Judiciales

Cayó un árbol sobre su auto en la quinta que alquiló para el verano: la Justicia dio vuelta el fallo y ahora ordenan pagarle los daños

En enero de 2023, un árbol cayó sobre el Volkswagen Golf de un inquilino que estaba estacionado en un camino interno del predio. Tras el rechazo de la demanda en primera instancia, la Cámara de Apelaciones revirtió el criterio y condenó a la propietaria a pagar una indemnización de $9,1 millones por los daños materiales, más intereses

Un automóvil blanco marca Volkswagen estacionado de noche con ramas de árbol sobre el capó y el parabrisas
La Cámara de Apelación de Morón condenó a la propietaria de una quinta a pagar 9,1 millones de pesos por la caída de un árbol sobre un vehículo. (Poder Judicial)
Guardar

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón condenó a la propietaria de una quinta a pagar $9,1 millones por los daños que sufrió un vehículo tras la caída de parte de un árbol dentro del predio alquilado. El tribunal revocó de forma parcial una sentencia de primera instancia, que había rechazado la demanda en su totalidad al considerar que el hecho se produjo por una tormenta excepcional.

El reclamo se originó a partir de un alquiler temporario de una quinta ubicada en Ituzaingó. El demandante, actualmente de 49 años, había suscripto el contrato para permanecer durante 30 días, desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 21 de enero de 2023. Según expuso en la demanda, abonó USD 3.500 al momento de la firma.

PUBLICIDAD

El 20 de enero de 2023, durante la noche, una parte de un árbol situado en el parque interno de la propiedad cayó sobre el automóvil del reclamante, un Volkswagen Golf. La presentación sostuvo que el episodio ocurrió mientras había nubes y lluvias intermitentes, pero sin vientos intensos, y que el rodado sufrió daños de consideración en su estructura.

Parte trasera de un automóvil Volkswagen Golf blanco cubierta por ramas gruesas de un árbol de noche
El reclamo judicial se originó a partir de un alquiler temporario por 30 días en una propiedad situada en el partido de Ituzaingó. (Poder Judicial)

El demandante afirmó que el árbol no tenía el mantenimiento necesario y que sus ramas y copa habían crecido sin control. También señaló que, a la mañana siguiente, un jardinero o casero cortó el tronco y retiró los restos por indicación de una de las demandadas. La demanda incluyó pedidos de reparación por daños materiales, privación de uso del vehículo y pérdida de valor de reventa.

PUBLICIDAD

La suma reclamada inicialmente ascendía a $3.704.600, más intereses y costas. De ese total, $2.329.600 correspondían a los daños materiales del vehículo, $250.000 a la imposibilidad de utilizarlo y $1.125.000 a la desvalorización que, según el demandante, tendría el auto aun después de ser reparado.

Un árbol caído sobre la parte posterior de un automóvil blanco en la vía pública durante la noche
La noche anterior a la finalización del plazo del alquiler, un árbol ubicado dentro del parque de la propiedad cayó sobre el Volkswagen Golf del inquilino, provocando daños materiales. (Poder Judicial)

Las demandadas reconocieron que existía un contrato de alquiler y que ocurrió la caída del árbol, aunque rechazaron su responsabilidad. Sostuvieron que el vehículo había quedado estacionado en el camino interno de acceso, y no en una cochera abierta y techada que, según su versión, era el espacio previsto para guardar los automóviles.

También argumentaron que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas por tormentas para esa noche. En ese sentido, consideraron que el demandante no tomó recaudos suficientes para proteger su vehículo. Añadieron que el inmueble estaba situado en una zona ecológicamente protegida, donde la poda de árboles requería intervención o autorización municipal.

Vista posterior de un vehículo blanco Volkswagen Golf ubicado entre la vegetación y las ramas de varios árboles
Parte de un árbol cayó sobre la estructura de un Volkswagen Golf durante la noche del 20 de enero de 2023. (Poder Judicial)

El juzgado de primera instancia rechazó la demanda contra ambas demandadas. Respecto de quien firmó el alquiler, el magistrado consideró válida una cláusula del contrato que liberaba a la locadora de responsabilidad por accidentes que afectaran a personas o bienes durante la estadía.

