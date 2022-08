Prima-T Clan y el ascenso a LVP: “Tocará pensar como Tier 1 si queremos seguir creciendo”

Prima-T Clan disputará la Liga Master Flow en 2023.

La Liga Master Flow de LVP es el certamen de League of Legends más importante de Argentina, y este año tuvo mucha emoción tanto en la parte superior de la tabla - con Leviatán campeón- como en la inferior, con dos descensos y dos ascensos provenientes de los circuitos nacionales. Uno de los equipos que logró conseguir su cupo en la máxima categoría nacional fue Prima-T Clan, una organización que busca posicionarse en los primeros planos de la escena regional. Primat-T nació de la mano de los hermanos Ramón y Mateo Vásquez Mansilla, amantes de los videojuegos desde toda la vida, que dieron el salto desde el mundo de los NFT’s al ambiente competitivo. En septiembre del año pasado se contactaron con Julián De Marco, hoy General Manager del equipo, que ya contaba con experiencia en la escena local de deportes electrónicos (había trabajado junto a Delta Fox y KFT Esports), y arrancaron el proyecto. Desde Infobae Latin Power hablamos con los referentes del club para conocer más acerca de sus inicios y sus aspiraciones.

—¿Tenían alguna experiencia previa manejando una empresa? ¿O van aprendiendo sobre la marcha?

—Ramón Vásquez Mansilla (CEO): Yo soy Licenciado en Mercado de Capitales y cuento con ocho años de experiencia en empresas del rubro financiero, habiendo pasado por la mayoría de los sectores que le dan forma a la estructura de una. Al haber trabajado en varias de alto calibre me nutrí de las claves que determinan el éxito y la longevidad. Creo que hay un potencial gigante en la escena de los esports de cara a los próximos años y es el momento perfecto para invertir tiempo, dinero y energía. Con Prima-T tenemos el objetivo de crear una de las marcas digitales más grandes de la región. Mateo, por su parte, tiene amplia experiencia en el Poder Judicial de la Nación y está a punto de recibirse de la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Siempre fue un entusiasta de los videojuegos estratégicos. Sus habilidades para detectar oportunidades e identificar tendencias son uno de los activos más fuertes de Prima-T. Hoy en día ambos resignamos nuestros trabajos tradicionales para dedicarnos a tiempo completo a Prima-T.

El ascenso a la LVP es el mayor logro del equipo hasta el momento y es muy destacable teniendo en cuenta que la organización aún no cuenta con un año de vida. Para alcanzar esta meta tuvieron que competir en los Circuitos Nacionales y ganaron tres de los cuatro en los que dijeron presente. Por acumulación de puntos se ganaron el derecho a disputar la Promoción/Relegación ante WAP Esports, que no tuvo el mejor desempeño en la Liga Master Flow. Prima-T se impuso por 2-0 y cumplió el objetivo.

El roster de Prima-T Clan que ascendió a LVP: Arriba de derecha a izquierda: Esteban Curutchet (Head Coach), Uxie (ADC), Kanaxi (jungla), Peluca (Top). Abajo de derecha a izquierda: Kaze (Mid), Wuxel (support), DNT (suplente), Julián De Marco (General Manager)

—Recientemente ascendieron a LVP. ¿Qué cambia en la organización a partir de ese momento?

—Julián De Marco (General Manager): El ascenso a LVP es principalmente una validación de todo el trabajo que se hizo durante la primera parte del 2022. Siendo que Prima-T es una organización nueva, conformado por emprendedores gamers apasionados y no cuenta con ninguna figura pública ni influencers -como pasa en la mayoría de los equipos de la escena local de esports-, no tuvimos la oportunidad de entrar a las mayores ligas por contactos y nos tocó hacerlo compitiendo en la cancha. Fue un gran desafío debido a la cantidad de instancias que hay que superar para poder llegar a la LVP. Siendo objetivos, este logro nos permite seguir impulsando y desarrollando nuestra visión para Prima-T y todo lo que tenemos pensado para nuestra comunidad el año que viene. Queremos traer un aire nuevo a los esports y ser la marca que está en los detalles para el gamer que realmente se compromete con los equipos y vive este mundo de forma apasionada.

—¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Planean mantener al roster?

—Julián De Marco: El objetivo para el año que viene es pisar fuerte en la Liga Master Flow y clasificar así a los Regionales. Si bien somos un equipo con poca trayectoria, tenemos uno de los rosters más fuertes a nivel competitivo, con jugadores de alto calibre regional como lo son Kaze, Uxie y Kanaxi. Además de esto, Prima-T tiene experiencia en la competitividad y durante el 2021 y 2022 hemos disputado varios torneos en stage y partidos definitorios que nos permitieron stompear la Promo/Relegación, y vamos a apuntar a replicar el trabajo hecho durante este año, con un mayor desafió ya que estaremos compitiendo contra organizaciones de alto rendimiento. La idea es mantener al roster, si bien será difícil debido al alto nivel que demostraron y las ofertas que han llegado de otros equipos de Brasil y LLA, confiamos que tenemos todo lo necesario para que el roster quiera quedarse. Desde el minuto uno pensamos como una organización de Tier 2 estando en el Tier 3 y ahora tocará pensar como Tier 1 si queremos seguir creciendo. Queremos aprovechar este envión que estamos teniendo y seguir siendo competitivos para demostrarle al mundo todo el potencial que tiene Prima-T.

