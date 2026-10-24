Judiciales

Denunció que cayó de la moto y culpó al estado de la ruta: una contradicción en la única prueba le hizo perder la demanda

Un motociclista intentó responsabilizar a una empresa constructora por un supuesto accidente vial que atribuyó a la falta de señalización de una obra de pavimentación

Denunció que cayó de la moto y culpó al estado de la ruta: una contradicción en la única prueba le hizo perder la demanda
La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata ratificó el rechazo de la demanda presentada contra la empresa a cargo de las obras viales. (Poder Judicial)
Guardar

En Mar del Plata, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó el rechazo de una demanda por daños y perjuicios presentada por un motociclista que atribuyó una caída en una ruta provincial al mal estado de un sector en obras. El tribunal consideró que no hubo pruebas suficientes para demostrar que el accidente ocurrió en las condiciones relatadas en el expediente.

La sentencia de segunda instancia fue firmada por la Sala Segunda de la Cámara, que mantuvo la decisión tomada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 15. El demandante deberá afrontar las costas del proceso, mientras que la regulación de honorarios quedó pendiente para una etapa posterior.

PUBLICIDAD

El reclamo se originó en un hecho que, según expuso el motociclista, habría ocurrido el 10 de septiembre de 2021 cerca de las 19.30, sobre una ruta provincial, en cercanías de la costa atlántica. El hombre —de 49 años en ese momento— sostuvo que perdió el control del vehículo y cayó sobre el asfalto.

Denunció que cayó de la moto y culpó al estado de la ruta: una contradicción en la única prueba le hizo perder la demanda
El motociclista atribuyó su caída en la ruta provincial a la presencia de piedras y ripio en la calzada. (Poder Judicial)
Denunció que cayó de la moto y culpó al estado de la ruta: una contradicción en la única prueba le hizo perder la demanda
La contradicción entre el relato del demandante y la declaración del primer testigo debilitó la versión sobre la asistencia inicial. (Poder Judicial)

De acuerdo con su presentación, la moto habría resbalado a causa de piedras y ripio que, según afirmó, habían quedado en la calzada luego de trabajos de reparación vial. Atribuyó esa situación a la empresa a cargo de las obras y reclamó una indemnización por las lesiones que dijo haber sufrido como consecuencia de la caída.

PUBLICIDAD

En la demanda inicial, el reclamante también señaló que, luego del episodio, recibió atención en un hospital de la zona. Incluso sostuvo que había sido sometido a una intervención quirúrgica por las lesiones. Esa afirmación ocupó un lugar central en el análisis posterior de los jueces.

El juzgado de primera instancia rechazó la acción al concluir que el accidente no había quedado acreditado. El magistrado entendió que la prueba reunida no permitía confirmar que el motociclista hubiera caído en ese tramo de la ruta ni que, de haber ocurrido una caída, hubiera tenido relación con las condiciones del pavimento.

Denunció que cayó de la moto y culpó al estado de la ruta: una contradicción en la única prueba le hizo perder la demanda
Un segundo testigo confirmó las malas condiciones del sector pero no presenció el momento exacto de la caída. (Poder Judicial)
Denunció que cayó de la moto y culpó al estado de la ruta: una contradicción en la única prueba le hizo perder la demanda
La historia clínica del hospital no registró atención médica al demandante durante la jornada señalada en el expediente. (Poder Judicial)

Uno de los puntos valorados fue la diferencia entre el relato del demandante y el de un testigo. Durante una audiencia, el motociclista declaró que quedó tendido en la ruta y que varios vehículos pasaron sin detenerse hasta que algunas personas frenaron para asistirlo.

En cambio, un testigo afirmó que circulaba detrás de la moto, vio el momento en que el conductor cayó y detuvo su vehículo para ayudarlo. Para el juzgado, ambas versiones resultaban difíciles de compatibilizar, porque describían situaciones distintas sobre quién asistió al demandante inmediatamente después del supuesto accidente.

El motociclista apeló la decisión y cuestionó que se descartara ese testimonio por una contradicción que consideró secundaria. Planteó que la gravedad de la caída y una presunta pérdida de conocimiento podían haber afectado su percepción de lo ocurrido, por lo que pidió que se evaluara el conjunto de las pruebas y no cada elemento de manera aislada.

Denunció que cayó de la moto y culpó al estado de la ruta: una contradicción en la única prueba le hizo perder la demanda
Los registros de la antena de telefonía celular ubicaron el teléfono en la zona pero no demostraron la ocurrencia del siniestro. (Poder Judicial)

También sostuvo que otro testigo había declarado que observó a un motociclista accidentado en la zona y que el sector se encontraba en malas condiciones, con piedras sobre el suelo y sin señalización. Además, remarcó que la empresa demandada había reconocido que se realizaban obras en la ruta en cuestión durante ese período.

La Cámara confirmó que la declaración de ese segundo testigo no alcanzaba para probar la versión expuesta en la demanda. Los camaristas señalaron que el hombre llegó cuando ya había personas alrededor del motociclista y no pudo precisar cómo se produjo la caída ni establecer que las tareas sobre la ruta hubieran sido la causa del hecho.

El tribunal también analizó la documentación médica presentada en el expediente. La historia clínica del hospital no contenía, según indicó la resolución, un registro de atención al demandante el día señalado para el accidente, sino una constancia posterior vinculada con un trámite para solicitar una pensión por discapacidad.

Denunció que cayó de la moto y culpó al estado de la ruta: una contradicción en la única prueba le hizo perder la demanda
El tribunal concluyó que la ausencia de pruebas sobre el nexo causal entre la obra vial y el accidente impidió el otorgamiento de la indemnización. (Poder Judicial)

Los jueces advirtieron, además, que existía otra inconsistencia sobre la supuesta operación. Mientras que la demanda indicaba que el motociclista había sido intervenido quirúrgicamente luego de la caída, el propio reclamante y la perito médica consignaron más tarde que esa cirugía no se había realizado.

La Cámara consideró que la existencia de una historia clínica en el hospital no permitía deducir que el hombre hubiera sido atendido allí el 10 de septiembre de 2021 ni que esa atención se relacionara con un accidente de tránsito. Para el tribunal, ese dato era compatible con distintas situaciones y no aportaba una prueba concreta sobre el episodio denunciado.

La sentencia también examinó un informe de telefonía celular que ubicó al teléfono del demandante en una antena de la zona a las 18.59 de ese día y registró otra comunicación desde la misma zona a las 21.47. Los jueces entendieron que esos datos podían mostrar que el aparato estuvo en el área, pero no demostraban que hubiera ocurrido una caída ni que las obras viales hubieran provocado el hecho.

La Cámara sostuvo que, para obtener una indemnización, no bastaba con afirmar que se produjo un accidente. El demandante debía acreditar tanto la caída como el vínculo entre ese episodio y el presunto estado irregular de la ruta. El tribunal concluyó que las contradicciones, la falta de constancias médicas del día denunciado y la escasez de elementos directos impedían tener por probado el reclamo.

Temas Relacionados

Accidentes de tránsitoRechazo de demandaCaídas de la motoRuta provincial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Priorizó el cuidado de su hijo: un fallo ordena a su expareja pagarle una compensación calculada por cada mes de convivencia

Una mujer aseguró que mientras ella asumía el cuidado del hogar y resignaba oportunidades laborales, su expareja consolidaba su trayectoria profesional. Tras el fin de la unión convivencial, la Cámara de Apelación confirmó una compensación equivalente al 70% de 36 salarios mínimos, vitales y móviles, más intereses, al considerar probado que la ruptura generó un desequilibrio que afectó su autonomía económica futura

Priorizó el cuidado de su hijo: un fallo ordena a su expareja pagarle una compensación calculada por cada mes de convivencia

Le cargaron nafta en lugar de gasoil: la estación de servicio deberá pagar los daños y una multa por su actitud durante el juicio

En 2022, un playero cargó por error nafta en un Renault Clio diésel y provocó que el motor quedara inutilizado a pocos metros del surtidor. Lejos de asumir el costo de la reparación o buscar un acuerdo, la empresa rechazó toda responsabilidad y no se presentó a la mediación obligatoria

Le cargaron nafta en lugar de gasoil: la estación de servicio deberá pagar los daños y una multa por su actitud durante el juicio

Claudia Sarmiento, nueva integrante del Consejo de la Magistratura: “Vamos a trabajar para devolverle la confianza de la gente a la Justicia”

La abogada sanjuanina ocupará una de las cuatro bancas del estamento de la abogacía. En una entrevista con Infobae, habló sobre los concursos para seleccionar jueces, la desigualdad de oportunidades entre litigantes y funcionarios judiciales, el control disciplinario y la incorporación de inteligencia artificial

Claudia Sarmiento, nueva integrante del Consejo de la Magistratura: “Vamos a trabajar para devolverle la confianza de la gente a la Justicia”

Las sociedades hoteleras, inmobiliarias y constructoras que quedaron bajo la lupa judicial en el caso Los Sauces y Hotesur

Las claves de la acusación que exponen contratos simulados, obras viales y el circuito de fondos que las empresas de Báez le habrían pagado a la familia Kirchner

Las sociedades hoteleras, inmobiliarias y constructoras que quedaron bajo la lupa judicial en el caso Los Sauces y Hotesur

El largo camino de una víctima de trata en Ushuaia: un municipio condenado y una reparación de más de $10 millones

Una mujer fue explotada durante 31 meses en prostíbulos habilitados por el propio municipio como clubes nocturnos. Casación confirmó que el organismo estatal y dos particulares deberán afrontar de forma conjunta el pago de la indemnización

El largo camino de una víctima de trata en Ushuaia: un municipio condenado y una reparación de más de $10 millones

DEPORTES

Scaloni define la primera lista de convocados de la era post Messi: ausencias obligadas y notables, y dos grandes dudas

Scaloni define la primera lista de convocados de la era post Messi: ausencias obligadas y notables, y dos grandes dudas

De calar bolsas de cereales a ser el único periodista argentino que cubrió la épica definición Lauda vs. Hunt, con Fangio de comentarista

La Montada en las tribunas y “palos para todos”: cuando la dictadura detuvo a la hinchada de Nueva Chicago por cantar la marcha peronista

Se inició la fecha 14 del Torneo Clausura con triunfos de Platense, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán

Comenzó la fecha 14 del Torneo Clausura: así está la lucha por el ingreso a las copas internacionales y los playoffs

TELESHOW

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

La tristeza del participante de MasterChef Junior, que sufrió hate en redes, tras quedar eliminado: “Sigo teniendo fe”

INFOBAE AMÉRICA

Expertos de siete países aportan recomendaciones para el futuro forestal de Panamá

Expertos de siete países aportan recomendaciones para el futuro forestal de Panamá

EEUU reducirá su personal en cuatro embajadas de Medio Oriente debido al aumento de las amenazas de Irán

EEUU llamó a colaborar de forma “discreta” con la CIA a quienes buscan un cambio en Cuba: “Es el momento”

El dictador Kim Jong-un exigió a empresas norcoreanas acelerar la “revolución militar” y construir el ejército más fuerte

Organizaciones brasileñas expresaron su preocupación por la “censura” en redes sociales a horas de las elecciones