PlayStation invita a sus usuarios a votar por los mejores juegos del año en su blog oficial

(Foto: PlayStation)

La temporada de premios del mundo gamer comenzó hace poco con los Golden Joystick Awards y va a continuar esta semana con The Game Awards, la esperada ceremonia donde también se esperan grandes anuncios. PlayStation continúa su tradición anual y esta semana habilitó las votaciones para el Juego del año 2021 de su blog, donde la comunidad es la protagonista y ya puede votar a sus favoritos.

“Las 16 categorías reconocen lo mejor de PlayStation a lo largo del 2021, incluyendo PS4, PS5 y PS VR, para celebrar grandes juegos, nuevos y cautivadores personajes, fantásticas bandas sonoras, exhibiciones gráficas y mucho más”, explica el artículo del blog oficial de PlayStation. Las distintas categorías incluyen varios títulos entre los que se encuentran algunos lanzamientos de 2020 y años anteriores, pero que llegaron a plataformas de PlayStation durante 2021.

Las diferentes ternas cuentan con un mínimo de nueve nominados, para darles a los players la oportunidad de votar por una amplia selección de títulos y personajes. Sin embargo, todas y cada una de las categorías también incluye una caja de texto para que los votantes incluyan un videojuego que no esté listado, si pensaron en otro favorito.

Entre las aclaraciones que compartió PlayStation sobre la selección de títulos revelaron que Among Us, juego que va a desembarcar en consolas la próxima semana, no entra en ninguna categoría por su fecha de llegada, pero seguramente va a formar parte de las nominaciones del 2022. Por otro lado, la categoría Mejor experiencia multijugador incluye mayormente juegos de este año, pero no deja afuera experiencias más viejas que hayan lanzado contenido importante en 2021. Respecto de los videojuegos más esperados, el premio pasó a llamarse Juego más Esperado del 2022 en adelante debido a los posibles retrasos e incluye únicamente juegos con título oficial confirmado.

En la votación para el Juego del año 2021 del blog de PS se sumó por primera vez la categoría Mejor Relanzamiento, para reconocer el trabajo detrás de las remasterizaciones y remakes, que ya son moneda corriente en la industria. Según la compañía, los nominados “deben demostrar mejoras tales como cambios en la calidad de vida de la mecánica de juego, mejoras gráficas y demás” para ser considerados.

Los usuarios interesados pueden votar esta semana y hasta el lunes 13 de diciembre inclusive en el blog oficial de PlayStation, pero van a tener que esperar a los últimos días del año para conocer a los ganadores. Las 16 categorías de este año incluyen:

Mejor Personaje Nuevo: Alex Chen (Life is Strange: True Colors); Colt (Deathloop); Julianna (Deathloop); Kena (Kena: Bridge of Spirits); Lady Dimitrescu (Resident Evil Village); Rinwell (Tales of Arise); Rivet (Ratchet & Clank: Rift Apart); Selene (Returnal); Tenzo (Ghost of Tsushima Director’s Cut)

Mejor Historia: Deathloop; Disco Elysium - The Final Cut; Doki Doki Literature Club Plus!; Final Fantasy XIV: Endwalker; Hades; Hitman 3; Psychonauts 2; Lost Judgement; y nueve títulos más

Mejor Uso del DualSense: Deathloop; Call of Duty: Vanguard, Death Stranding Director’s Cut; Destruction AllStars; FIFA 22; Ratchet & Clank: Rift Apart; Returnal; y cuatro juegos más

Mejor Experiencia Multijugador: Back 4 Blood; Battlefield 2042; First Class Trouble; Genshin Impact; Hell Let Loose; It Takes Two; Knockout City; Riders Republic; y ocho opciones más

Mejor Juego Deportivo: F1 2021; FIFA 22; Hot Wheels Unleashed; Madden 22; MLB The Show 21; NBA 2K22; NHL 22; Riders Republic y WRC 10

Mejor Accesibilidad: Back 4 Blood; Far Cry 6; Hades, Marvel’s Guardians of the Galaxy; Ratchet & Clank: Rift Apart; y otros cuatro juegos

Mejor Aprovechamiento Gráfico: Battlefield 2042; Call of Duty: Vanguard; Destruction AllStars; Far Cry 6; Kena: Bridge of Spirits; Returnal y otras cinco opciones

Mejor Dirección de Arte: A Short Hike; Chicory: A Colorful Tale; Death’s Door; Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles; Jett: The Far Shore; Mundaun; y otras 15 experiencias, entre las que se encuentra Kid A Mnesia Exhibition, de Radiohead y Epic Games

Mejor Banda Sonora: Deathloop; Final Fantasy VII Remake Intergrade; Ghost of Tsushima: Iki Island expansion; Hades; Neo: The World Ends With You; Nier Replicant ver. 1.22474487139; y otros 13 títulos

Mejor Relanzamiento: Alan Wake Remastered; Diablo II: Resurrected; Mass Effect Legendary Edition; Quake; Super Monkey Ball Banana Mania; The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition; y seis opciones más

Mejor Juego Independiente: Axiom Verge 2; Bonfire Peaks; Carrion; Curse of Dead Gods; Oddworld Soulstorm; The Pedestrian; Unsighted; y otros 14 nominados

Mejor Juego de PS VR: BPM: Bullets Per Minute; Doom 3 VR Edition; I Expect You To Die 2; Synth Riders; Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey; Sniper Elite VR; y seis videojuegos más

Mejor Juego de PS4: Guilty Gear Strive; Little Nightmares II; Persona 5 Strikers; Scarlet Nexus; Tales of Arise; y 15 títulos adicionales

Mejor Juego de PS5: Deathloop; Destruction AllStars; Ratchet & Clank: Rift Apart; Resident Evil Village; Returnal; Tales of Arise; y otras 12 opciones, muchas compartidas con PS4

Juego más Anticipado de 2022 en adelante: A Plague Tale: Requiem; Dying Light 2 Stay Human; Elden Ring; Final Fantasy XVI; Forspoken; Ghostwire Tokyo; Goodbye Volcano High; y 12 alternativas más.

Mejor Estudio del Año: Arkane Lyon; Bandai Namco, Capcom; Double Fine Productions; Eidos Montreal; Ember Lab; Frontier Developments; Housemarque; Insomniac Games; IO Interactive; y otros siete estudios que, por supuesto, no incluyen a Activision Blizzard.

