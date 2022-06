Julián Serrano sobre su nuevo equipo de esports: “Hay mucho talento y estamos dispuestos a darlo todo”

Julián Serrano, KmanuS88, Fran Ferella y Clari Cremaschi fundaron CITY Esports.

La escena de deportes electrónicos en Argentina no para de crecer y, año a año, nacen más equipos de esports, que -con distintos enfoques- enriquecen a la comunidad. La última semana fue anunciado oficialmente CITY Esports, una nueva organización comandada por el youtuber, actor y cantante Julián Serrano, el cripto influencer Manuel “KmanuS88″ Terrones Godoy y los jóvenes tiktokers Fran Ferella y Clari Cremaschi. La orga buscará posicionarse como referente en la región, y tendrá como base el NFT gaming.

Kmanu cuenta con una de las academias de juegos play to earn más importantes y, además de Axie Infinity, competirán en nuevos títulos como The Harvest Game, que promete revolucionar el paradigma de los videojuegos NFT y muchos lo consideran el Overwatch de la blockchain, y MetaSoccer, que será similar al Football Manager. Además buscarán destacar en el gaming tradicional y planean tener representantes en FIFA y League of Legends. CITY Esports nace siendo partner institucional de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina (ADEEMA), y está bajo la administración de la consultora CRYPTOCITY, una organización orientada a la comunicación estratégica de proyectos blockchain.

Desde Infobae Latin Power dialogamos con Julián Serrano, que es considerado uno de los primeros influencers de internet en Argentina. Comenzó en YouTube en 2008 y actualmente tiene más de dos millones de suscriptores. Con el correr de los años fue mutando su contenido y también incursionó en la actuación y la música. Actualmente es embajador de Binance, uno de los exchange de criptomonedas más grandes de todo el mundo.

— ¿Cómo nace tu gusto por los juegos?

— El primer recuerdo que tengo de videojuegos es el Sega, cuando viciaba Sonic, Batman o Mortan Kombat. Desde ese momento me acuerdo que nos juntábamos con mis amigos solo a jugar. Después llegó la Play 1 y vino el Harry Potter, que tenías que usar la memory card porque sino se perdía todo (risas). ¡Qué bien la pasaba! Ya con internet entré de lleno a los MMORPG, el Mu, Rakion, también juegos de estrategia como Warcraft . Me la pasaba en el ciber, jugando GTA, Warcraft y el WORMS Armageddon.

— Vos venís del palo de la generación de contenido. ¿La idea es que City Epsorts sume streamers y otros talentos próximamente?

— Sí, estamos buscando perfiles que se interesen por los esports. Y más que nada por nuestro objetivo a corto y largo plazo, que es ser unos de los mejores equipos en los NFT Gamings y los tradicionales.

The Harvest Game será un shooter que saldrá próximamente en Steam.

— ¿Qué tanto venías siguiendo la escena competitiva?

— Siempre veo las competencias de VALORANT porque es un juego que me enamoró en la cuarentena. La verdad es que casi siempre me revientan, ja. Pero me divierto mucho jugándolo. Me gusta juntarme a ver las finales Dota, LoL y WoW.

— Estas muy metido en el mundo cripto. Y ahora también en los juegos Play to Earn. Todavía no hay organizaciones de esports que sean referentes en la región en ese tema. ¿Por qué consideras que CITY Esports puede serlo?

— Tenemos jugadores que la rompen que están rankeados muy bien a nivel internacional. Hay mucho talento, y estamos dispuestos a darlo todo. Hay mucho trabajo por hacer, y lo de los NFT es todo muy nuevo, pero más allá de la reciente caída de Bitcoin, estamos seguro que el mercado de los juegos NFT recién esta empezando.

— El equipo nace con apoyo de personas que saben de cada tema, como ADEEMA y CRIPTOCITY. ¿Qué seguridad les da el hecho de que no vayan creciendo solos?

— Es fundamental en este rubro rodearse de gente entusiasta y nunca dejar de actualizarse y aprender. Todos los días salen cosas nuevas tanto de gaming como del mundo NFT y crypto. Estamos súper contentos con el proyecto y estamos seguro de que vamos a ir mejorando cada vez más y más.

— ¿Cuáles son los próximos pasos de CITY esports? ¿Planean una gaming house? ¿Oficinas? ¿Eventos?

— Tenemos muchas ideas muy buenas pero todavía no podemos confirmar nada, más que nada por cábala. Hasta que no esté 100% confirmado preferimos manejarnos con más cautela.

