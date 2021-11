Final Fantasy VII: The First Soldier, el primer battle royale de la franquicia, superó el millón de descargas en dos días

(Foto: captura)

El battle royale Final Fantasy VII: The First Soldier se lanzó en dispositivos móviles el pasado miércoles 17 de noviembre y ya superó el millón de descargas. El título de Square Enix había tenido una campaña de pre-registros con recompensas especiales al superar distintas metas. Aunque no lograron cumplir con todos los objetivos, igualmente consiguió la hazaña del millón de usuarios antes de llegar a su primer fin de semana.

El videojuego mobile lleva a la popular franquicia de rol a un terreno diferente, para enfrentar a decenas de usuarios en un mapa cargado de peligros, armas, vehículos y criaturas de todo tipo. Aunque el objetivo principal es ser el último jugador en pie, a lo largo y ancho del mapa hay enemigos que dan experiencia, tesoros por descubrir y desafíos de todo tipo que capturan mejor la esencia de Final Fantasy. También hay vehículos para desplazarse por el mapa y hasta Chocobos, criaturas infaltables en cualquier título de la franquicia.

Los players pueden crear personajes con diferentes tipos de habilidades, según prefieran combatir de cerca o a distancia, con distintas armas para cada estilo y habilidades que pueden servir tanto en el juego individual como en el grupal. Como recompensa por haber superado el millón de descargas, los usuarios pueden canjear tres Shinra Pack y obtener dos Sets de Comida de Chocobo de manera gratuita.

(Foto: Twitter)

Final Fantasy VII: The First Soldier es un videojuego gratuito y cuenta con una gran variedad de ítems y cosméticos que se pueden desbloquear jugando o comprar con dinero real, como sucede con la gran mayoría de los battle royale del mercado. Sin embargo, el juego busca diferenciarse con las mecánicas clásicas de la franquicia y la posibilidad de subir de nivel durante la partida, eliminando monstruos, ganando experiencia y desbloqueando habilidades que pueden ser fundamentales para ganar.

Por ahora no se anticiparon los planes del juego para 2022, pero se espera que tenga temporadas de contenido periódicas y actualizaciones tanto de elementos desbloqueables como de mecánicas y modos de juego que busquen refrescar la experiencia y mantenerla relevante tanto para fanáticos como para los que recién están entrando en el mundo de Final Fantasy con este título.

SEGUIR LEYENDO: