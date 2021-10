Malvinas logró la hazaña y mañana disputará los Playoffs de la Copa Elite Six

@r6esportsLATAM

Hoy cerró la última jornada de la fase de Grupos de la Copa Elite Six de la mano de encuentros picantes, eliminaciones y clasificaciones en overtime. Dos equipos de cada grupo se despidieron del certamen y los mejores pasaron a los Playoffs que van a comenzar a disputarse mañana mismo. Malvinas Gaming desbloqueó un logro al pasar a la siguiente etapa y lo hizo con un poco de mística: hoy la organización celebra su octavo cumpleaños.

Al comienzo del día, FaZe Clan tuvo su primera derrota en esta etapa frente a Team oNe eSports, que aprovechó sus rondas defensivas al máximo para cerrar con un 7-2 que no dejó dudas. Con ese mismo resultado terminaron Ninjas In Pyjamas y 9z Team, dejando la tabla con Fenix Esports y la Violeta fuera de la competencia. Team oNe se aseguró su pase directo a semifinales, mientras que NiP y FaZe esperan en cuartos.

(Foto: @R6esportsLATAM)

En el Grupo A se vivieron emociones un poco más intensas. La primera serie enfrentó a Malvinas Gaming contra FURIA y encendió el chat de la Copa. Malvinas estuvo muy cerca de llevarse la victoria, pero la escuadra brasileña logró siete rondas seguidas para darlo vuelta y dejar a su rival en un peligroso lugar de la tabla.

Mientras FURIA ya esperaba en semifinales, Atheris Esports se enfrentó a Team Liquid en busca de la hazaña. La escuadra mexicana se vio superada por su rival, que consiguió bajas tempranas para desestabilizar el juego y aprovechar todos los espacios al máximo. Con un contundente y muy sufrido 7-2, Atheris se despidió de la Copa Elite Six y Liquid se enfrentará mañana a NiP por los cuartos de final.

(Foto: @malvinas_gaming)

Este resultado dejó a Malvinas como el único representante hispanoparlante del certamen, gracias a haber conseguido pasar a Playoffs por primera vez. Los cuartos y las semis van a tener series al mejor de tres, mientras que la final se define al mejor de cinco, para más emoción o sufrimiento, según corresponda.

Fenix vs NiP dieron cierre a la jornada con su enfrentamiento agendado, pero sabiendo que ya estaba el futuro definido para ambas escuadras. Fenix no bajó los brazos e intentó dar pelea, pero Ninjas in Pyjamas fue por todo para definirlo por 7-3.

Los partidos a tener en cuenta mañana son FaZe Clan vs Malvinas Gaming y Team Liquid vs Ninjas in Pyjamas. La transmisión oficial en los canales de Rainbow Six comienza a las 11 (MX) / 13 (AR) con talento latino en casteo y comentarios.

