El Padel de las Estrellas: Ibai presentó su nuevo torneo con streamers, periodistas y el Conejito Saviola

Si a algo se acostumbró Ibai es a hacer eventos que exceden lo digital y no solo se trasladan fuera de la pantalla. Además volvió moneda corriente que personas que forman parte de los medios o industrias más tradicionales también formen parte de sus transmisiones y de los contenidos que genera. En esa línea, anunció una nueva edición del torneo de padel que ya realizó hace algunos meses y que ahora va a reunir nuevamente a periodistas, streamers y, como gran invitado, al Javier Saviola, el ex futbolista argentino.

El torneo se va a llevar a cabo durante dos jornadas, por lo que va a empezar hoy, pero la definición va a ser mañana 19 de noviembre. En el directo que realizó ayer a través de su canal de Twitch -después de especular junto con sus seguidores sobre los posibles participantes- confirmó finalmente quiénes van a participar de El Padel de las Estrellas.

En total el torneo va a contar con ocho duplas: Momo/Karchez; las periodistas Danae/Irene que “juegan al pádel, me pidieron de jugar, mañana veremos el nivel real”; DJ Mario/Cacho, “Mario uno de los mayores streamers de nuestro país. Cacho, su gran amigo y otro gran youtuber”; Siro Lopez/Outconsumer que “suman más de 100 años entre los dos, 65 de Siro, 40 de Outconsumer, pero demuestran que la edad no es una barrera, llegaron a las semifinales” en el torneo anterior, “en un partido que fue tremendo”; Ander/Rubén Martin, el propio Ibai/Reven; Saviola/Cristobal Soria -uno de los periodistas del famoso programa El Chiringuito- a los que Ibai calificó como “la pareja favorita para ganar el torneo”; y, por último, Elmillor/Shiro.



Después de presentar a las parejas que van a competir, en el directo también realizó el sorteo que definió cómo van a ser los cruces, que finalmente quedaron así: Siro Lopez/Outconsumer vs Saviola/Cristobal Soria; Ibai/Reven vs Ander/Rubén Martin; Momo/Karchez vs Elmillor/Shiro, “el partido de los malos”; y Danae/Irene vs DJ Mario/Cacho. Aunque no se confirmó el orden de los partidos, se especuló con que vayan en el sentido contrario al que fueron saliendo en el sorteo, por lo que la jornada cerraría con el cruce protagonizado por el Conejito Saviola.

De esta forma, Ibai confirmó los participantes y los cruces del torneo que ya venía anticipando hace algunos días. “Entrenando con Patrick Kluivert. Parece que estoy feliz pero es mentira. Nos ha ganado 6-2, 6-2″, había publicado Ibai en sus redes sociales hace algunos días. La publicación la acompañó por una foto en la que se lo veía junto al ex futbolista holandés que pasó por el Barcelona y Valencia. La foto también derivó en un cruce de Ibai con un usuario de redes sociales que destacó que el streamer usó para el partido las mismas zapatillas con las que concurrió a la gala de LOS40, donde entregó un premio junto a Rosalía.

Esta semana, además, se conoció que Ibai es uno de los streamers nominados en la categoría de Mejor Creador de Contenido del Año en The Game Awards, que premio a lo mejor de la industria del gaming, los esports y el mundo del streaming. “Si gano esto monto un concierto en el Santiago Bernabéu con Bad Bunny y Ozuna”, prometió si se impone frente a otros candidatos relevantes para la escena hispana y de Sudamérica, como son TheGrefg y Gaules.

“Espero que les guste todo lo que hemos montado, que la pasen bien. La idea es tener un poco de contenido variado”, dijo antes de cerrar el directo. Hoy desde las seis y media de la tarde (hora de España) van a empezar los cruces que van a definir a las cuatro duplas que van a avanzar a las semifinales del torneo.

