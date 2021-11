Esports Awards: los ganadores de la ceremonia que premia a lo mejor de la industria

Twitter @esportsawards

Ayer se llevaron a cabo los Esports Awards, la ceremonia que premia a lo mejor de la industria de los deportes electrónicos. Durante la premiación se reconocieron a los más de 30 ganadores en categorías en las que se incluyeron desde organizaciones, jugadores, pero también streamers, creadores de contenido y los juegos que más se destacaron en la escena.

Uno de los grandes ganadores de la noche fue Ibai, que se quedó con la estatuilla en la categoría de Mejor Streamer del Año. “Hola, ¿qué tal? Soy Ibai. Quería agradecer a todo el mundo que me ha votado por este premio. También a los Esports Awards. Es un gran orgullo para mi poder ganar el premio al streamer del año por segundo año consecutivo. De verdad quería agradecer a toda la comunidad hispanohablante, la gente de Latinoamérica y la gente de España que me apoya día a día y que hace que la comunidad hispanohablante sea la más grande del mundo”, dijo Ibai en su video de agradecimiento.

El streamer siguió la premiación a través de un directo en su canal de Twitch y durante otra de las categorías se refirió al VALORANT, que consideró que es un juego “muy guapo” y que el que pasó fue un buen año para el título. Después agregó “hay que tener equipo de VALORANT, chicos”. Eso llevó a que @Lembo006 se pregunte si tendrá planes de sumar una escuadra de esa disciplina a la organización que creó con Piqué.

Hace algunos días Ibai compartió un directo con el futbolista en el que confirmaron que su equipo de League of Legends y el equipo de creadores de contenido que lo va a acompañar se va a presentar en el Palau Sant Jordi ante un público de 15 mil personas. En la transmisión, también, ya habían advertido que el equipo de LoL no será el único que integre el club y se preparan para incorporar otras escuadras. “Esta es la primera piedra de algo muy grande y la idea es que esto no pare de crecer, hay posibilidades de hacer otros equipos dentro de este club”, marcó Piqué en ese momento.

Otro de los ganadores de la jornada fue s1mple, el jugador de NAVI que viene de quedarse con el PGL Major Estocolmo, donde además fue el claro MVP del campeonato, sobre todo después de la final con una performance bestial. Se llevó el premio al mejor PC player de esports del año. b1t, por su parte, se coronó como el mejor rookie del año.

100 Thieves se quedó con al estatuilla a Mejor Organización de Esports, mientras que G2 se impuso en la categoría a mejor Equipo de Producción de Video. Sjokz fue la responsable de levantar el premio a la mejor Host de Esports. Por el lado de los juegos, VALORANT fue el título que ganó, después de un primer año en el que su escena no paró de crecer a pasos acelerados y ahora se prepara para la llegada del Champions. Free Fire fue el juego mobile del año.

