A falta de exclusividades que venden consolas, los videojuegos independientes tomaron la posta con muchos títulos con mecánicas innovadoras.

Worldless

Un nuevo metroidvania con mecánicas por turnos presenta a un personaje muy original

Los metroidvania son hoy en día una insignia del terreno independiente y en Gamescom se presentaron varios nuevos títulos del popular género. Worldless invita a los jugadores a controlar un ser muy particular en busca de su propósito en el universo . Con un apartado artístico muy singular que se fusiona con la jugabilidad de maneras muy originales, el título cuenta con un sistema de combate por turnos y un árbol de habilidades que será central en la experiencia.

La pandemia obligó a la industria a reformular los distintos eventos de videojuegos presenciales con diferentes iniciativas, pero también dejó bastante en claro que hay algunas empresas que no necesitan de estos eventos para ser vistas. Las grandes, mencionadas anteriormente, tienen numerosos canales de comunicación con millones de fans alrededor del mundo y cualquiera de sus anuncios es visto por miles de personas en los primeros minutos. Es por eso que eventos como Gamescom, Summer Game Fest y más son el espacio ideal para darle más visibilidad a la industria independiente, gran protagonista de este 2022.

The Last Hero of Nostalgaia

El videojuego de acción parodia a los soulslike con mucho humor y un apartado gráfico que se fusiona con la jugabilidad

La aventura desarrollada por Over the Moon Games lleva a los jugadores a una tierra de fantasía cargada de nostalgia y amor por los videojuegos del género, pero con un tono humorístico embebido en la jugabilidad y los gráficos . De la mano de personajes pixelados y algunos mejor definidos, la parodia mostró algunos escenarios, niveles y enemigos que llamaron mucho la atención. Según los desarrolladores, el título llega este mismo año.

Más allá de la celebración de la industria independiente, es importante notar que Gamescom no es un evento tan popular como la E3, por lo que el público general no suele enterarse de las novedades presentadas salvo que se trate de una franquicia popular o un videojuego de renombre. La creación de shows individuales, como el Future Games Show o el Awesome Indies de IGN ayuda a englobar experiencias con intenciones, estéticas y tonos similares, aparte de contar con espacios para que los desarrolladores cuenten un poco de su trabajo.

Swordship

El título de naves invita a los jugadores a esquivar ataques y usar el fuego enemigo para avanzar

Los videojuegos de naves marcaron una época en la industria, pero la gente de Digital Kingdom tiene una propuesta bastante innovadora para el género. Swordship es un Dodge ‘em up donde los jugadores deben esquivar los ataques enemigos con maniobras rápidas . Los jugadores no pueden atacar de ninguna manera, pero pueden utilizar el fuego enemigo a su favor para superar los distintos niveles de la frenética experiencia. Aunque tampoco tiene fecha de estreno definida, se espera que el título desembarque en consolas y PC antes de fin de año.

Snaccoon

Snaccoon presentó su primer adelanto en la Gamescom 2022 (Foto: Twitter)

Los animales adorables siguen de racha en el mundo gamer y el próximo trabajo del desarrollador Christian Sparks parece una excelente combinación entre Stray y Untitled Goose Game. Un mapache recorre calles y diferentes escenarios en busca de comida y algunas otras cosas en un título marcado por el humor y gráficos aptos para todo público.

A pesar de no contar con la popularidad de la E3, la Gamescom continúa siendo un espacio lleno de novedades para los jugadores de todo el mundo, puedan hacerse presentes en Alemania o no. Al igual que sucede con Summer Game Fest desde hace algunos años, varios de los títulos presentados esta semana cuentan con su demo jugable en plataformas como Steam para emular esa sensación de estar ahí, entre los stands y los numerosos títulos para probar. Es una interesante instancia para que los gamers puedan experimentar esos títulos innovadores que en más de una ocasión se ven demasiado buenos para ser ciertos, pero está claro que todavía no se dejaron atrás las estructuras de eventos que se realizaban antes de la pandemia.

The Last Case of Benedict Fox

The Last Case of Benedict Fox viene conquistando fans con sus particulares trailers lleno de oscuridad, acción y magia (Foto: Twitter)

Retomando la temática metroidvania, The Last Case of Benedict Fox cuenta con una estética gótica muy particular, inspirada en propuestas como Castlevania y cómics de fantasía. El estudio Plot Twist invita a los jugadores a sumergirse en un mundo de sociedades secretas, rituales siniestros, magia y ocultismo con la posibilidad de conectarse con una dimensión paralela para encontrar objetos y resolver distintos acertijos . Con mucha acción y un apartado artístico más que llamativo, el juego se prepara para desembarcar en algún momento de 2023 todavía a definir.

Teslagrad 2

La sorpresiva secuela del plataformero con mecánicas eléctricas llegará en 2023

Una pequeña pero agradable sorpresa de Gamescom 2022 fue el trailer de anuncio de Teslagrad 2. La secuela cambia de protagonista, estética y mecánicas para contar una historia nueva, aunque manteniendo la electricidad y el magnetismo -y los secretos milenarios- como eje principal . El pequeño adelanto reveló posible fecha de lanzamiento para 2023, por lo que todavía hay mucho por ver de la experiencia.

God of Rock

El universo de videojuegos rítmicos continúa en expansión y esta vez se fusiona con los títulos de pelea para una jugabilidad más que interesante

Para cerrar esta lista de títulos innovadores, originales y diferentes, Modus Studios presentó el primer trailer de God of Rock. El videojuego rítmico cuenta con personajes coloridos inspirados en géneros de música y épocas particulares para enfrentarlos en difíciles combates, como si se tratara de un videojuego de pelea. Lo único negativo del trailer mostrado en Gamescom es que no anticipa las canciones que se van a poder disfrutar en los enfrentamientos, por lo que no se puede anticipar que tan interesante y precisa será la jugabilidad en conjunción con el ritmo. Por suerte, no habrá que esperar mucho para verlo en acción porque se espera para fines de este año o principios del próximo.

Gamescom 2022 dejó muchísimos títulos interesantes del terreno independiente para disfrutar en lo que queda de este año y el próximo. Las grandes producciones, en cambio, dejaron bastante que desear con adelantos que carecen de jugabilidad o que, en comparación a otras experiencias, muestra muy pocas innovaciones más allá de lo gráfico. La industria, mientras tanto, se prepara para celebrar una nueva edición de Tokyo Game Show en septiembre, donde se esperan novedades de títulos de rol y esas franquicias japonesas que ya conquistaron el mundo entero.

SEGUIR LEYENDO: