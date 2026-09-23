Judiciales

Nuevo revés para Spagnuolo: la Justicia rechazó su pedido para ser querellante en la causa por el espionaje de los audios de ANDIS

La Cámara Federal rechazó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad el rol de querellante en otra investigación por la filtración de audios porque aún no se sabe si esa voz es suya y no aportó nada para esclarecerlo

Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo fue nombrado en la Agencia Nacional de Discapacidad por el presidente Javier Milei (crédito ANDIS)
Guardar

Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, recibió un nuevo revés judicial en su estrategia de defensa contra las acusaciones por presunta corrupción en la compra de medicamentos para el organismo. La Cámara Federal porteña le negó ahora un pedido para ser querellante en un rol de víctima, en otra causa penal que investiga si hubo espionaje ilegal en la filtración a la prensa de los audios que se le atribuyen.

En ellos se lo escucharía hablar de supuestos pagos de sobornos por parte de droguerías para hacerse con licitaciones en la ANDIS, que presidió desde diciembre de 2023 a agosto de 2025.

PUBLICIDAD

Se trata de una pesquisa paralela que investiga el origen y la obtención de esos mismos audios, iniciada en septiembre de 2025, luego de la difusión de las grabaciones en la prensa. El Gobierno nacional presentó una denuncia por la posible existencia de una organización dedicada a realizar tareas de inteligencia ilegal, obtener conversaciones privadas y luego difundirlas o manipularlas.

Desde que las grabaciones se filtraron a la prensa -y llegaron a manos de la Justicia en un pendrive con 50 audios- el ex funcionario aportó diferentes versiones y dijo que el material fue editado con IA. Todo ello es en la actualidad materia de una pericia.

PUBLICIDAD

El silencio de Spagnuolo

Spagnuolo pretende ser querellante en esta investigación que llevan el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli por la filtración de esos audios pero evita confirmar si la voz que se escucha es la suya, por lo cual no puede ser considerado víctima de nada todavía, concluyeron los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico al confirmar el rechazo al pedido por parte del juez Ercolini.

Es más, Farah cuestionó que el exfuncionario libertario haya evitado precisar cuestiones que, “por lógica, debería conocer bien: si es o no es él quien habla, qué fue dicho y qué no, ante quién, cuándo, dónde”. Esa ambigüedad, razonó, puede tolerarse en un acusado —en resguardo de sus garantías—, pero resulta “inconciliable con el rol del querellante y con su deber de atestiguar”.

DIEGO SPAGNUOLO ANDIS
Según la acusación se montó una estructura delictiva dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad CRÉDITO: PRENSA ANDIS

En la otra causa penal donde su rol es de principal acusado, se confirmó este martes su procesamiento como supuesto jefe de asociación ilícita y cohecho. Allí se desarrolla una pericia para establecer si la voz de los audios le pertenece o no. Además, Spagnuolo se negó a aportar una muestra para cotejo, un cuadro de situación en el que “resulta jurídicamente imposible reconocerle la condición de víctima de las escuchas que él mismo cuestiona”, concluyó el Tribunal de Apelaciones.

“Hasta tanto no se defina ese aspecto, mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido’ en esta investigación cuyo objeto es establecer si han existido maniobras de captación de conversaciones de funcionarios públicos en presunta violación a la ley de inteligencia”, sostuvo Boico en su voto. El magistrado remarcó que la legitimación como querellante exige acreditar —“aunque sea como hipótesis”— haber sido destinatario de esas supuestas intromisiones.

Cuando reclamó ser parte acusadora, la defensa de Spagnuolo argumentó que “del contenido de aquellos audios surge que la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto, luciendo evidente que soy el sujeto que habría sido víctima de la maniobra de espionaje aquí investigada”.

Pero el camarista Farah concluyó que la hipótesis que dan “sobre el origen de los audios que cuestionan es tan diversa e imprecisa que impide dar por cumplido uno de los requisitos esenciales que el CPPN establece para la admisibilidad de una querella: la ‘relación sucinta del hecho en que se funda’”.

En el expediente por corrupción donde Spagnuolo y otros 18 acusados quedaron con procesamiento confirmado, el juez federal Ariel Lijo ordenó en abril una pericia técnica sobre los registros sonoros a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, para determinar su autenticidad, integridad y eventual manipulación mediante inteligencia artificial. Spagnuolo se negó a aportar muestras de su voz para el cotejo y ante ello la fiscalía propuso en cambio comparar los audios con entrevistas públicas del exfuncionario en canales de televisión.

