Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Rosario: un padre deberá pagar la cuota alimentaria a través de la boleta de luz tras tres años de incumplimientos

La medida fue dispuesta por la jueza Andrea Mariel Brunetti luego de que otras sanciones no lograran garantizar el pago destinado a sus hijos

Guardar

La jueza Andrea Mariel Brunetti ordenó en Rosario que un padre deudor pague la cuota alimentaria a través de la factura de luz, una medida adoptada tras más de tres años de incumplimientos y luego de que otras sanciones no lograran hacer efectiva la obligación destinada a sus hijos.

La resolución obliga a la empresa prestadora del servicio eléctrico a incorporar el monto adeudado como un rubro dentro de la facturación mensual, retener ese importe y depositarlo en una cuenta judicial abierta para los beneficiarios. El expediente se encuentra en etapa de ejecución.

PUBLICIDAD

Según explicó Brunetti en una entrevista con Infobae Al Amanecer, el caso refleja un problema extendido en la Argentina: pagos interrumpidos, parciales y períodos prolongados sin abonar la cuota. La jueza sostuvo que “el incumplimiento alimentario se ha aumentado y esto tiene directa relación con las crisis económicas”.

Retener y girar el dinero a una cuenta judicial

La magistrada, a cargo del Juzgado Unipersonal de Familia N° 11 de Rosario, precisó que la medida no se aplica de manera automática ni constituye la primera respuesta judicial ante una mora. Antes, el deudor había sido alcanzado por la suspensión de la licencia de conducir y por su inscripción en el registro de deudores alimentarios.

PUBLICIDAD

La resolución dispone que la empresa eléctrica incorpore la cuota alimentaria en la factura de luz, retenga el monto y lo deposite en una cuenta judicial para los hijos (Captura de video)
La resolución dispone que la empresa eléctrica incorpore la cuota alimentaria en la factura de luz, retenga el monto y lo deposite en una cuenta judicial para los hijos (Captura de video)

“No es tampoco un ‘no pago porque no puedo’ ni un ‘no pago porque no quiero’. Hay que evaluarlo porque tanto uno como el otro son motivo de análisis y más en estos contextos económicos”, señaló Brunetti. También aclaró que se trataba de una cuota alimentaria provisoria, mientras el proceso seguía en trámite.

La decisión se apoya en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que faculta a los jueces a adoptar “medidas razonables para dotar de eficacia la sentencia de alimentos”. La jueza indicó que el planteo surgió a partir de pedidos de abogados y abogadas dentro del expediente.

“La creatividad es algo que despliegan los abogados y abogadas del foro”, afirmó. Añadió que la elección de la herramienta depende de la situación concreta y que existe un conjunto de medidas ya reconocidas por la jurisprudencia nacional y por antecedentes en otras provincias.

Brunetti detalló que la incorporación del monto en la boleta eléctrica funciona “como se hace con otras situaciones que también están legalmente permitidas en la factura eléctrica”. En ese esquema, la empresa cobra, retiene y transfiere el dinero a la cuenta judicial designada.

El expediente por cuota alimentaria en Rosario quedó en etapa de ejecución después de que otras sanciones no garantizaran el pago (Rosario3)
El expediente por cuota alimentaria en Rosario quedó en etapa de ejecución después de que otras sanciones no garantizaran el pago (Rosario3)

La jueza remarcó que el objetivo inicial no es privar al deudor del servicio. Primero se lo notifica y, si la falta de pago persiste, el corte de luz puede operar como instancia posterior hasta regularizar la deuda. “Si esto persistía y no paga la cuota alimentaria, directamente le cortan la luz”, relató.

La jueza definió el incumplimiento como una forma de violencia económica

Brunetti subrayó que la falta de pago de alimentos vulnera derechos básicos de niñas, niños y adolescentes. “Todo incumplimiento alimentario vulnera el derecho humano fundamental de niñas, niños y adolescentes. Impide que puedan crecer, que puedan educarse, que puedan obtener salud, que puedan acceder a una vida digna”, sostuvo.

La magistrada afirmó que el derecho alimentario es un derecho humano básico y que su incumplimiento constituye violencia económica. También señaló que el perjuicio no recae solo sobre los hijos, sino sobre la persona cuidadora, que en la mayoría de los casos es la madre.

“Si uno no paga, quien cuida a los hijos, además del esfuerzo que conlleva las tareas de cuidado, sufre un menoscabo en su capacidad laborativa, profesional y de producción”, explicó. Para la jueza, ese deterioro económico impacta de manera directa en el grupo familiar.

En ese punto, mencionó la opinión consultiva N° 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al cuidado, a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Recordó además que la obligación alimentaria corresponde a ambos progenitores y que la cuota “corresponde a los hijos, no a la madre”.

