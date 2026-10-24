EEUU reducirá su personal en cuatro embajadas de Medio Oriente debido al aumento de las amenazas de Irán

Jay Clayton declara ante la Comisión de Inteligencia del Senado en el Congreso en Washington, el 15 de julio del 2026 (AP foto/Mariam Zuhaib)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos reducirá el personal de sus embajadas en Jordania, Líbano, Qatar y Emiratos Árabes Unidos después de recibir información de inteligencia sobre planes iraníes para atacar a ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente y otros países.

El director de la Inteligencia Nacional estadounidenses, Jay Clayton, informó el viernes al secretario de Estado, Marco Rubio, que los equipos de inteligencia detectaron que Irán “ha redoblado sustancialmente sus esfuerzos para atacar a personal de Estados Unidos”, según un memorando al que accedió The Associated Press y otros medios estadounidenses.

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“Los esfuerzos de planificación por parte de los iraníes contra ciudadanos de Estados Unidos han alcanzado etapas avanzadas tanto en Medio Oriente como en algunos otros países”, escribió Clayton. Tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato por la sensibilidad del asunto, confirmaron a la agencia que Rubio recibió el documento en su doble función de secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional.

Las cuatro embajadas operan bajo un régimen de operaciones restringidas, que ya había limitado su dotación. Las sedes seguirán abiertas y el personal no tiene la obligación de abandonar esos países.

La situación difiere de la registrada en Arabia Saudita, donde el miércoles Estados Unidos ordenó la salida del personal no esencial y de sus familiares. Las fuentes consultadas por Associated Press relacionaron los cambios con amenazas de Irán y de los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Teherán.

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Combatientes hutíes alineados con Irán posan junto a un vehículo capturado (REUTERS/Foto de archivo)

Al comunicar las reducciones esta semana, el Departamento de Estado aludió al aumento de las amenazas hutíes, sin mencionar de forma directa a Irán. La coalición liderada por Arabia Saudita y los insurgentes yemeníes reanudaron los combates, mientras los hutíes lanzaron misiles y drones hacia territorio saudita.

Los funcionarios estadounidenses rechazaron que el recorte de personal responda a preparativos para nuevos ataques de Washington e Israel contra Irán. La guerra elevó los precios de la energía en Estados Unidos y sumó presión política sobre el presidente Donald Trump y los republicanos antes de las próximas elecciones legislativas del 3 de noviembre.

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Durante un mitin en Florida, Trump destacó las operaciones estadounidenses en Irán, denominadas Operación Furia Épica. “Podríamos hacer otra pequeña Furia Épica, o ellos aceptarán. Si son inteligentes, simplemente dirán: ‘Vayamos al grano’”, declaró.

Mientras mediadores intentan reactivar las negociaciones formales entre Washington y Teherán, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió esta semana que podría atacar bases estadounidenses en la región si Estados Unidos continúa con la asistencia a buques comerciales que cruzan el estrecho de Ormuz.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en Financial Times: “Cualquier escalada adicional en torno al estrecho de Ormuz o en cualquier otro lugar de la región pondrá en gran riesgo las vidas de civiles y el bienestar de todos los Estados regionales y de la economía mundial”.

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/Archivo)

El régimen de Teherán ya elaboró planes para atacar cables de comunicaciones submarinos en el golfo Pérsico si Estados Unidos e Israel lanzan una nueva ofensiva contra el país, según indicaron a Reuters dos altos funcionarios de seguridad iraníes bajo condición de anonimato.

Uno de los funcionarios sostuvo que Teherán buscaría impedir la reparación de la infraestructura afectada para prolongar las interrupciones en las comunicaciones, incluidas las conexiones a internet. Ninguno de los dos precisó cómo ni en qué puntos se ejecutarían eventuales ataques.

“Si Irán es atacado, no habrá más líneas rojas, desde los cables submarinos hasta las bases militares, incluidas las encubiertas”, afirmó uno de los funcionarios. También advirtió a Washington que no debía “jugar con fuego” y aseguró que el país tiene acceso a los cables submarinos y podría destruirlos.

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El subjefe de Asuntos Políticos de la Guardia Revolucionaria de Irán, Yadollah Javani, afirmó el miércoles que el país podría atacar siete cables de internet de gran capacidad situados bajo el estrecho de Ormuz si la infraestructura iraní sufre una ofensiva.

(Con información de AP y Reuters)