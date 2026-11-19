El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con una nueva tanda de testigos pedidos por las defensas de los acusados.

En audiencias pasadas declararon testigos que narraron episodios vinculados a su relación con implicados en la investigación, como por ejemplo la exesposa del acusado José María Olazagasti, quien narró un diálogo con el exchofer de su marido que dejó luego documentado a través de un acta en una escribanía.

El debate se realiza de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro ante los jueces del Tribunal Enrique Méndez Signori, Germán Castelli, Fernando Canero y Néstor Costabel como magistrado suplente.

Se juzga a 85 acusados, entre ellos CFK, exfuncionarios de su gobierno y empresarios que habrían participado según los escritos del remisero arrepentido y también juzgado, Oscar Centeno, y la confesión del financista Ernesto Clarens de un circuito de pago de sobornos para ser beneficiados con contratos de obra pública y concesiones.