FlowFiReLEAGUE: 9z, Coscu Army y Havan Liberty protagonizaron la tercera jornada

Créditos: FlowFiReLEAGUE

Hoy comenzó el tercer día de competencia de la edición presencial de las FlowFiReLEAGUE Finals, que se están disputando en el Gaming Center de FiReSPORTS. Los encuentros los protagoniza el triangular entre 9z, Havan Liberty y Coscu Army. 9z ya confirmó su clasificación como el mejor del grupo, tras sus victorias ante ambos rivales. Por tanto participará de los cuartos de final que se jugarán el día viernes. El lunes y el martes ya confirmaron su clasificación a cuartos paiN Gaming, Leviatán, Isurus y Boca Jrs. Gaming y tuvo la eliminación temprana de River Plate Gaming y de INFINITY.

Pasadas las 15 hs (de Argentina) se abrió el día de cruces con 9z y Havan Liberty. La serie al mejor de tres empezó en Overpass como selección de la escuadra de Brasil. Con un primer lado controlado, Havan encontró una ventaja de 6-0 y procedió a cerrar la mitad 11-4 con rondas ajustadas y apariciones intermitentes de la Violeta. Cuando 9z se posicionó del lado terrorista, logró recuperarse de gran manera y cerró la distancia a medida que el brasileño se acercaba al match point. Un 15-12 se convirtió en un 15-14, pero la escuadra de BIT no consiguió llevarlo a overtime.

El segundo de la serie fue Nuke como pick de 9z. La escuadra de la Violeta sacó una ventaja temprana por 6-2, pero no pudo sostenerla y tras la remontada de Havan Liberty se pusieron en cabeza por la mínima diferencia para el cambio de lado. A pesar de perder la ronda de pistolas, 9z consiguió quedarse con la segunda y procedió a concretar nueve rondas de CT interrumpidas por una sola para Havan. El resultado quedó 16-10 y empataron la serie por definirse en Inferno.

El decisivo empezó con Havan Liberty de terroristas, pero tuvo a 9z liderando de CT por 7-1 arriba. El cierre del primer lado marcó el 11-4 y en la segunda mitad continuaron su dominio, pese a haber caído en el pistol round. Con cuatro victorias continuas, cerraron el mapa en la número 22 por 16-6. De esta forma 9z confirmó la primera serie del día y procedió a enfrentarse a Coscu Army. El King of the Match fue el capitán BIT que tuvo un gran rendimiento en Nuke y try destacó en el último con un rating de 2.07 y 30 kills como top-fragger (10 más que el segundo).

El segundo bo3 se disputó entre 9z y Coscu Army. La serie inició en Overpass como selección de la CA y se trató de un encuentro ampliamente dominado por la Violeta que marcó el 16-1: comenzó del lado CT cayendo una sola ronda y lo cerró temprano del lado terrorista. En el pick de 9z, Nuke, Coscu Army comenzó con dificultades de CT, pero levantó cabeza y se llevó las últimas rondas, quedando 5-10 para la segunda mitad. Pese a que encontraron la ronda de pistolas, no lograron concretar más ingresos y cayeron en última instancia por 16-6. Con este resultado 9z quedó clasificado y Coscu Army definirá a todo o nada su permanencia ante Havan Liberty en la última serie del día.

