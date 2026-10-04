Los Sauces-Hotesur: apelaciones, peritajes y "dos juicios" en espera

Cristina Fernández de Kirchner afrontará su tercer juicio oral en causas de corrupción tras la sentencia emitida en la causa Vialidad.

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A 20 días de la fecha fijada por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) para el inicio del juicio por la causa Los Sauces, persiste la incertidumbre sobre si el debate comenzará el 23 de octubre, tal como está previsto, y si se realizará por separado del expediente Hotesur, como está dispuesto hasta ahora.

Por un lado, está pendiente que se resuelva la apelación que plantearon tanto la fiscalía como la querella, con el propósito de que ambos casos se debatan al mismo tiempo. Sostienen que tienen conexiones relevantes entre imputados, sociedades, operaciones y elementos probatorios que justifican su tratamiento conjunto.

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Por otra parte, la razón por la que el TOF 5 estableció desagregar los procesos es que consideró que permitiría agilizar el debate con Los Sauces, mientras se termina de producir la prueba de Hotesur.

El tribunal sostuvo que Los Sauces está más avanzado en las medidas previas a las audiencias, por lo que no debía quedar demorado por las diligencias aún pendientes en Hotesur, entre ellas una pericia contable sobre documentación financiera.

A todo esto, se incorporó a Los Sauces un informe un elaborado por una junta interdiciplinaria de tasadores de la Justicia Nacional y de parte, que analizaron los precios de los alquileres y los movimientos financieros de la sociedad inmobiliaria.

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Sin embargo, las peritas del Ministerio Público Fiscal acompañaron la revisión de los cálculos, pero no avalaron las conclusiones sobre los valores de mercado de los alquileres hoteleros.

Los expedientes Hotesur y Los Sauces investigan presuntas maniobras de lavado de activos y dádivas relacionadas con negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner. En Los Sauces, la acusación también incluye asociación ilícita.

Entre los imputados figuran Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares.

Para Cristina Fernández de Kirchner será su tercer juicio oral como acusada en casos de corrupción. La expresidenta cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad, mientras continúan las audiencias del caso de los Cuadernos de la corrupción.

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Las pericias

La pericia interdisciplinaria sobre los contratos de Los Sauces y La Aldea concluyó que los valores pactados no resultaban excesivos según la comparación con tarifas hoteleras de referencia de tarifas diarias por habitación de establecimientos hoteleros, tomadas de los parámetros publicados por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

El Tribunal Oral Federal 5 fijó el inicio del juicio por la causa Los Sauces para el 23 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe advirtió, sin embargo, que no fue posible establecer si el hotel Casa Patagónica era rentable o deficitario por falta de balances y documentación respaldatoria.

Las contadoras del Ministerio Público Fiscal, María Sol Gavela y Magdalena Rua, avalaron los cálculos aritmétricos, pero no suscribieron la conclusión de que los alquileres se encontraban dentro de los parámetros del mercado, porque entendieron que esa tarea excede su incumbencia profesional.

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Mientras tanto, uno de los puntos que todavía condiciona el avance del proceso es que no está concluida la otra pericia clave, un informe contable interdisciplinario que alcanza a operaciones vinculadas con Hotesur y Los Sauces.

El estudio, a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, debe analizar documentación financiera, contratos de alquiler, transferencias y el circuito de fondos entre empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y las sociedades administradas por la familia Kirchner.

El TOF 5 consideró que no correspondía avanzar con el debate de Hotesur sin contar con esa prueba, ya que su ausencia podría dar lugar a futuras impugnaciones. En este aspecto, fuentes judiciales consultadas por Infobae revelaron que la pericia interdisciplinaria aún no tiene una fecha de entrega definida.

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Casación definirá la discusión de los “dos juicios”

La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si el juicio por Hotesur y Los Sauces puede desarrollarse en etapas separadas o si, como reclaman la fiscalía y la Unidad de Información Financiera, debe realizarse en un único debate oral.

El TOF 5 concedió los recursos de casación de ambas partes, aunque mantuvo el cronograma previsto: el debate por Los Sauces comenzaría el 23 de octubre de 2026 y el de Hotesur, el 19 de marzo de 2027.

Para el tribunal, esa organización no implica dejar sin efecto la unificación de los expedientes, sino ordenar temporalmente sus distintos tramos.

Los jueces sostuvieron que Los Sauces ya completó las medidas previas necesarias para llegar a juicio, mientras que Hotesur todavía tiene diligencias probatorias pendientes.

El Cuerpo de Peritos Especializados no fijó una fecha de entrega para el informe contable pendiente del caso Hotesur. (NA)

Bajo ese criterio, postergar el primer debate hasta que se complete toda la prueba del segundo expediente prolongaría la demora de una parte de la causa que consideran preparada para avanzar.

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La Fiscalía y la UIF cuestionan esa postura. Argumentan que las investigaciones comparten imputados, sociedades, contratos, movimientos de dinero y elementos de prueba.

Advierten que la realización de dos debates podría dificultar una valoración integral de las maniobras, limitar los interrogatorios sobre hechos conexos y duplicar actos procesales.