—¿Tienen en mente incluir alguna otra disciplina próximamente?

—Ramón Vásquez Mansilla: Por el momento estamos focalizados principalmente en League of Legends. Queremos dedicar toda nuestra energía y focus en una disciplina para aprender todas las bases necesarias para triunfar. Nuestro objetivo, además de ganar, es cuidar lo que tenemos y estar en los detalles. Nos gusta hacer las cosas bien y que la gente que se sienta identificada con Prima-T y siga al equipo sepa que estamos dejando todo para llegar a lo más alto. Es por esto por lo que, antes de seguir expandiéndonos hacia otras disciplinas, queremos ser los mejores en lo que hacemos, y para eso creemos que tenemos un largo camino que recorrer todavía en LoL. Tenemos una visión a largo plazo y pensamos en Prima-T de acá a diez años. Eventualmente iremos sumando más disciplinas a medida que vayamos creciendo. Tenemos en vista VALORANT ya que nos gusta todo lo que hace Riot por los esports y el gaming, y nos gustaría tener algún contacto con Fortnite también. No queremos cometer el error que cometen otros equipos que se meten en varias disciplinas pero no logran realmente generar algún tipo de impacto. “El que mucho abarca poco aprieta”.

El arte de Prima-T tras el ascenso.

— Además de los juegos, ¿qué otras verticales tiene PrimaT? Vi que le ponen mucho empeño a los videos por ejemplo.

— Santiago Vigo (Director de comunicaciones): Creemos que a la comunidad hay que darle mucho más que mostrarle solo los minutos de in-game en cualquier disciplina. Queremos estar ahí para el gamer y acompañarlo en su jornada del día a día mientras disfruta de los juegos. Estamos creando el Universo Primate para llegar de forma sincera y verdadera a todos aquellos que se sientan identificados con la marca. Este Universo es un mundo digital que cuenta la narrativa del equipo en forma de fantasía y cuenta con vídeos, ilustraciones y diseños para darle a la comunidad ese sentido de pertenencia. Para esto contamos con un equipo in-house de profesionales compuesto por diseñadores gráficos, editores de vídeo y un equipo creativo. Además, estamos encarando un proceso de rebranding del logo con Estudio NK para empezar a escalar hacia más verticales como son colaboraciones con marcas y merchandising. Se vienen cosas extravagantes para el seguidor de Prima-T.

— ¿Cómo buscan atraer fans y audiencia? Banco que en la final de LVP hayan regalado cositas.

— Ramón Vásquez Mansilla: Tenemos dos pilares principales para responder esto. El primero es ser diferentes y originales, pero ser diferentes en serio. Queremos diferenciarnos del resto y de lo que hacen otros equipos porque no venimos a los esports a ser un equipo más del montón. Todo lo que hacemos está pensado y tiene un objetivo final. Curamos y procesamos todas las acciones que hacemos porque somos gamers de alma y entendemos lo que quiere la gente, lo que les gusta y divierte. Todos los que estamos en la organización estamos dejando todo por el equipo ya que creemos que hay un gap y una oportunidad gigante en el rubro de los esports y estamos forjando nuestras carreras. Es por esto que no podemos cometer el pecado de ser un equipo más, no es lo que buscamos y no nos interesa. El otro pilar además de ser diferentes y originales para atraer fans y audiencia es estar en los detalles y tener presencia. Durante el 2021 y lo que va del 2022 fuimos un equipo de Tier 3 pero estuvimos en todos lados y eso nos está ayudando a traccionar. Estar ahí para la comunidad presente es uno de nuestros pilares más fuertes. Estuvimos en Pirámides Stadium, fuimos a la AGS con las camisetas cuando recién estábamos naciendo como organización, fuimos todos a la final de la Apertura de LVP con las camisetas de Prima-T, competimos en Gamergy presencial y ganamos. También fuimos a la final clausura de LVP presencial y recientemente estuvimos compitiendo en Córdoba por un torneo presencial de LOL. Son cosas que otros equipos no hacen, al menos que estén compitiendo, y la gente y la comunidad está empezando a ver y a escuchar a Prima-T cada vez más. Recién estamos empezando y hay Prima-T para rato así que esperemos que cada vez se sume más gente a esta revolución que estamos armando.

—¿Qué equipo de esports los inspira?

—Ramón Vásquez Mansilla: Principalmente nos inspiran equipos de afuera, que son los que más nos llamaron la atención para meternos en este rubro. Todo lo que hacen en los esports en Estados Unidos nos vuela la cabeza y es a lo que estamos apuntando. Nuestras mayores inspiraciones son TSM, 100Thieves y FaZe Clan. Cuando empezamos a incursionar más en los esports locales nos encontramos con organizaciones que nos gustaron mucho y hoy en día los miramos como proyectos a seguir a la hora de tomar decisiones, estos son; 9z, KRU e Isurus.