La jueza advirtió que la vía elegida en este caso no es necesariamente la más simple ni la más eficaz para cobrar. Según su evaluación, la suspensión de la licencia de conducir suele ser el mecanismo que mejor resultado ofrece, y la prohibición de salida del país también puede funcionar cuando el deudor acostumbra viajar al exterior.

Brunetti indicó que no se trata del primer antecedente de este tipo en Rosario y que en el fallo se mencionan al menos dos precedentes de otras provincias. Aun así, insistió en que cada resolución depende de la casuística y de la necesidad de asegurar que la cuota llegue efectivamente a los hijos.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Cuota AlimentariaRosarioViolencia EconómicaDerechos de la InfanciaInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ordenaron nuevas medidas de prueba para definir si Alberto Fernández debe ir a juicio por violencia de género

El juez federal Daniel Rafecas citó a declarar a custodios y empleados de la Quinta de Olivos. También pidió la historia clínica de Fabiola Yañez. Con esa nueva información, la Justicia volverá a evaluar la acusación contra el ex presidente de la Nación

Ordenaron nuevas medidas de prueba para definir si Alberto Fernández debe ir a juicio por violencia de género

Un fallo de Casación respaldó a los fiscales interinos y fijó un criterio clave para el sistema acusatorio

El máximo tribunal penal del país consideró válidas las actuaciones de Sandra Fernández y Pablo Mansilla en una causa penal de Río Gallegos. Y rechazó el criterio de un juez que exigía nombramientos definitivos para sostener la acusación

Un fallo de Casación respaldó a los fiscales interinos y fijó un criterio clave para el sistema acusatorio

Juicio de los Cuadernos, en vivo: ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta ratificó que pagó un millón de dólares en coimas a Roberto Baratta

“¿Qué iba a decir, que Baratta venía a tomar mate? Yo a Baratta le di dinero”, dijo Zabaleta al confirmar como testigo que entregó paquetes al ex funcionario kirchnerista en fechas coincidentes con las anotaciones del remisero Oscar Centeno

Juicio de los Cuadernos, en vivo: ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta ratificó que pagó un millón de dólares en coimas a Roberto Baratta

Se lastimó el tobillo en un entrenamiento de hockey y le inició juicio al club: por qué la Justicia rechazó la demanda

Una joven reclamó una indemnización de $84 millones por incapacidad, gastos médicos y daño moral. Sin embargo, un tribunal de Mar del Plata rechazó la demanda. El accidente ocurrió en 2022, cuando la demandante era menor de edad

Se lastimó el tobillo en un entrenamiento de hockey y le inició juicio al club: por qué la Justicia rechazó la demanda

Accidente insólito: un camión enganchó un tendido eléctrico, los cables arrastraron a una mujer y la Justicia ordenó indemnizarla

El hecho ocurrió hace 15 años en la zona sur del Gran Buenos Aires. La mujer sufrió graves traumatismos al quedar atrapada por un tendido aéreo que colgaba a baja altura. El juzgado absolvió al camionero y a la empresa distribuidora de energía, pero condenó a la municipalidad por la falta de control

Accidente insólito: un camión enganchó un tendido eléctrico, los cables arrastraron a una mujer y la Justicia ordenó indemnizarla

DEPORTES

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

La nueva regla que evalúa la IFAB para evitar los tiempos muertos encubiertos detrás de las lesiones fingidas de los arqueros

Giro inesperado por la posible transferencia de Zeballos al Napoli a una semana del cierre del mercado

La confesión de Roger Federer antes de regresar al US Open y su tajante aclaración al volver a jugar tras cinco años

“Max vs 100″: el alocado desafío que afrontará Verstappen en una carrera de Karting

TELESHOW

El bailarín Herman Cornejo presenta su nuevo espectáculo: el legado de Julio Bocca y el click que cambió su vida

El bailarín Herman Cornejo presenta su nuevo espectáculo: el legado de Julio Bocca y el click que cambió su vida

Así fue el debut de Moria Casán a los 10 años: bailaba danzas españolas y compartió cartel con Lolita Torres

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron 2 años de novios: paseo en yate y cena romántica en Miami

Maxi López se subió a la tendencia viral de farmear aura con un insólito detalle: “A mi estilo”

El orgullo de Floppy Tesouro por el paso que dio su hija Moorea: “Es emocionante verte brillar”

INFOBAE AMÉRICA

Invest 96L es vigilada en el Atlántico mientras otra perturbación gana atención y El Niño continúa intensificándose

Invest 96L es vigilada en el Atlántico mientras otra perturbación gana atención y El Niño continúa intensificándose

El Ministerio del Tesoro en Guatemala presenta como una oportunidad la una nueva ley para digitalizar las compras del Estado

El programa del aporte económico para el adulto mayor en Guatemala aumenta 72.1% sus beneficiarios

Nueve años después del asesinato que golpeó a República Dominicana: ¿qué ha cambiado tras la muerte de Emely Peguero?

La obra del español Picasso y la del noruego Munch se enfrentan por primera vez