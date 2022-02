Desde su estadio y con dos streamers del club, Estudiantes de La Plata debutó en el mundo de Twitch

Lolito y Valen Polero, los conductores de la previa de Estudiantes en Twitch - Foto de Ariel Ibarra

El último sábado fue el debut de Estudiantes de La Plata en la Copa de la Liga del fútbol argentino, donde superó por 2-1 a Independiente de local, y horas antes fue su presentación en Twitch, ya que el Pincha inauguró su propio canal para transmisiones, en donde buscará generar contenido del club para una nueva audiencia y de una manera más descontracturada. Las caras del directo fueron Martín “Lolito” Delfino y Valentina Polero, que son streamers oriundos de La Plata e hinchas de toda la vida, y tuvieron la oportunidad de hacer debuts delante de cámaras en el club de sus amores.

El directo, que se realizó dentro de una de las oficinas del estadio Uno a metros del campo de juego, duró casi dos horas y sirvió como previa al encuentro de la primera fecha. En el mismo dialogaron con el chat, invitaron a algunos hinchas, hubo dirigentes, tres jugadores de Los Pumas 7s que obtuvieron la medalla de bronce en los JJOO de Tokio, y cerraron la transmisión con la mascota del club. También mostraron el interior de la cancha durante el homenaje que le realizaron al ex DT campeón del mundo Carlos Salvador Bilardo. Fue una primera transmisión más que interesante, y abre el camino para que más instituciones se sumen a este tipo de contenidos, que son propios y que van dirigido a una audiencia joven.

Desde Infobae Latin Power dialogamos con Lolito y Valen, quienes contaron sus sensaciones de poder representar al club haciendo lo que más aman: stremear.

—¿Cómo surgió la iniciativa del stream?

—Lolito: Es un proyecto que se viene charlando hace rato con Gonza Saino, que está en la producción. Hace bastante venimos con la idea. Tuvimos una especie de prueba con la presentación de la camiseta en el cual hicimos un stream que salió muy lindo y mucha gente se copó. Los dirigentes siempre tuvieron ganas de proyectar el club más lejos y surgió esta idea.

La hinchada de Estudiantes ante Independiente - Foto de Ariel Ibarra.

—¿Qué contenidos planean agregarle a las transmisiones?

—Valen: Seguir con invitados es la idea, y poder ampliar más a lo que es la cancha. En un futuro poder hacerlo en el campo, poder recorrer más e incorporar bastante a los hinchas que están cerca.

—Lolito: En lo personal tengo ganas de que desde Twitch se pueda mostrar todo el club, no solo lo futbolístico, sino que se puedan mostrar todas las disciplinas como básquet, fútbol femenino, fútbol amateur, boxeo, natación y muchas cosas más. Es un paso a paso, todo de a poco. La idea también es que eventualmente se hagan los post partido, pero es todo prueba y error. La realidad es que es el primer club de Argentina que se mete tan de lleno en Twitch, y se mete el club, no es una productora aparte a la que el club le cede los derechos. Está toda la gente del club, todos los hinchas de Estudiantes, que es lo que más me motiva del proyecto y la idea es ir probando de a poco. El club también confía en nosotros y es una responsabilidad enorme.

—¿Sienten que es el puntapié inicial para que mas equipos hagan este tipo de contenido?

—Valen: Sí, yo creo que sí. Hoy en día Twitch es muy relevante y maneja muchas personas. Creo que es súper piola que la previa no sea solo en un canal de televisión y la puedas ver en Twitch. Yo, por ejemplo, no miro televisión y soy re hincha de Estudiantes . Veo más Twitter u otras redes para enterarme de cosas. Creo que una previa por Twitch donde hay muchísimas personas es súper factible. Al ser la aplicación gratuita también te da otras posibilidades. Hoy por hoy el fútbol tenés que verlo solo en pocos canales o pagar cable para ver una previa, y Twitch es una buena alternativa.

—¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de la cancha?

—Valen: Mi papá era de Gimnasia y durante muchos años no me dejaba ir a la cancha. Yo soy de Estudiantes desde que nací por la familia de mi mamá, por mi abuelo y por mi tío. Y me escapé a mi cancha con mi tío, en el Único. Creo que tenia 12 o 13 años, me escapé con él y fue una locura, yo no lo podía creer. Lo miraba por televisión y todo, o iba a festejar un título o un clásico a la plaza, o a recibir al plantel en la autopista, pero ir a la cancha era un montón. Era mucha gente de la nada no entendía mucho. Ahí es donde me hice muy fan.

Valen Polero, hincha del Pincha - Foto de Ariel Ibarra

—Lolito: El mío es venir a esta cancha cuando era de tablones con mi viejo. Era una cancha más vieja, te hablo del 95′ cuando Estudiantes peleaba el ascenso. Es mi primer recuerdo medio borroso. También la época de la Libertadores, el campeonato 2006 contra Boca. Más o menos del 2004 hasta acá sigo todos los partidos, voy a la cancha y he ido mucho de visitante también.

—¿Qué sensaciones tienen ahora al trabajar dentro del estadio para el club y haciendo lo que les apasiona, que es stremear?

—Valen: Es un sueño, literalmente. Hace unas semanas atrás fue la presentación de la camiseta de Estudiantes y vino una amiga al evento y yo estaba hablando con mi novio y le digo: “Imaginate hacer algo con Estudiantes”. Porque yo amo a Estudiantes y amo stremear, y es juntar literalmente las dos cosas que amo , y cuando fue la propuesta me caí de culo. Es un sueño. Vamos a estar al lado de figuras muy importantes, les tengo mucho respeto y es un re desafío. Si bien siento que me puedo manejar tranquila en un stream esto está enfocado a otra cosa, que es más lo deportivo y capaz que yo no estoy acostumbrada. Para mí es un sueño.

—Lolito: Queremos brindarle una experiencia al hincha y al socio de que tenga cada vez el club más cerca, sea cual sea el lugar del planeta tierra. Por ahí los medios no cubren una previa tan larga con entrevistas y todo, porque no somos River o Boca. Acá tenés una previa, información de Estudiantes y vas a conocer otras caras del club.

Lolito siempre mostró su fanatismo en sus streamsy hoy lo vuelca en las transmisiones del club - Foto de Ariel Ibarra

El objetivo del club es poder realizar una previa de cada juego donde Estudiantes sea local, con cada vez más secciones e invitados que no solo sean del club, sino también de los equipos rivales. El próximo partido del Pincha de local será ante Lanús el 19 de febrero, y el 27 enfrentará a Arsenal. En tanto el 2 de marzo recibirá a Audax Italiano de Chile por la Copa Libertadores.

Demostraron en más de una oportunidad ser una institución que decide innovar, y con un estadio renovado y muchos proyectos por delante deciden apostar a nuevas movidas como Twitch o los esports, donde hace años vienen compitiendo. Actualmente cuentan con jugadores de eFootball, FIFA (1 vs 1 y 11 vs 11), SimRacing (iRacing y Super TC Esports en rFactor2) y en pocos días estarán presentando a su primer equipo de Rocket League.

