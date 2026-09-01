A cuatro años del atentado a Cristina Kirchner, Casación debe definir si aplica la agravante de femicidio

A cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner, Casación debe resolver si corresponde aplicar la agravante de femicidio al ataque por el que fueron condenados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

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A cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente resolver si corresponde aplicar la agravante de femicidio en la causa por la que ya fueron condenados Fernando Sabag Montiel, a diez años de prisión, y Brenda Elizabeth Uliarte, a ocho años.

En abril pasado, la Sala II hizo lugar al recurso de queja de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, y resolvió analizar si el intento de asesinato de la exvicepresidenta debe encuadrarse dentro de una modalidad de violencia de género.

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En su presentación, Labozzetta había cuestionado el razonamiento del tribunal del juicio, que sostuvo que no se probó una “animosidad individual” del imputado hacia el género femenino. La fiscal indicó que esa mirada desconoce el carácter estructural de la violencia de género y la modalidad de violencia política receptada en la Ley 26.485, de protección integral de las mujeres.

Así las cosas, si Casación se inclina por aplicar la perspectiva de género al ataque contra una figura pública femenina como Cristina Kirchner, el paso siguiente será evaluar una nueva pena por ese delito. En esa hipótesis, la nueva sentencia podría ser dictada directamente por la Cámara o las actuaciones podrían volver al TOF 6 para que evalúe un nuevo veredicto.

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Los Copitos

El apodo de “Los Copitos” fue el que los investigadores aplicaron al grupo de vendedores ambulantes de algodón de azúcar que quedó involucrado en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. De todos ellos, llegaron al juicio oral Fernando Sabag Montiel, Brenda Elizabeth Uliarte y quien fue identificado como su jefe en el emprendimiento, Gabriel Nicolás Carrizo.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio. Esta pena se unificó con una condena previa por material de explotación sexual infantil, lo que elevó a 14 años el tiempo que deberá permanecer privado de su libertad. Para Brenda Uliarte dispuso 8 años y 2 meses de prisión por ser partícipe necesaria del ataque. En tanto, Carrizo resultó absuelto.

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A cuatro años de los hechos, Sabag Montiel está detenido desde el primer día en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, mientras que su expareja, Brenda Uliarte, se encuentra en la Unidad 7 de Mujeres, en la misma localidad.

En el tiempo que llevan cumpliendo sus condenas, dictadas por los jueces Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, ninguno de los dos planteó recurso alguno para morigerar su cumplimiento.

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Por su parte, Gabriel Nicolás Carrizo actualmente se dedica a vender ropa, mientras prepara con sus abogados una demanda contra el Estado. Decidió reclamar por los dos años y 11 meses que estuvo preso hasta que recuperó la libertad, luego de que la fiscalía y la querella retiraran sus acusaciones.

Los hechos

El ataque contra Cristina Kirchner se produjo el 1 de septiembre de 2022, en la puerta de su domicilio en Recoleta, antes de que se mudara a San José 1111, donde ahora cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

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Nicolás Carrizo durante el juicio oral por el atentado contra Cristina Kirchner (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a 20 centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta mientras ella saludaba a los militantes. El agresor fue reducido por un grupo de civiles que advirtió la maniobra.

Durante el juicio, Sabag declaró que “el hecho no se consumó, por motivos ajenos a su voluntad, ya que, pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió y, cuando se disponía a cargar nuevamente, fue interceptado por la multitud”.

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Por su parte, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) confirmó que “el arma estaba apta para el disparo, le pertenecía y sabía cómo disparar con ella”.

En cuanto a los planteos de la exmandataria para que se averigüe quiénes podrían haber sido los supuestos autores intelectuales del atentado, sus abogados reclamaron que se avance sobre la denominada pista Milman, vinculada al diputado Gerardo Milman.

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Esa línea de investigación fue archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien consideró que no existe evidencia que vincule al diputado nacional con el ataque.

Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal llevaron el planteo hasta la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente rechazó por inadmisible el recurso extraordinario. Como última instancia, acudieron a la Corte Suprema mediante una queja, que ya fue presentada y se encuentra a la espera de una respuesta del máximo tribunal.

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La pista Milman se basa en una denuncia del exdiputado por la provincia de Santa Fe Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado en el bar Casablanca, dos días antes del ataque contra Cristina Kirchner, cómo el diputado Gerardo Milman les decía a sus colaboradoras Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.