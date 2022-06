América Latina tiene un nuevo campeón: Leviatán representará a la región en el Masters

El VCT Latam llegó a su instancia final para definir el equipo que irá al Masters

La escena latinoamericana de Valorant encontró a un nuevo campeón: Leviatán tendrá la responsabilidad de representar a la región en el Masters que se va a realizar en Dinamarca. Para la organización del Sur representa la primera vez que llega a esa instancia y lo consiguió, nada más y nada menos, que frente a su clásico: KRÜ Esports, que ahora buscará el segundo cupo frente al subcampeón de Brasil.

Haven, elegido por la Levianeta, abrió la Final. Fue el equipo del Kun Agüero el que se impuso en el comienzo desde la defensa con un 5-0. La escuadra dirigida por Onur se acomodó en el mapa y comenzó a recortar ventaja, incluso con un clutch 1v3 de Tacolilla para estar 6-4. KRÜ puso el golpe final para asegurarse la primera mitad 7-5. Tras el cambio de lados, KRÜ consiguió nuevamente la ronda de pistolas. Pero, a partir de la compra, el Dragón remontó y dio vuelta el marcador y se quedó con el primer mapa por 13-10 .

Ascent, que fue la primera elección de los dirigidos por Leazo, continuó la serie. Las rondas iniciales se repartieron entre ambos, pero la Levianeta aceleró y se puso 9-3 de cara al cambio de lados. Aunque KRÜ se quedó con la segunda ronda de pistolas, Leviatán consiguió la forzada que lo impulsó a ponerse en punto de mapa 12-4. El Dragón dio otro pasó más con el 13-5 para poner la serie 2-0 a su favor .

Split comenzó con una fuerte ventaja para Leviatán, que demostró por qué fue su segunda elección al arrasar la primera mitad con un 12-0 en el lado atacante que prácticamente nadie esperaba. KRÜ dio pelea tras el cambio de lados, pero todo se terminó cuando la Levianeta puso el 13-3 para cerrar un 3-0 y conseguir el pasaje a Copenhague.

Los hinchas de Leviatán en la previa del arranque de la final

“Nunca pensé que iba a ser así, pero siempre confíe en lo que podemos hacer como equipo. Teníamos todos los mapas preparados, niveles individuales altos, era solo juntar las piezas. Elegimos seguir intentándolo y nos digamos cuenta que teníamos un potencial enorme como equipo ”, contó Adverso en la conferencia de prensa post partido. “Cuando estamos los cinco bien, somos uno de los equipos más imparables”, agregó.

“Nunca había estado tan relajado en un torneo. Veníamos de una semana bastante buena, habíamos encontrado la clave para ganarle a cualquier equipo. Estoy muy feliz por el resultado, pero a la vez no estoy conforme”, dijo Shy, el rookie del equipo. “No me imaginaba, en tan poco te tiempo, pasar al roster main. Pero cuando se me presentó la oportunidad en un mes, es algo que no puedo explicar con palabras. Supe enfocarme en lo que tenía que hacer, este es mi sueño”, explicó.

Shy y Adverso encabezaron la conferencia de prensa que se realizó después del cruce

Sobre la derrota ante FUSION, Shy destacó que fue “un golpe de realidad”. “Fuimos de menor a mayor, se vio en el torneo. Si no fuera por esa derrota, tal vez no estaríamos acá”, agregó. “Siempre fuimos el segundo de Latinoamérica, pero sabía que era una cuestión de tiempo. Sabía que metiéndole todo este trabajo, sabía que se me iba a dar ”, sumó Adverso sobre el crecimiento del equipo.

SEGUIR LEYENDO: