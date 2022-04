Boffe, youtuber y streamer: “Siempre tengo presente que la gente se quiere distraer y pasarla bien”

Boffe durante la premiación de los CA Awards.

Una habitación adaptada y súper moderna con seis cámaras y una decoración que incluye decenas de figuras, recuerdos, premios y un setp up increíble, de esos con los que sueña tener cualquier joven que quiere dedicarse al gaming o a la creación de contenido. Ese es el lugar de trabajo de Boffe GP -uno de los streamers y youtubers más importantes de Argentina en la actualidad-, y el sitio donde nos recibió para charlar con él sobre su carrera, su presente y las expectativas que tiene en el 2022. Ese es su lugar en el mundo, donde juega y donde trabaja, que ya no es su propia habitación, sino un cuarto dedicado a eso, y le llevó cerca de un año decorarlo y ponerlo en óptimas condiciones ya que la detallada producción de lo que genera es uno de sus principales sellos.

Aunque muchos lo conocen como Boffe el DNI dice que su nombre es Agustín Boffelli, de 26 años y nacido en Rosario. Aunque ahora vive en Buenos Aires con su novia Rossi, que también es creadora de contenido. Él comenzó a los 12, cuando arrancó la secundaria y YouTube crecía de manera exponencial en muchas partes del mundo. De alguna manera logró trasladar su amor por los videojuegos y el cine a la edición de videos, y aunque durante un tiempo le puso una pausa a eso que en aquel entonces era un hobbie, decidió retomar mientras estaba estudiando cine en la universidad. “ Uno capaz piensa mucho algo y no se anima a arrancar; a dar ese primer paso. Y por ahí se da solo y lo importante es lo que viene después ”, recomendó.

Ese primer paso definitivo lo dio porque dos de sus compañeros de aquel entonces eran youtubers, y pensó “¿Por qué no?”. Así, con su buen humor, su carisma y su idea de siempre entretener, fue creciendo poco a poco y año a año en la plataforma, hasta que en 2020 decidió dar el gran salto y dedicarse, no solo a los videos, sino también al contenido en vivo con Twitch.

“Fue el mejor paso que di. Muchas veces digo que es lindo haber arrancado en Twitch porque realmente es un mundo nuevo. El paso lo di cuando lo dimos muchos en la cuarentena. Llegó un punto en que digo ‘¿Por qué estoy jugando juegos solo en mi casa cuando podría jugar en stream y transmitir esto?’. Yo en un momento hacía muchos directos en YouTube, pero en mayo del 2020 dije: ‘Le voy a meter a full con esto, me divierte y está bueno’. Yo soy así con los proyectos. Arranco y quiero meterle posta. De las mejores decisiones que tomé”.

El increíble set up de Boffe (@BoffeGP)

—¿Cuáles fueron los cambios que más notaste?

—Les cuento un ejemplo. Hay un seguidor que siempre me mencionaba en Twitter. Y un día un usuario se empezó a pasar por los streams y me había dicho que twiteó algo. Fui a Twitter y encontré que era él. Y fue como: “¿Vos sos este? ¿Vos sos el que me viene twiteando desde 2016?”. Ese chico actualmente es mod en mi canal, y terminamos trabajando juntos. Y hay mucha gente que yo la tenía de vista o de nombre y capaz hoy hablamos todos los días porque se crea esa relación en stream. Ese feedback directo que en YouTube no está. En Twitch se dio eso de hablar con mucha más gente y tener relación con muchos más seguidores. Se creó esa comunidad. Por más que yo estaba en YouTube hace cuatro años, no la sentía. Con perdón a la gente que me sigue de ahí, pero creo que Twitch tiene ese feedback directo y eso de poder hablar con la gente y conocer más a las personas. Igual siento que perdí un poco eso en YouTube. Antes pensaba mucho más los contenidos, cosas que eran correlativas, como si fuera un lore. Hoy en día no está tanto, y está más en Twitch. Hace poco estuve enfermo y la gente de Twitch vivió eso porque yo lo iba contando. En YouTube por ahí no porque nunca hablé de eso.

—Como decís, YouTube y Twitch son plataformas muy distintas. ¿Cuál sentiste que fue tu mayor desafío en ese cambio?

—Yo siempre cuidé mucho la calidad audiovisual de todo lo que hacía. Y dije “Okey, ¿cómo hago que esa calidad audiovisual que estaba en YouTube y que podía crear con ocho horas de edición se vea en Twitch?” . Creo que fue eso. Fue como toda la preparación previa, que es crear un buen ambiente, una buena iluminación, que todo se mantenga en vivo, que no requiera editarlo después, que el micrófono se escuche bien. Arranqué con una cámara web y después fui upgradeando. Creo que ese podría ser el desafío. Lo bueno de Twitch es que el entretenimiento se va dando de a poco, te recomiendan, se ve más en vivo...

Boffe describe su propio contenido como “una caja de bombones”, y es que no se encasilla en una sola categoría sino que a lo largo de sus años en distintas plataformas fue explorando muchos tópicos y maneras de comunicarse con su público. Hoy en día suele jugar videojuegos, reaccionar a temas musicales, charlar con el chat u opinar de los temas que están en boca de todas las redes sociales: “Subo cosas muy distintas. Lo principal que hago últimamente es hablar de cosas del momento. Algo que siempre tengo presente es que la gente que mira YouTube o Twitch se quiere distraer y quiere pasarla bien. Sin desmerecer a los canales de reflexiones o cosas así. Yo siento que mi rol en Twitch es entretener. Si estabas mal que estés bien, y si estabas bien que estés mejor. Todos los temas que abarco trato de agarrarlos con humor o de la forma más divertida posible.

Charlamos con Boffe en la habitación donde tiene su set up, stremea y crea contenido.

—¿Y a veces no te pasa que vos estás mal y cuesta transmitir esa alegría?

—Últimamente no estoy mal, estoy feliz todo el tiempo. A veces me pasa que no estoy motivado y tengo más ganas de estar tirado en el sillón mirando una peli. Pero cuando prendo stream ya está, cambio. Hay que dar lo mejor porque es la distracción de la persona que está del otro lado. No da que se vaya a dormir triste. Entonces es como que si estoy un toque mal intento olvidarme o en el stream se me pasa.

—¿Cuáles son tus expectativas para este año?

—Los números hace rato que me da un poco igual. Últimamente el canal está creciendo re piola pero no tengo como meta “este año quiero llegar a tantos suscriptores”. No, me da igual. Los objetivos los voy planteando de acá a una semana. El principal de ahora sería viajar a España a la Velada del Año de boxeo de Ibai, y quiero hacer un par de cosas que no quiero contar para no quemarlas, pero para hacer contenido allá. Y en cuanto a números, me gustaría llegar al medio millón en Twitch, pero es el único que me interesa. La realidad es que miro mucho el día a día. El otro día me preguntaron cómo me veía en cinco años. Y si yo hubiera planificado mi vida en cinco años no hubiera sido streamer porque nunca se me ocurrió ser streamer en mis primeros años. Y capaz el año que viene surge una plataforma piolísima, y así como está TikTok, que hace unos años no era nada... Son cosas que se van dando y vos tenés que ir adaptándote y reinventándote sobre la marcha. Los objetivos se van dando en el momento.

Boffe junto a Rossi en la última edición de los Coscu Army Awards. Se llevó el segundo premio a mejor producción del año.

—Siempre hubo mucha admiración por parte de los argentinos y latinoamericanos por los creadores de contenido de España. ¿Sentís que ahora también pasa a la inversa?

—Muchos colegas de España me cuentan que gran público de ellos es de Latinoamérica. Una vez que me junté con Auronplay me contó que gran parte de su público era de Ecuador. No me esperaba eso. Cuando cualquier youtuber de afuera te nombra países, entre los cinco con más público siempre está Argentina. Aparte nosotros demostramos. “Hola, ¿cómo estás? Soy Argentino”.

—Es el meme del tipo flameando la bandera.

—Literal. ¡Mi país mi país! Se da igual de los dos lados. Nosotros consumimos mucho España y los españoles consumen también el contenido de acá. Es lo que está pasando con Momo por ejemplo, que se súper popularizó allá.

—¿Sos muy exigente con vos mismo, ¿no?

—Soy muy autoexigente. Es algo mío que siempre me gustó. Sentir que si le meto posta puedo hacer este video o puedo stremear hoy. “Si yo este video lo reacciono y lo edito hoy le va a ir mejor que si lo subo mañana”. Entonces lo subo hoy. Como que tengo esa vocecita mía que dice: “Hacelo, vos podés, después dormís. Si lo hacés hoy, te va a ir el doble de mejor que mañana, aprovechá” . Y me ha pasado. Hay algunas reacciones a un videoclip que la grabo y a las dos horas está en el canal, y me doy cuenta por los resultados que lo hice bien.

13 años pasaron ya de esos primeros videos de Boffe en YouTube. Él, la plataforma, el internet y el mundo cambiaron mucho desde aquel entonces, pero siempre supo adaptarse y amoldarse para cada vez llegar a más público. Actualmente es uno de los creadores de contenido más importante de la región y promete seguir despegando para siempre reinventarse y seguir creciendo en los personal y en lo profesional.