El demandante había cuestionado esa cláusula y pidió que se la considerara inválida con base en la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, el juzgado recordó que al inicio del expediente se había decidido que el caso no quedaba alcanzado por ese régimen y que esa decisión no fue apelada. Por eso, entendió que la cláusula conservaba su vigencia.

El parabrisas trizado de un automóvil con un impacto circular en el lado izquierdo y rajaduras a lo largo del cristal
El demandante solicitó inicialmente una reparación económica de 3,7 millones de pesos para cubrir el arreglo y la pérdida de valor del auto. (Poder Judicial)

En relación con la propietaria de la quinta, la primera sentencia consideró que la tormenta había configurado un caso fortuito o de fuerza mayor. El juzgado tomó en cuenta que existía una alerta naranja para el área y que se preveían lluvias fuertes, ráfagas intensas, granizo y actividad eléctrica durante la noche del 20 de enero de 2023.

El magistrado también valoró que los testigos del demandante tenían vínculos familiares indirectos con él y detectó diferencias entre sus relatos sobre el horario del episodio. Además, señaló que no se había producido una pericia de un especialista en árboles que permitiera determinar si el ejemplar tenía enfermedades, ramas secas, pudrición, inclinación u otras señales de falta de mantenimiento.

Vista interior de un automóvil con el parabrisas roto en un patrón circular, varias pegatinas en el cristal y árboles en el exterior
La parte demandada sostuvo que la alerta por tormentas eximía su responsabilidad y que la poda requería autorización municipal. (Poder Judicial)

La Sala I de la Cámara mantuvo el rechazo de la demanda contra la mujer que había firmado el contrato de alquiler. Las juezas señalaron que la apelación volvió a cuestionar la cláusula con argumentos propios del derecho del consumidor, pero no refutó el punto central de la primera sentencia: que ese régimen legal no resultaba aplicable al expediente.

Distinta fue la decisión respecto de la propietaria del inmueble. La Cámara consideró que su eventual responsabilidad no dependía del contrato de alquiler, sino de su condición de dueña del lugar donde estaba el árbol. Bajo ese criterio, aplicó las normas de responsabilidad objetiva por el riesgo o defecto de las cosas.

Un automóvil blanco parcialmente cubierto por ramas secas y verdes de un árbol caído
El juzgado de primera instancia desestimó la demanda al catalogar la tormenta como un evento de fuerza mayor. (Poder Judicial)

El tribunal sostuvo que quedó probado que parte del árbol cayó sobre el vehículo y causó los daños reclamados. También concluyó que la propietaria no logró acreditar que la tormenta hubiera tenido, en el lugar preciso del hecho, una intensidad extraordinaria capaz de cortar el vínculo entre la caída del árbol y el perjuicio.

Para las juezas, la existencia de una alerta meteorológica preventiva no bastaba por sí sola para liberar de responsabilidad a la dueña del predio. Indicaron que no se demostró que en esa quinta hubiera habido vientos excepcionales, precipitaciones fuera de lo común u otro fenómeno inevitable que explicara de manera exclusiva la caída.

Vista de cerca de un tronco de árbol partido que expone la madera interior clara entre ramas y vegetación
La Cámara aplicó el criterio de responsabilidad objetiva sobre la dueña del predio porque la alerta meteorológica no probó un fenómeno extraordinario. (Poder Judicial)

La Cámara tampoco aceptó que el lugar donde estaba estacionado el vehículo constituyera una conducta capaz de eximir a la propietaria. Señaló que el auto se encontraba en un camino apto para el tránsito y la detención de vehículos, sin que se hubiera probado una prohibición para estacionar allí ni que esa ubicación hubiera provocado el daño.

Una pericia electromecánica estimó en $6.332.500 el costo de reparación del vehículo al 10 de noviembre de 2024. Con actualización a valores actuales, la Cámara fijó la indemnización por daño material en $9.100.000, suma a la que deberán añadirse intereses desde el 20 de enero de 2023 hasta el pago.

Un tronco de árbol caído con ramas secas permanece cruzado sobre un camino de gravilla junto a otros árboles
Las juezas rechazaron los rubros de privación de uso y desvalorización al considerar que no se presentaron pruebas suficientes. (Poder Judicial)

El tribunal rechazó, en cambio, los pedidos por privación de uso y desvalorización del vehículo. Consideró que el demandante no aportó elementos suficientes para acreditar gastos concretos de traslado durante el tiempo de reparación ni una disminución comprobable en el valor del rodado luego de los arreglos.

Las costas de ambas instancias deberán ser afrontadas por la propietaria, salvo las que se originaron por la intervención de la otra demandada, que quedaron a cargo del reclamante. La Cámara difirió para una etapa posterior la regulación de los honorarios de los profesionales que participaron del proceso.

Temas Relacionados

Caída de árbolesDaños y perjuiciosIndemnización judicialLey de Defensa del ConsumidorAlquiler temporario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tips Jurídicos: ¿Están prohibidas las sectas?

Hay personas manipuladoras, pero ¿es un delito serlo? ¿Qué pasa con los grupos que, de manera sistemática, reclutan miembros y sacan un provecho de su estado de vulnerabilidad? Una curiosa ley de Córdoba llegó con estruendo a los tribunales locales

Tips Jurídicos: ¿Están prohibidas las sectas?

Fue a inscribirse a un terciario y se desplomó el ascensor: 16 años después, la Justicia ordenó indemnizarla

Una joven acudió en 2010 a un instituto educativo público para anotarse en una carrera y sufrió el desplome del ascensor mientras subía. Tras un largo proceso judicial, la Justicia determinó la responsabilidad concurrente del organismo estatal a cargo y de la empresa encargada del mantenimiento, al comprobar graves deficiencias en los frenos del aparato

Fue a inscribirse a un terciario y se desplomó el ascensor: 16 años después, la Justicia ordenó indemnizarla

Denunció el hackeo del teléfono, dijo que vio cómo le vaciaban las cuentas “delante de sus ojos” y deberán reintegrarle cada peso y dólar robado

El afectado fue víctima una maniobra de SIM swapping en 2022 que le hizo perder el control de su línea telefónica y le permitió observar en tiempo real cómo vaciaban sus cuentas bancarias. La Cámara Comercial ratificó la responsabilidad del banco y la compañía telefónica y ordenó la restitución íntegra de los fondos sustraídos, aunque revocó la indemnización por daño punitivo

Denunció el hackeo del teléfono, dijo que vio cómo le vaciaban las cuentas “delante de sus ojos” y deberán reintegrarle cada peso y dólar robado

El Gobierno impulsa el ascenso de Daniel Rafecas como camarista y se abriría una nueva vacante en Comodoro Py

El titular del Juzgado Federal N° 3 fue ofrecido como candidato para asumir una vocalía de la Cámara Nacional de Casación. El presidente Javier Milei debe aprobar su pliego antes de enviarlo al Senado

El Gobierno impulsa el ascenso de Daniel Rafecas como camarista y se abriría una nueva vacante en Comodoro Py

La Justicia ordenó el bloqueo de más de 180 sitios web que planeaban transmitir ilegalmente el Superclásico

El golpe a la industria de plataformas piratas afectó, entre otras, a Roja Directa, Fútbol Libre y Al Angulo TV

La Justicia ordenó el bloqueo de más de 180 sitios web que planeaban transmitir ilegalmente el Superclásico

DEPORTES

Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”

Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”

Las reacciones del público, los gestos de Riquelme y la intimidad del vestuario: lo que no se vio del caliente Superclásico entre Boca y River

“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

“Sólido”: el intercambio vía radio entre Colapinto y su ingeniero tras su actuación en México y cómo se enteró del triunfo de Boca

TELESHOW

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

Marta Fort mandó al frente a Nazareno Casero: “Nos tiroteamos”

Valentín Yankelevich logró su primera victoria en el TC2000 y se la dedicó a su mamá Romina Yan: “Es nuestro momento”

Madame Papín habló de las secuelas del accidente que sufrió: “No tengo olfato, no tengo gusto y perdí un oído”

El elegante look de Patricio Espósito, el hermano de Lali, para el casamiento de la cantante

INFOBAE AMÉRICA

Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la amenaza de nuevos bloqueos estudiantiles en escuelas y universidades

Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la amenaza de nuevos bloqueos estudiantiles en escuelas y universidades

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras las negociaciones entre Irán y Qatar

Rusia denunció un ciberataque contra su aplicación de alertas de emergencia tras un hackeo similar en el sistema antiaéreo de Ucrania

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas