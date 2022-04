9z venció a Bad News Bears y sigue con vida en el RMR de las Américas

THE BULL NADOTTI 🐂🐂 THE BULL NADOTTI 🐂🐂 THE BULL NADOTTI 🐂🐂 THE BULL NADOTTI 🐂🐂 THE BULL NADOTTI 🐂🐂 THE BULL NADOTTI 🐂🐂 THE BULL NADOTTI 🐂🐂 pic.twitter.com/AZcM1hAhaK