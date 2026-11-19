El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con una nueva tanda de testigos pedidos por las defensas de los acusados.
En audiencias pasadas declararon testigos que narraron episodios vinculados a su relación con implicados en la investigación, como por ejemplo la exesposa del acusado José María Olazagasti, quien narró un diálogo con el exchofer de su marido que dejó luego documentado a través de un acta en una escribanía.
El debate se realiza de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro ante los jueces del Tribunal Enrique Méndez Signori, Germán Castelli, Fernando Canero y Néstor Costabel como magistrado suplente.
Se juzga a 85 acusados, entre ellos CFK, exfuncionarios de su gobierno y empresarios que habrían participado según los escritos del remisero arrepentido y también juzgado, Oscar Centeno, y la confesión del financista Ernesto Clarens de un circuito de pago de sobornos para ser beneficiados con contratos de obra pública y concesiones.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
Concluyó la declaración del testigo que habló sobre José López y los pagos de obra pública en el kirchnerismo
El testigo Marcelo Rumbo concluyó su declaración y antes mencionó algunas constructoras que dijo recordar de los listados de pago pero aclaró que era más por los medios de comunicación que por su memoria de esa época. “Aparecían Austral Construcciones, Ingeniería, Roggio”.
El listado era la deuda de las empresas y “cuánto se le asignaba en función de la cuota”, reiteró.
“¿Como era el señor José López?
La defensa del acusado Sergio Pasacantando, quiso saber más sobre el ex secretario de Obras Públicas José López y le preguntó al testigo, quien trabajó en su área por nueve años, sobre su personalidad.
“¿Cómo era el señor José López?“, preguntó la defensora oficial María José Turano al testigo Rumbo.
“Yo no soy quién para juzgarlo pero no tenía un carácter muy afable, no conmigo en lo personal que no tuve ningún cruce pero sí recuerdo una interacción con Dario Galanto donde a mi juicio ya personal le habló de mala manera delante de todo el personal”.
“Tengo esa imagen, ni me acuerdo el tema en si, no creo que lo haya insultado” dijo pero sí actuó “levantando la voz de manera impropia para lo que yo entiendo que un jefe tiene que portarse con sus subalternos”, consideró el testigo Rumbo. Dijo que él tenía trato “esporádico” con López cuando su jefe directo no estaba disponible.
Las decisiones sobre pagos a empresas se tomaban en el “entorno” de José López
El testigo Marcelo Rumbo afirmó que las decisiones sobre qué empresas cobraban y cuáles debían esperar se tomaban cada mes en el “entorno” del exsecretario de Obras Públicas José López. Según declaró, su función mientras trabajó en esa Secretaría se limitaba a informar el volumen de deuda de las obras en ejecución, mientras que la distribución de las cuotas de pago quedaba en manos de autoridades de la Secretaría de Obras Públicas.
Su función era elaborar informes de las empresas ejecutoras, monto original y actualizado del contrato, avance físico y financiero y pagos realizados por certificaciones. Los certificados de obra pendientes de cancelación conformaban la deuda con cada contratista.
De acuerdo con el testimonio, mensualmente se asignaba una cuota de pago que habitualmente resultaba menor que el total adeudado. “Normalmente las cuotas son limitantes; es habitual que la cuota de pago que se asigne sea inferior al caudal de deuda”, sostuvo. Añadió que, en su experiencia en distintos organismos, era “muy raro” que la Tesorería otorgara montos superiores a las obligaciones pendientes.
Ante esa restricción, las autoridades debían definir qué certificados pagar y cuáles postergar, de acuerdo con un régimen de prelación de pagos. El testigo señaló que esa práctica “sucedió siempre” y continúa en la actualidad, aunque aclaró que nunca participó de esas resoluciones.
Consultado sobre quién adoptaba esas decisiones durante la gestión del acusado José López, respondió el “entorno del ingeniero López”, integrado por asesores cuyos nombres dijo no recordar. “Cómo tomaban las decisiones nunca me lo compartieron”, afirmó ante una pregunta de Eduardo Chitaro, defensor oficial del acusado Sergio Pasacantando, ex gerente de Administración de Vialidad Nacional.
Vialidad remitía por correo electrónico un archivo de Excel con el listado de las obras y las deudas acumuladas por cada empresa. Sin embargo, dijo desconocer por qué la discusión sobre los pagos se desarrollaba en el ámbito de Obras Públicas y no en Vialidad Nacional.
Se reinició el debate con nuevos informes sobre testigos desistidos y la declaración del primer convocado de la jornada
El juicio se reinició este jueves con nuevos testigos desistidos por las partes y comenzó a declarar el primer convocado del día por videoconferencia.
Se trata de Marcelo Rumbo, quien trabaja en el Ministerio de Economía como técnico profesional, dijo. Trabajó en el área que comandó el acusado exsecretario de Obras Públicas José López.
ARTÍCULO DE INFOBAE
“El negro Centeno nos escrachó”: el diálogo que revelaron en el juicio de los cuadernos
“Nosotros no hacíamos nada de lo que él hizo”. La exesposa de José María Olazagasti reveló conversaciones de su exmarido con el exchofer, de las que dejó constancia en una escribanía en 2018
La exesposa de José María Olazagasti, quien fuera secretario privado de Julio De Vido, fue a una escribanía en 2018 a dejar constancia de mensajes que le envió quien fue chofer del acusado en el “caso de los cuadernos”, donde se quejaba porque su compañero de trabajo Oscar Centeno “los escrachó”.