Temas Relacionados

Diego SpagnuoloDiscapacidadcorrupciónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio de los cuadernos: nueva ronda de declaraciones de los testigos de los allanamientos

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados atraviesa una etapa de revisión de las actuaciones realizadas durante la investigación, entre 2018 y 2019

Juicio de los cuadernos: nueva ronda de declaraciones de los testigos de los allanamientos

Quedaron varadas 56 horas en Jujuy y la aerolínea no les dio hotel ni comida: la Justicia ordenó indemnizar a un grupo de pasajeras

Un grupo de cuatro mujeres pasó más de dos días sin asistencia tras la suspensión de su vuelo de regreso a la Ciudad de Buenos Aires. Un tribunal condenó a la aerolínea a pagarles una indemnización por daño moral y los gastos ocasionados al comprobar que no acreditó razones climáticas para la demora ni les brindó el alojamiento y la comida que correspondían

Quedaron varadas 56 horas en Jujuy y la aerolínea no les dio hotel ni comida: la Justicia ordenó indemnizar a un grupo de pasajeras

Les robaron en su casa de un country y la Justicia ordenó a la empresa de vigilancia pagarles una indemnización

Un delincuente ingresó a una vivienda de un barrio privado de Tigre y se apoderó del contenido de la caja fuerte. La Cámara Civil confirmó la condena contra la empresa de vigilancia —y la amplió a sus contratantes— por fallas en los controles de acceso y ordenó restituir los dólares y pesos robados, más una indemnización por los perjuicios extrapatrimoniales

Les robaron en su casa de un country y la Justicia ordenó a la empresa de vigilancia pagarles una indemnización

Jugaba al handbol en la escuela, sufrió una grave lesión en la rodilla y será indemnizada con $30 millones

La estudiante sufrió la rotura de ligamentos y meniscos tras la caída de una compañera sobre su pierna durante una clase de gimnasia. Un juzgado civil de Morón homologó un acuerdo transaccional tras la intervención quirúrgica y el proceso de rehabilitación de la joven

Jugaba al handbol en la escuela, sufrió una grave lesión en la rodilla y será indemnizada con $30 millones

La Corte Suprema falló contra un “escrache virtual” y ordenó identificar a los autores de publicaciones anónimas

El caso involucró a un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata que había sido señalado como “abusador” en cuentas no institucionales de Facebook e Instagram

La Corte Suprema falló contra un “escrache virtual” y ordenó identificar a los autores de publicaciones anónimas

DEPORTES

Franco Colapinto sale a pista para la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

Franco Colapinto sale a pista para la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

El histórico coach de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, se casó con la ex esposa de su asistente durante 17 años

Conmoción por la trágica muerte de un futbolista de 20 años: un ciervo atravesó su vehículo luego de otro accidente

“Que no juegan con nadie”: el duro cántico contra la Selección Argentina Sub-19 durante la semifinal ante Perú

Sorpresa en el fútbol: una estrella que fue figura en el Mundial anunció su deseo de cambiar de deporte

TELESHOW

La coincidencia de estilo entre Wanda Nara y la China Suárez que reavivó la polémica: “¿Quién copia a quién?"

La coincidencia de estilo entre Wanda Nara y la China Suárez que reavivó la polémica: “¿Quién copia a quién?"

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La desilusión de Mario Pergolini luego de que Mora Bianchi rechazara uno de sus regalos: "¿No te gustó?"

El choque de Jimena Barón con el Puma Rodríguez al aire en Es mi sueño: “Estoy cansada”

La firme postura que tomó Daniela Celis frente a la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Ortega libera a 7,930 presos comunes entre enero y septiembre de 2026 en Nicaragua

La dictadura de Ortega libera a 7,930 presos comunes entre enero y septiembre de 2026 en Nicaragua

Más de 124,000 conductores todavía deben el derecho de circulación 2026 en Costa Rica: motocicletas encabezan la lista de morosos

¿Qué impide comparar el precio de la canasta básica alimentaria salvadoreña con las de otros países centroamericanos?

La emboscada detrás del asesinato de un futbolista juvenil en Uruguay: fue a comprar un iPhone y terminó muerto

El olvido selectivo de China